https://ria.ru/20221201/posolstvo-1835620218.html

В посольстве США в Мадриде нашли еще одну подозрительную посылку

В посольстве США в Мадриде нашли еще одну подозрительную посылку - РИА Новости, 01.12.2022

В посольстве США в Мадриде нашли еще одну подозрительную посылку

Еще одна посылка со взрывчаткой была обнаружена в американском посольстве в Мадриде, передает телеканал Sexta со ссылкой на полицию. РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T16:27

2022-12-01T16:27

2022-12-01T18:16

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Еще одна посылка со взрывчаткой была обнаружена в американском посольстве в Мадриде, передает телеканал Sexta со ссылкой на полицию.Подозрительный конверт "аналогичен" посылкам, которые ранее были обнаружены в стране, уточнило СМИ. На место происшествия выехали саперы из спецподразделения Tedax и другие силы полиции.По последней информации телеканала, посылку со взрывчаткой взорвали. Пострадавших в результате инцидента нет.Сегодня и днем ранее посылки со взрывчаткой были отправлены в посольство Украины в Мадриде, оружейную компанию Instalaza, Министерство обороны королевства и на авиабазу Торрехон-де-Ардос. Также стало известно, что 24 ноября испанские полицейские перехватили конверт, предположительно, с "пиротехническим веществом", который был адресован премьеру страны Педро Санчесу.Посольство России в Испании, комментируя эту ситуацию, заявило, что осуждает любые угрозы и террористические акты.

https://radiosputnik.ria.ru/20221130/terakt-1835428305.html

https://ria.ru/20221201/bomba-1835530715.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, мадрид