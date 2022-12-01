https://ria.ru/20221201/polunin-1835675267.html
Сергей Полунин высказался по поводу отъезда талантов из России
Сергей Полунин высказался по поводу отъезда талантов из России - РИА Новости, 01.12.2022
Сергей Полунин высказался по поводу отъезда талантов из России
России необходим правильный отбор талантов, чтобы они не уезжали из страны, считает танцовщик Сергей Полунин. Мнением он поделился на пресс-конференции,... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T18:01
2022-12-01T18:01
2022-12-01T18:01
культура
новости культуры
сергей полунин
россия
сша
театр
балет
знаменитости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750524690_0:0:2674:1505_1920x0_80_0_0_bf4a9ac479acfd93715d2af3912808a5.jpg
МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. России необходим правильный отбор талантов, чтобы они не уезжали из страны, считает танцовщик Сергей Полунин. Мнением он поделился на пресс-конференции, посвященной спектаклю "Данте". "В России таланты есть, их надо уметь находить – это точечная работа. У нас, на мой взгляд, нет правильного отбора. Государственная поддержка должна быть для помощи истинных талантов, чтобы они не уезжали из страны", — заявил Полунин.По словам артиста, отменить русскую культуру, в частности, классический балет, никто не сможет, так как "ничего лучше никто не придумал". По его данным, в США 70 процентов продаж – это "Щелкунчик". Танцовщик считает, что отменить Чайковского, Рахманинова, Прокофьева тоже невозможно — произведения этих композиторов составляют основу мирового репертуара."Но вечно прожить на этих шедеврах нельзя, нужно создавать новые высокого уровня произведения. У нас есть гениальный балет "Спартак", но с тех пор минуло немало лет, а ничего нового такой высоты пока не создано. Надо находить истинные таланты, надо создавать что-то прекрасное новое", — сказал Полунин.
https://ria.ru/20221201/polunin-1835645640.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750524690_0:0:2674:2007_1920x0_80_0_0_8da97e61f465251de0de55e57d604587.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, сергей полунин, россия, сша, театр, балет, знаменитости
Культура, Новости культуры, Сергей Полунин, Россия, США, Театр, Балет, Знаменитости
Сергей Полунин высказался по поводу отъезда талантов из России
России нужен правильный отбор талантов, чтобы они не уезжали из страны, считает Полунин
МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. России необходим правильный отбор талантов, чтобы они не уезжали из страны, считает танцовщик Сергей Полунин. Мнением он поделился на пресс-конференции, посвященной спектаклю "Данте".
"В России таланты есть, их надо уметь находить – это точечная работа. У нас, на мой взгляд, нет правильного отбора. Государственная поддержка должна быть для помощи истинных талантов, чтобы они не уезжали из страны", — заявил Полунин.
По словам артиста, отменить русскую культуру, в частности, классический балет, никто не сможет, так как "ничего лучше никто не придумал". По его данным, в США 70 процентов продаж – это "Щелкунчик". Танцовщик считает, что отменить Чайковского, Рахманинова, Прокофьева тоже невозможно — произведения этих композиторов составляют основу мирового репертуара.
"Но вечно прожить на этих шедеврах нельзя, нужно создавать новые высокого уровня произведения. У нас есть гениальный балет "Спартак", но с тех пор минуло немало лет, а ничего нового такой высоты пока не создано. Надо находить истинные таланты, надо создавать что-то прекрасное новое", — сказал Полунин.