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Альфа-банк победил в проекте лидеры корпоративной благотворительности - РИА Новости, 01.12.2022
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Альфа-банк победил в проекте лидеры корпоративной благотворительности
Альфа-банк победил в проекте лидеры корпоративной благотворительности - РИА Новости, 01.12.2022
Альфа-банк победил в проекте лидеры корпоративной благотворительности
Благотворительный проект Альфа-Банка занял первое место в номинации "Лучшая программа, способствующая реализации Целей Устойчивого Развития ООН по обеспечению... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T21:07
2022-12-01T21:07
альфа-банк
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Благотворительный проект Альфа-Банка занял первое место в номинации "Лучшая программа, способствующая реализации Целей Устойчивого Развития ООН по обеспечению здоровья, здорового образа жизни и благополучия человека в интересах устойчивого развития" в проекте "Лидеры корпоративной благотворительности" Форума доноров, сообщает пресс-служба банка."Альфа-Эндо – это адресная помощь социально уязвимым семьям детей с сахарным диабетом первого типа. Благодаря программе больным детям во всех регионах теперь доступны дорогостоящие генетические обследования — они для них бесплатны. И пациенты даже в отдалённых регионах могут получить консультацию эндокринолога в ведущих медицинских учреждениях Москвы. Ведь Альфа-Эндо развивает инновационные проекты телемедицины и дистанционного консультирования больных диабетом", - говорится в пресс-релизе.Альфа банк реализует национальную благотворительную программу Альфа-Эндо совместно с Эндокринологическим научным центром Минздрава РФ, банк жертвует на эти цели около 100 миллионов рублей ежегодно."Альфа-Эндо — это пример некоммерческого государственно-частного партнерства, когда частный бизнес и государство объединяют с НКО свои усилия для осуществления видимых системных улучшений в здоровье детей". – отмечает пресс-служба.
https://ria.ru/20221027/alfa-bank-1827342860.html
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альфа-банк, новости компаний - экономика
Альфа-банк, Новости компаний - Экономика
21:07 01.12.2022
 

Альфа-банк победил в проекте лидеры корпоративной благотворительности

© Фото : Альфа-БанкЛоготип компании "Альфа-Банк"
Логотип компании Альфа-Банк - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© Фото : Альфа-Банк
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Благотворительный проект Альфа-Банка занял первое место в номинации "Лучшая программа, способствующая реализации Целей Устойчивого Развития ООН по обеспечению здоровья, здорового образа жизни и благополучия человека в интересах устойчивого развития" в проекте "Лидеры корпоративной благотворительности" Форума доноров, сообщает пресс-служба банка.
"Альфа-Эндо – это адресная помощь социально уязвимым семьям детей с сахарным диабетом первого типа. Благодаря программе больным детям во всех регионах теперь доступны дорогостоящие генетические обследования — они для них бесплатны. И пациенты даже в отдалённых регионах могут получить консультацию эндокринолога в ведущих медицинских учреждениях Москвы. Ведь Альфа-Эндо развивает инновационные проекты телемедицины и дистанционного консультирования больных диабетом", - говорится в пресс-релизе.
Альфа банк реализует национальную благотворительную программу Альфа-Эндо совместно с Эндокринологическим научным центром Минздрава РФ, банк жертвует на эти цели около 100 миллионов рублей ежегодно.
"Альфа-Эндо — это пример некоммерческого государственно-частного партнерства, когда частный бизнес и государство объединяют с НКО свои усилия для осуществления видимых системных улучшений в здоровье детей". – отмечает пресс-служба.
Логотип банка Альфа-банк - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
27 октября, 19:45
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Альфа-банкНовости компаний - Экономика
 
 
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