В Полтавской области ввели аварийные отключения света
На критических объектах в Полтавской области Украины ввели аварийные отключения света
Линии электропередач. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Специальные аварийные отключения света введены в Полтавской области Украины, в том числе на объектах критической инфраструктуры, сообщил в четверг глава местной областной администрации Дмитрий Лунин.
"В области дополнительно к почасовым введены специальные аварийные отключения. Это отключение по высоковольтным линиям, они охватывают и объекты критической инфраструктуры. Область превышает предоставленные ей лимиты потребления электроэнергии, поэтому вынужденно ввели аварийные отключения", - написал Лунин в своем Telegram-канале.
Ранее в Полтавской области из-за нагрузки на сети подача электроснабжения была сокращена вдвое.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.