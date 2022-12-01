https://ria.ru/20221201/pomosch-1835638986.html

Путин призвал уделить внимание развитию служб психологической помощи

Путин призвал уделить внимание развитию служб психологической помощи - РИА Новости, 01.12.2022

Путин призвал уделить внимание развитию служб психологической помощи

Службы психологической помощи в России не развиваются нужным образом, пока государство на всех уровнях этому вопросу не уделяет должное внимание, заявил... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T16:49

2022-12-01T16:49

2022-12-01T17:08

россия

владимир путин

общество

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СОЧИ, 1 дек - РИА Новости. Службы психологической помощи в России не развиваются нужным образом, пока государство на всех уровнях этому вопросу не уделяет должное внимание, заявил президент России Владимир Путин."Поэтому, конечно, нужно признать, что у нас эти службы соответствующим образом пока не востребованы, то есть они востребованы, но не развиваются нужным образом. И происходит это из-за того, что государство на всех уровнях, ну и даже на муниципальном, потом на государственном, региональном и федеральном должного внимания, к сожалению, пока еще не уделяет. Напрасно", - сказал Путин на встрече с молодыми учеными в центре "Сириус"."Я знаете что подумал, я попрошу председателя правительства, координационной комиссии, которую мы создали недавно для решения определенных известных задач, рассмотреть и этот вопрос. Потому что, вот, скажем в МЧС, там достаточно эффективно и на постоянной основе пользуются услугами психологов. Почему? Потому что там, очевидно, востребована помощь специалистов, таких как вы", - добавил Путин.На площадке Парка наук и искусства "Сириус" 1 декабря открылся II Конгресс молодых ученых. В ходе мероприятия политики и ученые из 40 стран обсуждают пути достижения научного и технологического суверенитета РФ, перспективы международного сотрудничества, связи науки и общества.

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, владимир путин, общество