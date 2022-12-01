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В Совфеде прокомментировали заявление Франции о спецтрибунале - РИА Новости, 01.12.2022
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В Совфеде прокомментировали заявление Франции о спецтрибунале
В Совфеде прокомментировали заявление Франции о спецтрибунале - РИА Новости, 01.12.2022
В Совфеде прокомментировали заявление Франции о спецтрибунале
Сенатор РФ от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал "лицемерием в квадрате" заявление Франции о начале работы по созданию... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T11:23
2022-12-01T11:23
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости. Сенатор РФ от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал "лицемерием в квадрате" заявление Франции о начале работы по созданию спецтрибунала по событиям на Украине, напомнив об эпизодах вооруженной агрессии Запада в отношении суверенных государств.В среду представитель МИД Франции заявил на брифинге, что страна начала работу с европейскими и украинскими партнерами по созданию специального трибунала для расследования действий России на Украине. При этом в октябре глава МИД Франции Катрин Колонна сообщила, что Париж не поддерживает идею создания подобного трибунала."С их стороны это лицемерие в квадрате. Никакого права у них на создание трибунала нет", - сказал РИА Новости Цеков.По его словам, Франции следовало бы создать трибунал по колонизации французской стороной стран Африки.Ранее парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) призвала создать специальный международный уголовный трибунал по Украине, при этом изначально нарушив основной принцип беспристрастности судебного разбирательства и обозначив Россию виновной еще до создания такой инстанции, а также игнорируя предыдущие сигналы о военных преступлениях Киева в Донбассе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины.
https://ria.ru/20221201/frantsiya-1835469617.html
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в мире, сергей цеков, катрин колонна, франция, россия, украина, совет федерации рф, нато, парламентская ассамблея совета европы
В мире, Сергей Цеков, Катрин Колонна, Франция, Россия, Украина, Совет Федерации РФ, НАТО, Парламентская ассамблея Совета Европы
11:23 01.12.2022
 
В Совфеде прокомментировали заявление Франции о спецтрибунале

Сенатор Цеков назвал заявление Франции о спецтрибунале лицемерием в квадрате

© РИА Новости / Кристина Афанасьева / Перейти в медиабанкЭйфелева башня в Париже
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
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Эйфелева башня в Париже. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости. Сенатор РФ от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал "лицемерием в квадрате" заявление Франции о начале работы по созданию спецтрибунала по событиям на Украине, напомнив об эпизодах вооруженной агрессии Запада в отношении суверенных государств.
В среду представитель МИД Франции заявил на брифинге, что страна начала работу с европейскими и украинскими партнерами по созданию специального трибунала для расследования действий России на Украине. При этом в октябре глава МИД Франции Катрин Колонна сообщила, что Париж не поддерживает идею создания подобного трибунала.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
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В Госдуме назвали заявление Франции о "трибунале по Украине" демаршем
"С их стороны это лицемерие в квадрате. Никакого права у них на создание трибунала нет", - сказал РИА Новости Цеков.
По его словам, Франции следовало бы создать трибунал по колонизации французской стороной стран Африки.
"Если бы во Франции были бы такими уж суперобъективными, то также предложили бы создать трибунал по Ираку, который американцы уничтожили, трибунал по Югославии, которую НАТО бомбило, трибунал по Ливии, которую они тоже уничтожили, и французы прежде всего. Они также могли бы создать трибунал на предмет издевательства Украиной над Крымом и Донбассом", - заявил Цеков.
Ранее парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) призвала создать специальный международный уголовный трибунал по Украине, при этом изначально нарушив основной принцип беспристрастности судебного разбирательства и обозначив Россию виновной еще до создания такой инстанции, а также игнорируя предыдущие сигналы о военных преступлениях Киева в Донбассе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
10:23
В Госдуме назвали заявление Франции о "трибунале по Украине" демаршем
 
В миреСергей ЦековКатрин КолоннаФранцияРоссияУкраинаСовет Федерации РФНАТОПарламентская ассамблея Совета Европы
 
 
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