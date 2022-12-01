https://ria.ru/20221201/podarki-1835710428.html

Байден подарил Макрону зеркало

Байден подарил Макрону зеркало - РИА Новости, 01.12.2022

Байден подарил Макрону зеркало

Президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон обменялись дорогими и значимыми подарками, сообщили пресс-службы первых лиц двух стран во время... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T19:37

2022-12-01T19:37

2022-12-01T20:37

в мире

эммануэль макрон

томас эдисон

джо байден

сша

франция

наса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/01/1835715876_0:0:2256:1270_1920x0_80_0_0_0cbc595fc21b625f97356658116ac2bf.jpg

ВАШИНГТОН, 1 дек — РИА Новости. Президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон обменялись дорогими и значимыми подарками, сообщили пресс-службы первых лиц двух стран во время государственного визита французского лидера в Вашингтон.Среди прочего американский лидер преподнес коллеге, которого ранее сегодня он назвал "своим другом", зеркало, выполненное из дерева, собранного на территории Белого дома. Как уточнила пресс-служба, оно является репликой украшения из коллекции Белого дома.Помимо этого, Байден подарил Макрону коллекцию виниловых пластинок с записями американских музыкантов, а также архивную копию патента первого фонографа, который американский изобретатель Томас Эдисон создал в 1877 году. Супруге Макрона первая чета Америки вручила украшение с подвеской из золота и изумруда, выполненное дизайнером американо-французского происхождения.Макрон, как сообщил Елисейский дворец, в свою очередь, привез Байдену виниловую пластинку и CD с оригинальным саундтреком к фильму "Мужчина и женщина" 1966 года, который Байден и его супруга смотрели на первом свидании. Помимо этого, французский гость подарил американскому президенту выполненную в 2012 году французским домом посуды Christof чашу, которая символизирует первые исторические связи двух стран, а также свитер от всемирно известного французского бренда Saint James и часы фирмы LIP.Супруга Байдена Джилл, преподаватель английского языка, которую принято называть Доктор Байден, получила от Макрона две книги: "Госпожа Бовари" Гюстава Флобера и избранные сочинения Альбера Камю. Вице-президент США Камала Харрис, которая накануне посетила с Макроном штаб-квартиру НАСА в Вашингтоне, приняла от президента Франции "космический" подарок: модель европейской ракеты-носителя Ariane 5, которая собирается на французском заводе ArianeGroup.

https://ria.ru/20221201/ukraina-1835532098.html

https://ria.ru/20221129/vizit-1835063924.html

сша

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, эммануэль макрон, томас эдисон, джо байден, сша, франция, наса