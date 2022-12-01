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В Польше нашли повод не впускать украинцев - РИА Новости, 01.12.2022
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В Польше нашли повод не впускать украинцев
В Польше нашли повод не впускать украинцев - РИА Новости, 01.12.2022
В Польше нашли повод не впускать украинцев
Польские пограничники нашли повод, чтобы не впускать украинских беженцев на территорию страны, пишет Gazeta Wyborca со ссылкой на Ассоциацию правовой... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T16:53
2022-12-01T23:14
в мире
польша
украина
евросоюз
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Польские пограничники нашли повод, чтобы не впускать украинских беженцев на территорию страны, пишет Gazeta Wyborca со ссылкой на Ассоциацию правовой интервенции (АПИ).Проблемы на границе возникают как у впервые въезжающих мигрантов, так и у тех, кто на время возвращался домой. Впервые об этом стало известно в июле, однако с тех пор число отказов приблизилось к девяти тысячам, сообщила газета.В стране действует закон об особой помощи беженцам. По нему попавшим под временную защиту после 24 февраля украинцам разрешают беспрепятственно вернуться в Польшу, если время отсутствия на ее территории не превысило 30 дней."Такова позиция в том числе и МВД, но имеются случаи, когда пограничники трактуют закон иначе. Однако подобные интерпретации противоречат закону. Решения, принимаемые на границе, носят субъективный характер", — пожаловался президент АПИ Витольд Клаус.Чаще всего пограничники объясняли отказ во въезде превышением максимального срока безвизового пребывания в Евросоюзе (не более 90 дней в течение полугода), отсутствием визы или вида на жительство. Несколько человек даже признали это угрозой госбезопасности, уточнило издание.В АПИ, в свою очередь, настаивают на том, что украинских беженцев нужно впускать в страну, даже если у них есть проблемы с документами.Из 7,7 миллиона прибывших в республику с начала февраля украинцев на территории Польши остаются 1,3 миллиона. Варшава также готовит базу для приема новой волны беженцев.На прошлой неделе журналисты издания Time написали, что в последние месяцы все больше стран и регионов сокращают меры поддержки украинцев. Так, 12 из 16 немецких земель заявили, что исчерпали лимиты для приема мигрантов, Австрия ограничила бесплатный проезд в поездах, в Британии подходит к концу срок действия программы "Дома для Украины", а в Польше переселенцам придется частично оплачивать жилье спустя четыре месяца после прибытия в страну.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Полный текст статьи читайте на ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20221201/ukraina-1835582276.html
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в мире, польша, украина, евросоюз
В мире, Польша, Украина, Евросоюз
16:53 01.12.2022 (обновлено: 23:14 01.12.2022)
 
В Польше нашли повод не впускать украинцев

Gazeta Wyborca: польские пограничники нашли повод не впускать в страну украинских беженцев

© AP Photo / Sergei GritsЛюди на границе Украины и Польши
Люди на границе Украины и Польши - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© AP Photo / Sergei Grits
Люди на границе Украины и Польши. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Польские пограничники нашли повод, чтобы не впускать украинских беженцев на территорию страны, пишет Gazeta Wyborca со ссылкой на Ассоциацию правовой интервенции (АПИ).
Проблемы на границе возникают как у впервые въезжающих мигрантов, так и у тех, кто на время возвращался домой. Впервые об этом стало известно в июле, однако с тех пор число отказов приблизилось к девяти тысячам, сообщила газета.
В стране действует закон об особой помощи беженцам. По нему попавшим под временную защиту после 24 февраля украинцам разрешают беспрепятственно вернуться в Польшу, если время отсутствия на ее территории не превысило 30 дней.
"Такова позиция в том числе и МВД, но имеются случаи, когда пограничники трактуют закон иначе. Однако подобные интерпретации противоречат закону. Решения, принимаемые на границе, носят субъективный характер", — пожаловался президент АПИ Витольд Клаус.
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Чаще всего пограничники объясняли отказ во въезде превышением максимального срока безвизового пребывания в Евросоюзе (не более 90 дней в течение полугода), отсутствием визы или вида на жительство. Несколько человек даже признали это угрозой госбезопасности, уточнило издание.
В АПИ, в свою очередь, настаивают на том, что украинских беженцев нужно впускать в страну, даже если у них есть проблемы с документами.
Из 7,7 миллиона прибывших в республику с начала февраля украинцев на территории Польши остаются 1,3 миллиона. Варшава также готовит базу для приема новой волны беженцев.
На прошлой неделе журналисты издания Time написали, что в последние месяцы все больше стран и регионов сокращают меры поддержки украинцев. Так, 12 из 16 немецких земель заявили, что исчерпали лимиты для приема мигрантов, Австрия ограничила бесплатный проезд в поездах, в Британии подходит к концу срок действия программы "Дома для Украины", а в Польше переселенцам придется частично оплачивать жилье спустя четыре месяца после прибытия в страну.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>
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