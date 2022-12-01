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Мэр Снигиревки рассказал о потерях ВСУ под Херсоном за полтора месяца - РИА Новости, 01.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221201/poteri-1835441496.html
Мэр Снигиревки рассказал о потерях ВСУ под Херсоном за полтора месяца
Мэр Снигиревки рассказал о потерях ВСУ под Херсоном за полтора месяца - РИА Новости, 01.12.2022
Мэр Снигиревки рассказал о потерях ВСУ под Херсоном за полтора месяца
Украинские войска потеряли как минимум 10 тысяч солдат и офицеров погибшими только в одном районе - от Снигиревки до Днепра - за полтора месяца до начала отвода РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T03:45
2022-12-01T04:08
специальная военная операция на украине
днепр (город)
украина
херсонская область
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл), 1 дек — РИА Новости. Украинские войска потеряли как минимум 10 тысяч солдат и офицеров погибшими только в одном районе - от Снигиревки до Днепра - за полтора месяца до начала отвода российских Вооружённых сил, сообщил РИА Новости глава Снигиревского района Херсонской области Юрий Барбашов."Если взять военную ситуацию от Снигиревки до Днепра, на расстоянии этих 20 километров за полтора месяца Украина потеряла не менее 10 тысяч военнослужащих… Люди, которые вот так относятся к своему личному составу, люди, которые вот так воюют, они явно преследуют цель не освобождение территории, а освобождение её от населения, которое называют своим", - сказал Барбашов.В качестве примера он рассказал о случае с отправкой штурмом на Снигиревку отряда из 20 бронемашин по местности, которая полностью простреливалась российской артиллерией - при этом украинское командование, по словам Барбашова, заранее об этом знало.По его мнению, киевский режим не волнует, что такая стратегия приведёт к истреблению украинских мужчин."То есть еще несколько месяцев такой войны - и на Украине мужского населения попросту не останется", - заключил Барбашов.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул президент Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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днепр (город), украина, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Днепр (город), Украина, Херсонская область
03:45 01.12.2022 (обновлено: 04:08 01.12.2022)
 
Мэр Снигиревки рассказал о потерях ВСУ под Херсоном за полтора месяца

Мэр Снигиревки Барбашов: ВСУ потеряли не менее десяти тысяч солдат за полтора месяца

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл), 1 дек — РИА Новости. Украинские войска потеряли как минимум 10 тысяч солдат и офицеров погибшими только в одном районе - от Снигиревки до Днепра - за полтора месяца до начала отвода российских Вооружённых сил, сообщил РИА Новости глава Снигиревского района Херсонской области Юрий Барбашов.
"Если взять военную ситуацию от Снигиревки до Днепра, на расстоянии этих 20 километров за полтора месяца Украина потеряла не менее 10 тысяч военнослужащих… Люди, которые вот так относятся к своему личному составу, люди, которые вот так воюют, они явно преследуют цель не освобождение территории, а освобождение её от населения, которое называют своим", - сказал Барбашов.
В качестве примера он рассказал о случае с отправкой штурмом на Снигиревку отряда из 20 бронемашин по местности, которая полностью простреливалась российской артиллерией - при этом украинское командование, по словам Барбашова, заранее об этом знало.
По его мнению, киевский режим не волнует, что такая стратегия приведёт к истреблению украинских мужчин.
"То есть еще несколько месяцев такой войны - и на Украине мужского населения попросту не останется", - заключил Барбашов.
Раненые украинские военные - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
Вчера, 15:57В мире
В ВСУ пояснили, почему скрывают данные о потерях
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул президент Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
 
Специальная военная операция на УкраинеДнепр (город)УкраинаХерсонская область
 
 
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