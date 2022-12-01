Альфа-банк победил в проекте лидеры корпоративной благотворительности
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© Фото : Альфа-Банк
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Благотворительный проект Альфа-Банка занял первое место в номинации "Лучшая программа, способствующая реализации Целей Устойчивого Развития ООН по обеспечению здоровья, здорового образа жизни и благополучия человека в интересах устойчивого развития" в проекте "Лидеры корпоративной благотворительности" Форума доноров, сообщает пресс-служба банка.
"Альфа-Эндо – это адресная помощь социально уязвимым семьям детей с сахарным диабетом первого типа. Благодаря программе больным детям во всех регионах теперь доступны дорогостоящие генетические обследования — они для них бесплатны. И пациенты даже в отдалённых регионах могут получить консультацию эндокринолога в ведущих медицинских учреждениях Москвы. Ведь Альфа-Эндо развивает инновационные проекты телемедицины и дистанционного консультирования больных диабетом", - говорится в пресс-релизе.
Альфа банк реализует национальную благотворительную программу Альфа-Эндо совместно с Эндокринологическим научным центром Минздрава РФ, банк жертвует на эти цели около 100 миллионов рублей ежегодно.
"Альфа-Эндо — это пример некоммерческого государственно-частного партнерства, когда частный бизнес и государство объединяют с НКО свои усилия для осуществления видимых системных улучшений в здоровье детей". – отмечает пресс-служба.
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