https://ria.ru/20221201/pobeditel-1835725368.html

Альфа-банк победил в проекте лидеры корпоративной благотворительности

Альфа-банк победил в проекте лидеры корпоративной благотворительности - РИА Новости, 01.12.2022

Альфа-банк победил в проекте лидеры корпоративной благотворительности

Благотворительный проект Альфа-Банка занял первое место в номинации "Лучшая программа, способствующая реализации Целей Устойчивого Развития ООН по обеспечению... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T21:07

2022-12-01T21:07

2022-12-01T21:07

альфа-банк

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Благотворительный проект Альфа-Банка занял первое место в номинации "Лучшая программа, способствующая реализации Целей Устойчивого Развития ООН по обеспечению здоровья, здорового образа жизни и благополучия человека в интересах устойчивого развития" в проекте "Лидеры корпоративной благотворительности" Форума доноров, сообщает пресс-служба банка."Альфа-Эндо – это адресная помощь социально уязвимым семьям детей с сахарным диабетом первого типа. Благодаря программе больным детям во всех регионах теперь доступны дорогостоящие генетические обследования — они для них бесплатны. И пациенты даже в отдалённых регионах могут получить консультацию эндокринолога в ведущих медицинских учреждениях Москвы. Ведь Альфа-Эндо развивает инновационные проекты телемедицины и дистанционного консультирования больных диабетом", - говорится в пресс-релизе.Альфа банк реализует национальную благотворительную программу Альфа-Эндо совместно с Эндокринологическим научным центром Минздрава РФ, банк жертвует на эти цели около 100 миллионов рублей ежегодно."Альфа-Эндо — это пример некоммерческого государственно-частного партнерства, когда частный бизнес и государство объединяют с НКО свои усилия для осуществления видимых системных улучшений в здоровье детей". – отмечает пресс-служба.

https://ria.ru/20221027/alfa-bank-1827342860.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

альфа-банк, новости компаний - экономика