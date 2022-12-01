https://ria.ru/20221201/podarki-1835710428.html
Байден подарил Макрону зеркало
Байден подарил Макрону зеркало - РИА Новости, 01.12.2022
Байден подарил Макрону зеркало
Президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон обменялись дорогими и значимыми подарками, сообщили пресс-службы первых лиц двух стран во время... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T19:37
2022-12-01T19:37
2022-12-01T20:37
в мире
эммануэль макрон
томас эдисон
джо байден
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ВАШИНГТОН, 1 дек — РИА Новости. Президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон обменялись дорогими и значимыми подарками, сообщили пресс-службы первых лиц двух стран во время государственного визита французского лидера в Вашингтон.Среди прочего американский лидер преподнес коллеге, которого ранее сегодня он назвал "своим другом", зеркало, выполненное из дерева, собранного на территории Белого дома. Как уточнила пресс-служба, оно является репликой украшения из коллекции Белого дома.Помимо этого, Байден подарил Макрону коллекцию виниловых пластинок с записями американских музыкантов, а также архивную копию патента первого фонографа, который американский изобретатель Томас Эдисон создал в 1877 году. Супруге Макрона первая чета Америки вручила украшение с подвеской из золота и изумруда, выполненное дизайнером американо-французского происхождения.Макрон, как сообщил Елисейский дворец, в свою очередь, привез Байдену виниловую пластинку и CD с оригинальным саундтреком к фильму "Мужчина и женщина" 1966 года, который Байден и его супруга смотрели на первом свидании. Помимо этого, французский гость подарил американскому президенту выполненную в 2012 году французским домом посуды Christof чашу, которая символизирует первые исторические связи двух стран, а также свитер от всемирно известного французского бренда Saint James и часы фирмы LIP.Супруга Байдена Джилл, преподаватель английского языка, которую принято называть Доктор Байден, получила от Макрона две книги: "Госпожа Бовари" Гюстава Флобера и избранные сочинения Альбера Камю. Вице-президент США Камала Харрис, которая накануне посетила с Макроном штаб-квартиру НАСА в Вашингтоне, приняла от президента Франции "космический" подарок: модель европейской ракеты-носителя Ariane 5, которая собирается на французском заводе ArianeGroup.
https://ria.ru/20221201/ukraina-1835532098.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, эммануэль макрон, томас эдисон, джо байден, сша, франция, наса
В мире, Эммануэль Макрон, Томас Эдисон, Джо Байден, США, Франция, НАСА
19:37 01.12.2022 (обновлено: 20:37 01.12.2022)
Байден подарил Макрону зеркало
Байден подарил Макрону зеркало и коллекцию винила с записями американских музыкантов
ВАШИНГТОН, 1 дек — РИА Новости. Президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон обменялись дорогими и значимыми подарками, сообщили пресс-службы первых лиц двух стран во время государственного визита французского лидера в Вашингтон.
Среди прочего американский лидер преподнес коллеге, которого ранее сегодня он назвал "своим другом", зеркало, выполненное из дерева, собранного на территории Белого дома. Как уточнила пресс-служба, оно является репликой украшения из коллекции Белого дома.
Помимо этого, Байден подарил Макрону коллекцию виниловых пластинок с записями американских музыкантов, а также архивную копию патента первого фонографа, который американский изобретатель Томас Эдисон
создал в 1877 году. Супруге Макрона первая чета Америки
вручила украшение с подвеской из золота и изумруда, выполненное дизайнером американо-французского происхождения.
Макрон, как сообщил Елисейский дворец, в свою очередь, привез Байдену виниловую пластинку и CD с оригинальным саундтреком к фильму "Мужчина и женщина" 1966 года, который Байден и его супруга смотрели на первом свидании. Помимо этого, французский гость подарил американскому президенту выполненную в 2012 году французским домом посуды Christof чашу, которая символизирует первые исторические связи двух стран, а также свитер от всемирно известного французского бренда Saint James и часы фирмы LIP.
Супруга Байдена Джилл, преподаватель английского языка, которую принято называть Доктор Байден, получила от Макрона две книги: "Госпожа Бовари" Гюстава Флобера и избранные сочинения Альбера Камю. Вице-президент США Камала Харрис
, которая накануне посетила с Макроном штаб-квартиру НАСА
в Вашингтоне, приняла от президента Франции "космический" подарок: модель европейской ракеты-носителя Ariane 5, которая собирается на французском заводе ArianeGroup.