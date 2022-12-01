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Народная милиция ДНР за сутки уничтожила более 60 бойцов ВСУ - РИА Новости, 01.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Народная милиция ДНР за сутки уничтожила более 60 бойцов ВСУ
Народная милиция ДНР за сутки уничтожила более 60 бойцов ВСУ - РИА Новости, 01.12.2022
Народная милиция ДНР за сутки уничтожила более 60 бойцов ВСУ
Войска Донецкой Народной Республики совместно с Вооруженными силами России за сутки уничтожили более 60 военнослужащих ВСУ, сообщила Народная милиция ДНР в... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T10:52
2022-12-01T11:37
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 1 дек — РИА Новости. Войска Донецкой Народной Республики совместно с Вооруженными силами России за сутки уничтожили более 60 военнослужащих ВСУ, сообщила Народная милиция ДНР в Telegram-канале.Как отметили в ведомстве, Украина продолжает обстреливать из артиллерии жилые кварталы и объекты гражданской инфраструктуры. В результате атак погиб один мирный житель и трое получили ранения.Всего противник за сутки выпустил по территории республики 139 снарядов из РСЗО HIMARS, систем "Град", минометов и ствольной артиллерии различных калибров.В среду Народная милиция сообщала, что украинские войска за сутки потеряли более 50 человек, РСЗО "Град", четыре танка, 11 машин, в воздухе удалось сбить три вражеских дрона.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
10:52 01.12.2022 (обновлено: 11:37 01.12.2022)
 
Народная милиция ДНР за сутки уничтожила более 60 бойцов ВСУ

Народная милиция ДНР: украинские войска потеряли более 60 человек и две гаубицы за сутки

© РИА Новости / Геннадий Дубовой / Перейти в медиабанкБоец народной милиции ДНР
Боец народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости / Геннадий Дубовой
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Боец народной милиции ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 1 дек — РИА Новости. Войска Донецкой Народной Республики совместно с Вооруженными силами России за сутки уничтожили более 60 военнослужащих ВСУ, сообщила Народная милиция ДНР в Telegram-канале.

"Уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: две гаубицы (Д-30), два танка (Т-72М1 и Т-64БВ), семь единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито шесть БПЛА противника. Потери в живой силе противника составили более 60 человек", — говорится в публикации.

Как отметили в ведомстве, Украина продолжает обстреливать из артиллерии жилые кварталы и объекты гражданской инфраструктуры. В результате атак погиб один мирный житель и трое получили ранения.
Всего противник за сутки выпустил по территории республики 139 снарядов из РСЗО HIMARS, систем "Град", минометов и ствольной артиллерии различных калибров.
В среду Народная милиция сообщала, что украинские войска за сутки потеряли более 50 человек, РСЗО "Град", четыре танка, 11 машин, в воздухе удалось сбить три вражеских дрона.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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