https://ria.ru/20221201/pmi-1835527474.html

Индекс PMI в ноябре вырос до 53,2 пункта

Индекс PMI в ноябре вырос до 53,2 пункта - РИА Новости, 01.12.2022

Индекс PMI в ноябре вырос до 53,2 пункта

Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в ноябре увеличился до 53,2 пункта с 50,7 пунктов в октябре, говорится в сообщении S&P Global. РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T12:44

2022-12-01T12:44

2022-12-01T12:44

экономика

россия

markit

технологии

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в ноябре увеличился до 53,2 пункта с 50,7 пунктов в октябре, говорится в сообщении S&P Global.Уточняется, что рост показателя заметно ускорился и стал самым быстрым с 2017 года.Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад.Ранее этот индекс носил название IHS Markit PMI, однако теперь исследовательская организация Markit входит в S&P Global.

https://ria.ru/20221130/inflyatsiya-1835391830.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, markit, технологии