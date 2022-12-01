https://ria.ru/20221201/poteri-1835478618.html
Народная милиция ДНР за сутки уничтожила более 60 бойцов ВСУ
Народная милиция ДНР за сутки уничтожила более 60 бойцов ВСУ - РИА Новости, 01.12.2022
Народная милиция ДНР за сутки уничтожила более 60 бойцов ВСУ
Войска Донецкой Народной Республики совместно с Вооруженными силами России за сутки уничтожили более 60 военнослужащих ВСУ, сообщила Народная милиция ДНР в... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T10:52
2022-12-01T10:52
2022-12-01T11:37
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 1 дек — РИА Новости. Войска Донецкой Народной Республики совместно с Вооруженными силами России за сутки уничтожили более 60 военнослужащих ВСУ, сообщила Народная милиция ДНР в Telegram-канале.Как отметили в ведомстве, Украина продолжает обстреливать из артиллерии жилые кварталы и объекты гражданской инфраструктуры. В результате атак погиб один мирный житель и трое получили ранения.Всего противник за сутки выпустил по территории республики 139 снарядов из РСЗО HIMARS, систем "Град", минометов и ствольной артиллерии различных калибров.В среду Народная милиция сообщала, что украинские войска за сутки потеряли более 50 человек, РСЗО "Град", четыре танка, 11 машин, в воздухе удалось сбить три вражеских дрона.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
10:52 01.12.2022 (обновлено: 11:37 01.12.2022)
Народная милиция ДНР за сутки уничтожила более 60 бойцов ВСУ
Народная милиция ДНР: украинские войска потеряли более 60 человек и две гаубицы за сутки