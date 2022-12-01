https://ria.ru/20221201/poltava-1835540821.html

В Полтавской области ввели аварийные отключения света

В Полтавской области ввели аварийные отключения света - РИА Новости, 01.12.2022

В Полтавской области ввели аварийные отключения света

Специальные аварийные отключения света введены в Полтавской области Украины, в том числе на объектах критической инфраструктуры, сообщил в четверг глава местной РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T13:15

2022-12-01T13:15

2022-12-01T13:15

специальная военная операция на украине

в мире

полтавская область

украина

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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Специальные аварийные отключения света введены в Полтавской области Украины, в том числе на объектах критической инфраструктуры, сообщил в четверг глава местной областной администрации Дмитрий Лунин."В области дополнительно к почасовым введены специальные аварийные отключения. Это отключение по высоковольтным линиям, они охватывают и объекты критической инфраструктуры. Область превышает предоставленные ей лимиты потребления электроэнергии, поэтому вынужденно ввели аварийные отключения", - написал Лунин в своем Telegram-канале.Ранее в Полтавской области из-за нагрузки на сети подача электроснабжения была сокращена вдвое.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.

https://ria.ru/20221201/udary-1835528043.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, полтавская область, украина