https://ria.ru/20221201/peregovory-1835742054.html

Макрон: развитие ситуации на Украине позволит говорить о сроках переговоров

Макрон: развитие ситуации на Украине позволит говорить о сроках переговоров - РИА Новости, 01.12.2022

Макрон: развитие ситуации на Украине позволит говорить о сроках переговоров

Развитие ситуации на Украине в ближайшие недели и месяцы, а также выбор украинцев позволят определить момент для переговоров с РФ, заявил в четверг президент... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T23:28

2022-12-01T23:28

2022-12-01T23:28

в мире

эммануэль макрон

джо байден

украина

киев

россия

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795583362_0:84:3135:1847_1920x0_80_0_0_177b7972fa51e54e8b1b3229e6f13252.jpg

ПАРИЖ, 1 дек - РИА Новости. Развитие ситуации на Украине в ближайшие недели и месяцы, а также выбор украинцев позволят определить момент для переговоров с РФ, заявил в четверг президент Франции Эммануэль Макрон.Французский президент находится с официальным визитом в США со 29 ноября по 2 декабря. В четверг он провел переговоры с американским лидером Джо Байденом в Белом доме."Президент Зеленский с самого момента своего избрания и до февраля не прекращал желать вести переговоры...Поэтому я считаю законным, что Зеленский ставит условия для переговоров. Сейчас мы должны начать работу над этим. Развитие ситуации в ближайшие недели и месяцы, а также выбор украинцев позволят нам сказать, какой момент будет подходящим для этого", - сказал Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров с Байденом, трансляцию вел Елисейский дворец в Twitter.По мнению президента Франции, план из 10 шагов, который предложил Зеленский, "показывает желание украинцев перейти в плоскость переговоров", поэтому с ним надо работать по этому вопросу.Ранее Зеленский в ходе онлайн-выступления в рамках саммита G20 озвучил свое видение шагов для возобновления мира на Украине, состоящее из 10 пунктов. Также на G20 он сказал, что "не будет никакого "Минска-3", пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на это в комментарии РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры.

https://ria.ru/20221201/makron-1835737310.html

https://ria.ru/20221201/bayden-1835734962.html

украина

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, эммануэль макрон, джо байден, украина, киев, россия, владимир зеленский