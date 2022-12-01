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Макрон: развитие ситуации на Украине позволит говорить о сроках переговоров - РИА Новости, 01.12.2022
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Макрон: развитие ситуации на Украине позволит говорить о сроках переговоров
Макрон: развитие ситуации на Украине позволит говорить о сроках переговоров - РИА Новости, 01.12.2022
Макрон: развитие ситуации на Украине позволит говорить о сроках переговоров
Развитие ситуации на Украине в ближайшие недели и месяцы, а также выбор украинцев позволят определить момент для переговоров с РФ, заявил в четверг президент... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T23:28
2022-12-01T23:28
в мире
эммануэль макрон
джо байден
украина
киев
россия
владимир зеленский
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ПАРИЖ, 1 дек - РИА Новости. Развитие ситуации на Украине в ближайшие недели и месяцы, а также выбор украинцев позволят определить момент для переговоров с РФ, заявил в четверг президент Франции Эммануэль Макрон.Французский президент находится с официальным визитом в США со 29 ноября по 2 декабря. В четверг он провел переговоры с американским лидером Джо Байденом в Белом доме."Президент Зеленский с самого момента своего избрания и до февраля не прекращал желать вести переговоры...Поэтому я считаю законным, что Зеленский ставит условия для переговоров. Сейчас мы должны начать работу над этим. Развитие ситуации в ближайшие недели и месяцы, а также выбор украинцев позволят нам сказать, какой момент будет подходящим для этого", - сказал Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров с Байденом, трансляцию вел Елисейский дворец в Twitter.По мнению президента Франции, план из 10 шагов, который предложил Зеленский, "показывает желание украинцев перейти в плоскость переговоров", поэтому с ним надо работать по этому вопросу.Ранее Зеленский в ходе онлайн-выступления в рамках саммита G20 озвучил свое видение шагов для возобновления мира на Украине, состоящее из 10 пунктов. Также на G20 он сказал, что "не будет никакого "Минска-3", пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на это в комментарии РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры.
https://ria.ru/20221201/makron-1835737310.html
https://ria.ru/20221201/bayden-1835734962.html
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в мире, эммануэль макрон, джо байден, украина, киев, россия, владимир зеленский
В мире, Эммануэль Макрон, Джо Байден, Украина, Киев, Россия, Владимир Зеленский
23:28 01.12.2022
 
Макрон: развитие ситуации на Украине позволит говорить о сроках переговоров

Макрон: развитие ситуации на Украине позволит определить момент для переговоров

© Sputnik / Раду Прока / Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© Sputnik / Раду Прока
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Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 1 дек - РИА Новости. Развитие ситуации на Украине в ближайшие недели и месяцы, а также выбор украинцев позволят определить момент для переговоров с РФ, заявил в четверг президент Франции Эммануэль Макрон.
Французский президент находится с официальным визитом в США со 29 ноября по 2 декабря. В четверг он провел переговоры с американским лидером Джо Байденом в Белом доме.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
Вчера, 22:37
Франция и США не будут принуждать Украину к переговорам, заявил Макрон
"Президент Зеленский с самого момента своего избрания и до февраля не прекращал желать вести переговоры...Поэтому я считаю законным, что Зеленский ставит условия для переговоров. Сейчас мы должны начать работу над этим. Развитие ситуации в ближайшие недели и месяцы, а также выбор украинцев позволят нам сказать, какой момент будет подходящим для этого", - сказал Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров с Байденом, трансляцию вел Елисейский дворец в Twitter.
По мнению президента Франции, план из 10 шагов, который предложил Зеленский, "показывает желание украинцев перейти в плоскость переговоров", поэтому с ним надо работать по этому вопросу.
Ранее Зеленский в ходе онлайн-выступления в рамках саммита G20 озвучил свое видение шагов для возобновления мира на Украине, состоящее из 10 пунктов. Также на G20 он сказал, что "не будет никакого "Минска-3", пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на это в комментарии РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
Вчера, 22:14
Байден назвал условие для переговоров с Путиным
 
В миреЭммануэль МакронДжо БайденУкраинаКиевРоссияВладимир Зеленский
 
 
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