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Правительство направит 12,6 миллиарда рублей на поддержку экспорта аграриев - РИА Новости, 01.12.2022
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Правительство направит 12,6 миллиарда рублей на поддержку экспорта аграриев
Правительство направит 12,6 миллиарда рублей на поддержку экспорта аграриев - РИА Новости, 01.12.2022
Правительство направит 12,6 миллиарда рублей на поддержку экспорта аграриев
Правительство России через докапитализацию Россельхозбанка направит в этом году 12,6 миллиарда рублей на поддержку аграриев в рамках проекта "Экспорт продукции... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T09:37
2022-12-01T09:37
экономика
михаил мишустин
россия
россельхозбанк
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Правительство России через докапитализацию Россельхозбанка направит в этом году 12,6 миллиарда рублей на поддержку аграриев в рамках проекта "Экспорт продукции АПК", сообщает пресс-служба кабмина."Правительство направит 12,6 миллиарда рублей на финансовую поддержку сельхозпроизводителей, участвующих в реализации экспортных программ в рамках федерального проекта "Экспорт продукции АПК". Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - сообщил кабмин."Предоставить в 2022 году акционерному обществу "Российский Сельскохозяйственный банк" бюджетные инвестиции из федерального бюджета в виде взноса Российской Федерации в уставный капитал в размере 12600000 тыс. рублей для совместного с Группой Российского экспортного центра... увеличения финансирования экспортеров продукции агропромышленного комплекса в рамках федерального проекта "Экспорт продукции АПК" национального проекта "Международная кооперация и экспорт", - говорится в распоряжении.Кабмин уточнил, что дополнительное финансирование позволит экспортерам сельскохозяйственной продукции увеличить оборотные средства, провести реструктуризацию кредитов, нивелировать риски, связанные с расчётами в валюте и сбоем поставок, в итоге добиться увеличения экспорта.
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экономика, михаил мишустин, россия, россельхозбанк
Экономика, Михаил Мишустин, Россия, Россельхозбанк
09:37 01.12.2022
 
Правительство направит 12,6 миллиарда рублей на поддержку экспорта аграриев

Правительство до конца года направит 12,6 миллиарда рублей на поддержку экспорта аграриев

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкЗдание правительства РФ
Здание правительства РФ - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание правительства РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Правительство России через докапитализацию Россельхозбанка направит в этом году 12,6 миллиарда рублей на поддержку аграриев в рамках проекта "Экспорт продукции АПК", сообщает пресс-служба кабмина.
"Правительство направит 12,6 миллиарда рублей на финансовую поддержку сельхозпроизводителей, участвующих в реализации экспортных программ в рамках федерального проекта "Экспорт продукции АПК". Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - сообщил кабмин.
"Предоставить в 2022 году акционерному обществу "Российский Сельскохозяйственный банк" бюджетные инвестиции из федерального бюджета в виде взноса Российской Федерации в уставный капитал в размере 12600000 тыс. рублей для совместного с Группой Российского экспортного центра... увеличения финансирования экспортеров продукции агропромышленного комплекса в рамках федерального проекта "Экспорт продукции АПК" национального проекта "Международная кооперация и экспорт", - говорится в распоряжении.
Кабмин уточнил, что дополнительное финансирование позволит экспортерам сельскохозяйственной продукции увеличить оборотные средства, провести реструктуризацию кредитов, нивелировать риски, связанные с расчётами в валюте и сбоем поставок, в итоге добиться увеличения экспорта.
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ЭкономикаМихаил МишустинРоссияРоссельхозбанк
 
 
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