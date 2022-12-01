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Индекс PMI в ноябре вырос до 53,2 пункта - РИА Новости, 01.12.2022
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Индекс PMI в ноябре вырос до 53,2 пункта
Индекс PMI в ноябре вырос до 53,2 пункта - РИА Новости, 01.12.2022
Индекс PMI в ноябре вырос до 53,2 пункта
Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в ноябре увеличился до 53,2 пункта с 50,7 пунктов в октябре, говорится в сообщении S&P Global. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T12:44
2022-12-01T12:44
экономика
россия
markit
технологии
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в ноябре увеличился до 53,2 пункта с 50,7 пунктов в октябре, говорится в сообщении S&amp;P Global.Уточняется, что рост показателя заметно ускорился и стал самым быстрым с 2017 года.Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад.Ранее этот индекс носил название IHS Markit PMI, однако теперь исследовательская организация Markit входит в S&amp;P Global.
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экономика, россия, markit, технологии
Экономика, Россия, Markit, Технологии
12:44 01.12.2022
 
Индекс PMI в ноябре вырос до 53,2 пункта

Индекс PMI обрабатывающих российских отраслей в ноябре вырос до 53,2 пункта с 50,7

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкМонеты номиналом один рубль
Монеты номиналом один рубль - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в ноябре увеличился до 53,2 пункта с 50,7 пунктов в октябре, говорится в сообщении S&P Global.
"Сезонно скорректированный индекс S&P Global Russia PMI обрабатывающих отраслей составил 53,2 пункта в ноябре по сравнению с 50,7 пункта в октябре, что свидетельствует о значительном улучшении условий работы российских производителей", - говорится в сообщении.
Уточняется, что рост показателя заметно ускорился и стал самым быстрым с 2017 года.
Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад.
Ранее этот индекс носил название IHS Markit PMI, однако теперь исследовательская организация Markit входит в S&P Global.
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