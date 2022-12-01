https://ria.ru/20221201/podderzhka-1835461744.html

Правительство направит 12,6 миллиарда рублей на поддержку экспорта аграриев

Правительство направит 12,6 миллиарда рублей на поддержку экспорта аграриев - РИА Новости, 01.12.2022

Правительство направит 12,6 миллиарда рублей на поддержку экспорта аграриев

Правительство России через докапитализацию Россельхозбанка направит в этом году 12,6 миллиарда рублей на поддержку аграриев в рамках проекта "Экспорт продукции... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T09:37

2022-12-01T09:37

2022-12-01T09:37

экономика

михаил мишустин

россия

россельхозбанк

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Правительство России через докапитализацию Россельхозбанка направит в этом году 12,6 миллиарда рублей на поддержку аграриев в рамках проекта "Экспорт продукции АПК", сообщает пресс-служба кабмина."Правительство направит 12,6 миллиарда рублей на финансовую поддержку сельхозпроизводителей, участвующих в реализации экспортных программ в рамках федерального проекта "Экспорт продукции АПК". Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - сообщил кабмин."Предоставить в 2022 году акционерному обществу "Российский Сельскохозяйственный банк" бюджетные инвестиции из федерального бюджета в виде взноса Российской Федерации в уставный капитал в размере 12600000 тыс. рублей для совместного с Группой Российского экспортного центра... увеличения финансирования экспортеров продукции агропромышленного комплекса в рамках федерального проекта "Экспорт продукции АПК" национального проекта "Международная кооперация и экспорт", - говорится в распоряжении.Кабмин уточнил, что дополнительное финансирование позволит экспортерам сельскохозяйственной продукции увеличить оборотные средства, провести реструктуризацию кредитов, нивелировать риски, связанные с расчётами в валюте и сбоем поставок, в итоге добиться увеличения экспорта.

https://ria.ru/20221009/suverenitet-1822550883.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, михаил мишустин, россия, россельхозбанк