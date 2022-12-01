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Сергей Полунин высказался по поводу отъезда талантов из России - РИА Новости, 01.12.2022
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Культура
https://ria.ru/20221201/polunin-1835675267.html
Сергей Полунин высказался по поводу отъезда талантов из России
Сергей Полунин высказался по поводу отъезда талантов из России - РИА Новости, 01.12.2022
Сергей Полунин высказался по поводу отъезда талантов из России
России необходим правильный отбор талантов, чтобы они не уезжали из страны, считает танцовщик Сергей Полунин. Мнением он поделился на пресс-конференции,... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T18:01
2022-12-01T18:01
культура
новости культуры
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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. России необходим правильный отбор талантов, чтобы они не уезжали из страны, считает танцовщик Сергей Полунин. Мнением он поделился на пресс-конференции, посвященной спектаклю "Данте". "В России таланты есть, их надо уметь находить – это точечная работа. У нас, на мой взгляд, нет правильного отбора. Государственная поддержка должна быть для помощи истинных талантов, чтобы они не уезжали из страны", — заявил Полунин.По словам артиста, отменить русскую культуру, в частности, классический балет, никто не сможет, так как "ничего лучше никто не придумал". По его данным, в США 70 процентов продаж – это "Щелкунчик". Танцовщик считает, что отменить Чайковского, Рахманинова, Прокофьева тоже невозможно — произведения этих композиторов составляют основу мирового репертуара."Но вечно прожить на этих шедеврах нельзя, нужно создавать новые высокого уровня произведения. У нас есть гениальный балет "Спартак", но с тех пор минуло немало лет, а ничего нового такой высоты пока не создано. Надо находить истинные таланты, надо создавать что-то прекрасное новое", — сказал Полунин.
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новости культуры, сергей полунин, россия, сша, театр, балет, знаменитости
Культура, Новости культуры, Сергей Полунин, Россия, США, Театр, Балет, Знаменитости
18:01 01.12.2022
 
Сергей Полунин высказался по поводу отъезда талантов из России

России нужен правильный отбор талантов, чтобы они не уезжали из страны, считает Полунин

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкПремьер Московского академического музыкального театра имени К.С.Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко Сергей Полунин во время выступления звезд мирового балета на сцене современного комплекса "Галактика" в рамках Культурной программы Олимпиады "Сочи-2014"
Премьер Московского академического музыкального театра имени К.С.Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко Сергей Полунин во время выступления звезд мирового балета на сцене современного комплекса Галактика в рамках Культурной программы Олимпиады Сочи-2014 - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. России необходим правильный отбор талантов, чтобы они не уезжали из страны, считает танцовщик Сергей Полунин. Мнением он поделился на пресс-конференции, посвященной спектаклю "Данте".
"В России таланты есть, их надо уметь находить – это точечная работа. У нас, на мой взгляд, нет правильного отбора. Государственная поддержка должна быть для помощи истинных талантов, чтобы они не уезжали из страны", — заявил Полунин.
По словам артиста, отменить русскую культуру, в частности, классический балет, никто не сможет, так как "ничего лучше никто не придумал". По его данным, в США 70 процентов продаж – это "Щелкунчик". Танцовщик считает, что отменить Чайковского, Рахманинова, Прокофьева тоже невозможно — произведения этих композиторов составляют основу мирового репертуара.
"Но вечно прожить на этих шедеврах нельзя, нужно создавать новые высокого уровня произведения. У нас есть гениальный балет "Спартак", но с тех пор минуло немало лет, а ничего нового такой высоты пока не создано. Надо находить истинные таланты, надо создавать что-то прекрасное новое", — сказал Полунин.
Артист балета Сергей Полунин перед Второй церемонией вручения наград Международной профессиональной музыкальной премии BraVo в области классической музыки на Исторической сцене Большого театра - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
Вчера, 17:42Культура
В Москве состоится премьера балета "Данте" с Сергеем Полуниным
 
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