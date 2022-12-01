https://ria.ru/20221201/politika-1835259472.html
"Договориться не выйдет". В ЕС поняли, кто наживается на украинском кризисе
"Договориться не выйдет". В ЕС поняли, кто наживается на украинском кризисе - РИА Новости, 01.12.2022
"Договориться не выйдет". В ЕС поняли, кто наживается на украинском кризисе
Европейские политики жалуются на то, что Вашингтон вгоняет Старый Свет в рецессию и получает дивиденды с украинского конфликта, пишет издание Politico... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T08:00
2022-12-01T08:00
2022-12-01T08:08
цены на нефть
эммануэль макрон
петер сийярто
брюно ле мэр
сша
европа
германия
евросоюз
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ПАРИЖ, 1 дек — РИА Новости, Даниил Низамутдинов. Европейские политики жалуются на то, что Вашингтон вгоняет Старый Свет в рецессию и получает дивиденды с украинского конфликта, пишет издание Politico. Действительно, американцы, не отправив (по крайней мере, официально) Киеву ни одного солдата, извлекают из кризиса на Украине беспрецедентные военные, экономические, геополитические выгоды. И ЕС это все сильнее раздражает.Расширение влияния США"Если трезво посмотреть, страна, которая выигрывает от войны, — это США, потому что они продают больше оружия и газа по завышенным ценам", — приводит Politico слова неназванного высокопоставленного европейского чиновника.Американцы всегда стремились доминировать в западном мире. И конфликт на Украине — просто великолепная возможность всех приструнить.В последние годы Вашингтон постоянно давил на Европу, в частности, по вопросам антироссийских санкций и ослабления энергетической зависимости от Москвы. Весной вслед за "старшим братом" европейцы с энтузиазмом бросились расширять запреты, хотя с самого начала было ясно, что по ЕС это ударит, возможно, даже жестче, чем по России.Также в глазах западного мира полностью реабилитировалась НАТО, про которую еще недавно президент Франции Эммануэль Макрон говорил, что "ее мозг мертв". И ни для кого не секрет, кто в этой организации главный.Продажи оружия и "газовая игла"В Европе и по всему миру возник ажиотажный спрос на оружие, а США — его крупнейший экспортер (более трети глобальных поставок).Только в авиастроении американцы получили контракты на десятки миллиардов евро. Канада заказала 88 истребителей пятого поколения F-35, Швейцария — 36, Германия — 35.Летом власти ФРГ заявили о намерении выделить на перевооружение бундесвера около 100 миллиардов евро, и нет никаких сомнений, что существенная часть бюджета достанется США. К тому же Германия поругалась со Швейцарией из-за отказа Берна разрешить реэкспорт военных товаров на Украину.Европейские арсеналы пустеют, и американские производители радостно потирают руки. Разумеется, такой разгон военно-промышленного комплекса позитивно влияет и на всю экономику страны.Плюс экспорт газа. Вашингтон давно пытался заставить Европу отказаться от дешевого российского топлива. И вот теперь за считанные месяцы поставки СПГ удвоились.Взрывы на "Северных потоках" фактически лишили ЕС выбора. Отныне придется раскошеливаться на заокеанское топливо, которое обходится европейским потребителям в четыре раза дороже, чем самим американцам.Утрата конкурентоспособностиВ условиях энергетического кризиса европейская промышленность теряет конкурентоспособность. Особенно сильно пострадала Германия. А в США летом приняли закон о снижении инфляции. Документ предусматривает широкие меры поддержки национальной экономики, которые в ЕС сочли дискриминационными.В результате американские компании укрепляются, а европейские либо закрываются, либо переезжают в США, где им предоставляют налоговые льготы и дешевые энергоресуры.Все это выводит политиков ЕС из себя. "Движение экономики Европы в сторону рецессии — хорошая новость для американцев, и они не упустили случая извлечь из этого выгоду", — возмущается глава МИД Венгрии Петер Сийярто.Макрон назвал американский закон о борьбе с инфляцией недружественным и предположил, что он противоречит нормам ВТО, а министр экономики Брюно Ле Мэр призвал страны ЕС дать совместный ответ на действия Вашингтона. "Мы не можем допустить, чтобы конфликт на Украине завершился господством экономики США и ослаблением Европы", — подчеркнул он, добавив, что для Парижа главное сегодня — не конкуренция с Германией в Европе, а конкуренция ЕС и США.Будет ли ответ?Между тем пока Парижу и Берлину договориться не удается. По данным Bloomberg, Макрон настаивает на мерах, аналогичных американским, а канцлер Германии Олаф Шольц не хочет разжигать "трансатлантическую войну" и надеется, что в Вашингтоне скорректируют свои решения.И пусть Европа "в ярости", по-настоящему бороться с американцами никто сейчас не в состоянии. Франция, Германия, Италия могут громко "выражать обеспокоенность", но единства в ЕС нет. Вдобавок руководство Еврокомиссии ориентируется на Вашингтон как на главного союзника.Попытка оспорить американские меры в ВТО, по мнению завкафедрой торговой политики Высшей школы экономики Максима Медведкова, не лишена шансов на успех. "Проблема в том, что США продолжают блокировать работу апелляционного органа ВТО. А добиться компромисса иным способом будет трудно", — уточнил он.В США с визитом собирается Макрон. Очевидно, чтобы попробовать убедить Джо Байдена играть по правилам. Но Европа ослаблена энергетическим кризисом, инфляцией, маячащей рецессией и усилением популизма — реальных рычагов давления на Белый дом у ЕС нет.Остается надеяться, что старшие партнеры за океаном сжалятся и пойдут навстречу. Пока же американцы жестко и уверенно реализуют свою стратегию. И скоро статус европейского лидера окончательно закрепится не за Берлином или Парижем, а за Вашингтоном.
