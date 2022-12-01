https://ria.ru/20221201/pereimenovanie-1835657690.html

Миронов запустил опрос в Telegram о переименовании Волгограда в Сталинград

Миронов запустил опрос в Telegram о переименовании Волгограда в Сталинград - РИА Новости, 01.12.2022

Миронов запустил опрос в Telegram о переименовании Волгограда в Сталинград

Лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов предлагает переименовать Волгоград в Сталинград, запустил опрос в своем Telegram-канале. РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T17:19

2022-12-01T17:19

2022-12-01T17:19

общество

сергей миронов

россия

сталинград

волгоград

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов предлагает переименовать Волгоград в Сталинград, запустил опрос в своем Telegram-канале."Настаиваю на переименовании Волгограда в Сталинград. Сталинградская битва – одна из самых героических страниц нашей истории, которая заслуживает того, чтобы быть запечатленной на современной карте России… Сразу хочу отметить, что со сталинским режимом у меня связана личная трагедия. Мой дед был расстрелян в 1937 году как кулак. Никаких иллюзий по поводу "сталинского" режима у меня нет", - написал Миронов.При этом он отметил, что Сталинград – символ Победы, символ перелома Великой Отечественной и Второй мировой войны, а также символ победы добра над злом."На фоне проведения специальной военной операции это необходимый шаг. Сегодня Россия вновь борется со злом. А Сталинград – это память, которой мы обязаны гордиться, чтить и хранить ее", - сообщил политик.По его словам, самое важное – это настроения жителей региона, многие из них, причем не только старшего поколения, поддерживают переименование города и региона.К тому моменту, как в опросе поучаствовало 695 пользователя, 35% из них высказалось против переименования, а 65% - за.

https://ria.ru/20221119/stalingrad-1832717644.html

https://ria.ru/20220923/donbass-1819014087.html

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сталинград

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общество, сергей миронов, россия, сталинград, волгоград