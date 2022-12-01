https://ria.ru/20221201/politika-1835489307.html

В Совфеде прокомментировали заявление Франции о спецтрибунале

В Совфеде прокомментировали заявление Франции о спецтрибунале - РИА Новости, 01.12.2022

В Совфеде прокомментировали заявление Франции о спецтрибунале

Сенатор РФ от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал "лицемерием в квадрате" заявление Франции о начале работы по созданию... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T11:23

2022-12-01T11:23

2022-12-01T11:23

в мире

сергей цеков

катрин колонна

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россия

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нато

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости. Сенатор РФ от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал "лицемерием в квадрате" заявление Франции о начале работы по созданию спецтрибунала по событиям на Украине, напомнив об эпизодах вооруженной агрессии Запада в отношении суверенных государств.В среду представитель МИД Франции заявил на брифинге, что страна начала работу с европейскими и украинскими партнерами по созданию специального трибунала для расследования действий России на Украине. При этом в октябре глава МИД Франции Катрин Колонна сообщила, что Париж не поддерживает идею создания подобного трибунала."С их стороны это лицемерие в квадрате. Никакого права у них на создание трибунала нет", - сказал РИА Новости Цеков.По его словам, Франции следовало бы создать трибунал по колонизации французской стороной стран Африки.Ранее парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) призвала создать специальный международный уголовный трибунал по Украине, при этом изначально нарушив основной принцип беспристрастности судебного разбирательства и обозначив Россию виновной еще до создания такой инстанции, а также игнорируя предыдущие сигналы о военных преступлениях Киева в Донбассе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины.

https://ria.ru/20221201/frantsiya-1835469617.html

https://ria.ru/20221201/frantsiya-1835469617.html

франция

россия

украина

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сергей цеков, катрин колонна, франция, россия, украина, совет федерации рф, нато, парламентская ассамблея совета европы