https://ria.ru/20221201/poteri-1835478618.html

Народная милиция ДНР за сутки уничтожила более 60 бойцов ВСУ

Народная милиция ДНР за сутки уничтожила более 60 бойцов ВСУ - РИА Новости, 01.12.2022

Народная милиция ДНР за сутки уничтожила более 60 бойцов ВСУ

Войска Донецкой Народной Республики совместно с Вооруженными силами России за сутки уничтожили более 60 военнослужащих ВСУ, сообщила Народная милиция ДНР в... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T10:52

2022-12-01T10:52

2022-12-01T11:37

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148710/42/1487104269_0:288:3130:2048_1920x0_80_0_0_857424f5ec30423cf17ab64e3eed4853.jpg

ДОНЕЦК, 1 дек — РИА Новости. Войска Донецкой Народной Республики совместно с Вооруженными силами России за сутки уничтожили более 60 военнослужащих ВСУ, сообщила Народная милиция ДНР в Telegram-канале.Как отметили в ведомстве, Украина продолжает обстреливать из артиллерии жилые кварталы и объекты гражданской инфраструктуры. В результате атак погиб один мирный житель и трое получили ранения.Всего противник за сутки выпустил по территории республики 139 снарядов из РСЗО HIMARS, систем "Град", минометов и ствольной артиллерии различных калибров.В среду Народная милиция сообщала, что украинские войска за сутки потеряли более 50 человек, РСЗО "Град", четыре танка, 11 машин, в воздухе удалось сбить три вражеских дрона.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецкая народная республика, вооруженные силы украины