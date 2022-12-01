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В посольстве США в Мадриде нашли еще одну подозрительную посылку - РИА Новости, 01.12.2022
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В посольстве США в Мадриде нашли еще одну подозрительную посылку
В посольстве США в Мадриде нашли еще одну подозрительную посылку - РИА Новости, 01.12.2022
В посольстве США в Мадриде нашли еще одну подозрительную посылку
Еще одна посылка со взрывчаткой была обнаружена в американском посольстве в Мадриде, передает телеканал Sexta со ссылкой на полицию. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T16:27
2022-12-01T18:16
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Еще одна посылка со взрывчаткой была обнаружена в американском посольстве в Мадриде, передает телеканал Sexta со ссылкой на полицию.Подозрительный конверт "аналогичен" посылкам, которые ранее были обнаружены в стране, уточнило СМИ. На место происшествия выехали саперы из спецподразделения Tedax и другие силы полиции.По последней информации телеканала, посылку со взрывчаткой взорвали. Пострадавших в результате инцидента нет.Сегодня и днем ранее посылки со взрывчаткой были отправлены в посольство Украины в Мадриде, оружейную компанию Instalaza, Министерство обороны королевства и на авиабазу Торрехон-де-Ардос. Также стало известно, что 24 ноября испанские полицейские перехватили конверт, предположительно, с "пиротехническим веществом", который был адресован премьеру страны Педро Санчесу.Посольство России в Испании, комментируя эту ситуацию, заявило, что осуждает любые угрозы и террористические акты.
https://radiosputnik.ria.ru/20221130/terakt-1835428305.html
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в мире, сша, мадрид
В мире, США, Мадрид
16:27 01.12.2022 (обновлено: 18:16 01.12.2022)
 
В посольстве США в Мадриде нашли еще одну подозрительную посылку

В посольстве США в Мадриде нашли еще одну посылку, предположительно, со взрывчаткой

© AP Photo / Paul WhiteИспанские полицейские в районе посольства США в Мадриде после сообщения о подозрительной посылке. 1 декабря 2022
Испанские полицейские в районе посольства США в Мадриде после сообщения о подозрительной посылке. 1 декабря 2022 - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© AP Photo / Paul White
Испанские полицейские в районе посольства США в Мадриде после сообщения о подозрительной посылке. 1 декабря 2022
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Еще одна посылка со взрывчаткой была обнаружена в американском посольстве в Мадриде, передает телеканал Sexta со ссылкой на полицию.

"В диппредставительстве США на улице Калле Серрано в Мадриде обнаружена новая посылка со взрывчаткой. Источники в полиции подтверждают, что здание посольства оцеплено, действует антитеррористический протокол", — сказано в сообщении.

Подозрительный конверт "аналогичен" посылкам, которые ранее были обнаружены в стране, уточнило СМИ. На место происшествия выехали саперы из спецподразделения Tedax и другие силы полиции.
По последней информации телеканала, посылку со взрывчаткой взорвали. Пострадавших в результате инцидента нет.
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Сегодня и днем ранее посылки со взрывчаткой были отправлены в посольство Украины в Мадриде, оружейную компанию Instalaza, Министерство обороны королевства и на авиабазу Торрехон-де-Ардос.
Также стало известно, что 24 ноября испанские полицейские перехватили конверт, предположительно, с "пиротехническим веществом", который был адресован премьеру страны Педро Санчесу.
Посольство России в Испании, комментируя эту ситуацию, заявило, что осуждает любые угрозы и террористические акты.
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