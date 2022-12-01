https://ria.ru/20221201/poteri-1835441496.html

Мэр Снигиревки рассказал о потерях ВСУ под Херсоном за полтора месяца

Мэр Снигиревки рассказал о потерях ВСУ под Херсоном за полтора месяца - РИА Новости, 01.12.2022

Мэр Снигиревки рассказал о потерях ВСУ под Херсоном за полтора месяца

Украинские войска потеряли как минимум 10 тысяч солдат и офицеров погибшими только в одном районе - от Снигиревки до Днепра - за полтора месяца до начала отвода РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T03:45

2022-12-01T03:45

2022-12-01T04:08

специальная военная операция на украине

днепр (город)

украина

херсонская область

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл), 1 дек — РИА Новости. Украинские войска потеряли как минимум 10 тысяч солдат и офицеров погибшими только в одном районе - от Снигиревки до Днепра - за полтора месяца до начала отвода российских Вооружённых сил, сообщил РИА Новости глава Снигиревского района Херсонской области Юрий Барбашов."Если взять военную ситуацию от Снигиревки до Днепра, на расстоянии этих 20 километров за полтора месяца Украина потеряла не менее 10 тысяч военнослужащих… Люди, которые вот так относятся к своему личному составу, люди, которые вот так воюют, они явно преследуют цель не освобождение территории, а освобождение её от населения, которое называют своим", - сказал Барбашов.В качестве примера он рассказал о случае с отправкой штурмом на Снигиревку отряда из 20 бронемашин по местности, которая полностью простреливалась российской артиллерией - при этом украинское командование, по словам Барбашова, заранее об этом знало.По его мнению, киевский режим не волнует, что такая стратегия приведёт к истреблению украинских мужчин."То есть еще несколько месяцев такой войны - и на Украине мужского населения попросту не останется", - заключил Барбашов.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул президент Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://radiosputnik.ria.ru/20221130/vsu-1835324032.html

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днепр (город), украина, херсонская область