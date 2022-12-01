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Власти Ставрополья направят до конца года 199 млн рублей на поддержку МСП - РИА Новости, 01.12.2022
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Власти Ставрополья направят до конца года 199 млн рублей на поддержку МСП
Власти Ставрополья направят до конца года 199 млн рублей на поддержку МСП - РИА Новости, 01.12.2022
Власти Ставрополья направят до конца года 199 млн рублей на поддержку МСП
Власти Ставропольского края до конца года выделят порядка 200 миллионов рублей для поддержки МСП в рамках национального проекта "Малое и среднее... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T15:13
2022-12-01T15:13
ставропольский край
ставропольский край
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СТАВРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости. Власти Ставропольского края до конца года выделят порядка 200 миллионов рублей для поддержки МСП в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", сообщил РИА Новости представитель министерства экономического развития региона."Финансовая поддержка включает субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования. Субсидируются также затраты социальных предприятий и молодых бизнесменов, зарегистрировавших свое дело в возрасте до 25 лет. Кроме того, оказывается финансовая поддержка Центрам молодежного инновационного творчества", – сказал собеседник агентства.В рамках нефинансовой поддержки, в частности, предпринимателям упростили доступ к льготному кредитованию, а если им не хватает залогового обеспечения, то бизнесменам предоставляются поручительства и независимые гарантии Гарантийным фондом. Кроме того, МСП по многим вопросам консультируют в Центре "Мой бизнес", отметили в министерстве.Там добавили, что в 2023 году на поддержку предпринимателей и самозанятых Ставрополья предусмотрены порядка 170 миллионов рублей из консолидированного бюджета. Также на будущий год предусмотрено 43 миллиона рублей на возмещение затрат на приобретение технологического оборудования в соответствии с региональной программой "Экономическое развитие и инновационная экономика"."Субсидирование является одной из самых востребованных мер поддержки у субъектов МСП. Средства позволяют возместить 50 процентов фактически произведенных затрат, связанных с приобретением оборудования. Максимальный размер субсидии на одного получателя – пять миллионов рублей. С 2017 года данный вид государственной поддержки получили 152 представителя МСП на общую сумму порядка 550 миллионов рублей. Предприниматели создали почти 900 новых рабочих мест и планируют трудоустроить еще более 200 сотрудников. На малом и среднем бизнесе, в основном, строится современная экономика. С 2017 года по настоящее время получатели субсидий уплатили налогов и сборов на сумму около 840 миллионов рублей. Только в этом году сумма превысила 275 миллионов рублей", - отметил исполняющий обязанности министра экономического развития Ставропольского края Денис Полюбин.
https://ria.ru/20221107/initsiativy-1829672555.html
https://ria.ru/20220801/stavropole-1806450574.html
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ставропольский край
Ставропольский край, Ставропольский край
15:13 01.12.2022
 

Власти Ставрополья направят до конца года 199 млн рублей на поддержку МСП

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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СТАВРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости. Власти Ставропольского края до конца года выделят порядка 200 миллионов рублей для поддержки МСП в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", сообщил РИА Новости представитель министерства экономического развития региона.
"Финансовая поддержка включает субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования. Субсидируются также затраты социальных предприятий и молодых бизнесменов, зарегистрировавших свое дело в возрасте до 25 лет. Кроме того, оказывается финансовая поддержка Центрам молодежного инновационного творчества", – сказал собеседник агентства.
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Там добавили, что в 2023 году на поддержку предпринимателей и самозанятых Ставрополья предусмотрены порядка 170 миллионов рублей из консолидированного бюджета. Также на будущий год предусмотрено 43 миллиона рублей на возмещение затрат на приобретение технологического оборудования в соответствии с региональной программой "Экономическое развитие и инновационная экономика".
"Субсидирование является одной из самых востребованных мер поддержки у субъектов МСП. Средства позволяют возместить 50 процентов фактически произведенных затрат, связанных с приобретением оборудования. Максимальный размер субсидии на одного получателя – пять миллионов рублей. С 2017 года данный вид государственной поддержки получили 152 представителя МСП на общую сумму порядка 550 миллионов рублей. Предприниматели создали почти 900 новых рабочих мест и планируют трудоустроить еще более 200 сотрудников. На малом и среднем бизнесе, в основном, строится современная экономика. С 2017 года по настоящее время получатели субсидий уплатили налогов и сборов на сумму около 840 миллионов рублей. Только в этом году сумма превысила 275 миллионов рублей", - отметил исполняющий обязанности министра экономического развития Ставропольского края Денис Полюбин.
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