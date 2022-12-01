Правительство направит 12,6 миллиарда рублей на поддержку экспорта аграриев
Правительство до конца года направит 12,6 миллиарда рублей на поддержку экспорта аграриев
Здание правительства РФ . Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Правительство России через докапитализацию Россельхозбанка направит в этом году 12,6 миллиарда рублей на поддержку аграриев в рамках проекта "Экспорт продукции АПК", сообщает пресс-служба кабмина.
"Правительство направит 12,6 миллиарда рублей на финансовую поддержку сельхозпроизводителей, участвующих в реализации экспортных программ в рамках федерального проекта "Экспорт продукции АПК". Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - сообщил кабмин.
"Предоставить в 2022 году акционерному обществу "Российский Сельскохозяйственный банк" бюджетные инвестиции из федерального бюджета в виде взноса Российской Федерации в уставный капитал в размере 12600000 тыс. рублей для совместного с Группой Российского экспортного центра... увеличения финансирования экспортеров продукции агропромышленного комплекса в рамках федерального проекта "Экспорт продукции АПК" национального проекта "Международная кооперация и экспорт", - говорится в распоряжении.
Кабмин уточнил, что дополнительное финансирование позволит экспортерам сельскохозяйственной продукции увеличить оборотные средства, провести реструктуризацию кредитов, нивелировать риски, связанные с расчётами в валюте и сбоем поставок, в итоге добиться увеличения экспорта.