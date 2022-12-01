https://ria.ru/20221201/polunin-1835675267.html

Сергей Полунин высказался по поводу отъезда талантов из России

Сергей Полунин высказался по поводу отъезда талантов из России - РИА Новости, 01.12.2022

Сергей Полунин высказался по поводу отъезда талантов из России

России необходим правильный отбор талантов, чтобы они не уезжали из страны, считает танцовщик Сергей Полунин. Мнением он поделился на пресс-конференции,... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T18:01

2022-12-01T18:01

2022-12-01T18:01

культура

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сергей полунин

россия

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театр

балет

знаменитости

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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. России необходим правильный отбор талантов, чтобы они не уезжали из страны, считает танцовщик Сергей Полунин. Мнением он поделился на пресс-конференции, посвященной спектаклю "Данте". "В России таланты есть, их надо уметь находить – это точечная работа. У нас, на мой взгляд, нет правильного отбора. Государственная поддержка должна быть для помощи истинных талантов, чтобы они не уезжали из страны", — заявил Полунин.По словам артиста, отменить русскую культуру, в частности, классический балет, никто не сможет, так как "ничего лучше никто не придумал". По его данным, в США 70 процентов продаж – это "Щелкунчик". Танцовщик считает, что отменить Чайковского, Рахманинова, Прокофьева тоже невозможно — произведения этих композиторов составляют основу мирового репертуара."Но вечно прожить на этих шедеврах нельзя, нужно создавать новые высокого уровня произведения. У нас есть гениальный балет "Спартак", но с тех пор минуло немало лет, а ничего нового такой высоты пока не создано. Надо находить истинные таланты, надо создавать что-то прекрасное новое", — сказал Полунин.

https://ria.ru/20221201/polunin-1835645640.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, сергей полунин, россия, сша, театр, балет, знаменитости