https://ria.ru/20221030/politika-1827589656.html
https://ria.ru/20221105/pentagon-1829306707.html
https://ria.ru/20221106/tseny-1829533785.html
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цены на нефть, эммануэль макрон, петер сийярто, брюно ле мэр, сша, европа, германия, евросоюз, всемирная торговая организация (вто), нато
Цены на нефть, Эммануэль Макрон, Петер Сийярто, Брюно Ле Мэр, США, Европа, Германия, Евросоюз, Всемирная торговая организация (ВТО), НАТО
ПАРИЖ, 1 дек — РИА Новости, Даниил Низамутдинов. Европейские политики жалуются на то, что Вашингтон вгоняет Старый Свет в рецессию и получает дивиденды с украинского конфликта, пишет издание Politico. Действительно, американцы, не отправив (по крайней мере, официально) Киеву ни одного солдата, извлекают из кризиса на Украине беспрецедентные военные, экономические, геополитические выгоды. И ЕС это все сильнее раздражает.
"Если трезво посмотреть, страна, которая выигрывает от войны, — это США, потому что они продают больше оружия и газа по завышенным ценам", — приводит Politico слова неназванного высокопоставленного европейского чиновника.
Американцы всегда стремились доминировать в западном мире. И конфликт на Украине — просто великолепная возможность всех приструнить.
В последние годы Вашингтон постоянно давил на Европу, в частности, по вопросам антироссийских санкций и ослабления энергетической зависимости от Москвы. Весной вслед за "старшим братом" европейцы с энтузиазмом бросились расширять запреты, хотя с самого начала было ясно, что по ЕС это ударит, возможно, даже жестче, чем по России.
Также в глазах западного мира полностью реабилитировалась НАТО, про которую еще недавно президент Франции Эммануэль Макрон говорил, что "ее мозг мертв". И ни для кого не секрет, кто в этой организации главный.
Продажи оружия и "газовая игла"
В Европе и по всему миру возник ажиотажный спрос на оружие, а США — его крупнейший экспортер (более трети глобальных поставок).
Только в авиастроении американцы получили контракты на десятки миллиардов евро. Канада заказала 88 истребителей пятого поколения F-35, Швейцария — 36, Германия — 35.
Летом власти ФРГ заявили о намерении выделить на перевооружение бундесвера около 100 миллиардов евро, и нет никаких сомнений, что существенная часть бюджета достанется США. К тому же Германия поругалась со Швейцарией из-за отказа Берна разрешить реэкспорт военных товаров на Украину.
Европейские арсеналы пустеют, и американские производители радостно потирают руки. Разумеется, такой разгон военно-промышленного комплекса позитивно влияет и на всю экономику страны.
Плюс экспорт газа. Вашингтон давно пытался заставить Европу отказаться от дешевого российского топлива. И вот теперь за считанные месяцы поставки СПГ удвоились.
Взрывы на "Северных потоках" фактически лишили ЕС выбора. Отныне придется раскошеливаться на заокеанское топливо, которое обходится европейским потребителям в четыре раза дороже, чем самим американцам.
Утрата конкурентоспособности
В условиях энергетического кризиса европейская промышленность теряет конкурентоспособность. Особенно сильно пострадала Германия. А в США летом приняли закон о снижении инфляции. Документ предусматривает широкие меры поддержки национальной экономики, которые в ЕС сочли дискриминационными.
В результате американские компании укрепляются, а европейские либо закрываются, либо переезжают в США, где им предоставляют налоговые льготы и дешевые энергоресуры.
Все это выводит политиков ЕС из себя. "Движение экономики Европы в сторону рецессии — хорошая новость для американцев, и они не упустили случая извлечь из этого выгоду", — возмущается глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Макрон назвал американский закон о борьбе с инфляцией недружественным и предположил, что он противоречит нормам ВТО, а министр экономики Брюно Ле Мэр призвал страны ЕС дать совместный ответ на действия Вашингтона. "Мы не можем допустить, чтобы конфликт на Украине завершился господством экономики США и ослаблением Европы", — подчеркнул он, добавив, что для Парижа главное сегодня — не конкуренция с Германией в Европе, а конкуренция ЕС и США.
Между тем пока Парижу и Берлину договориться не удается. По данным Bloomberg, Макрон настаивает на мерах, аналогичных американским, а канцлер Германии Олаф Шольц не хочет разжигать "трансатлантическую войну" и надеется, что в Вашингтоне скорректируют свои решения.
И пусть Европа "в ярости", по-настоящему бороться с американцами никто сейчас не в состоянии. Франция, Германия, Италия могут громко "выражать обеспокоенность", но единства в ЕС нет. Вдобавок руководство Еврокомиссии ориентируется на Вашингтон как на главного союзника.
Попытка оспорить американские меры в ВТО, по мнению завкафедрой торговой политики Высшей школы экономики Максима Медведкова, не лишена шансов на успех. "Проблема в том, что США продолжают блокировать работу апелляционного органа ВТО. А добиться компромисса иным способом будет трудно", — уточнил он.
В США с визитом собирается Макрон. Очевидно, чтобы попробовать убедить Джо Байдена играть по правилам. Но Европа ослаблена энергетическим кризисом, инфляцией, маячащей рецессией и усилением популизма — реальных рычагов давления на Белый дом у ЕС нет.
Остается надеяться, что старшие партнеры за океаном сжалятся и пойдут навстречу. Пока же американцы жестко и уверенно реализуют свою стратегию. И скоро статус европейского лидера окончательно закрепится не за Берлином или Парижем, а за Вашингтоном.