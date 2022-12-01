https://ria.ru/20221201/peregovory-1835519345.html

Россия не просила о переговорах с Украиной, заявил Лавров

Россия не просила о переговорах с Украиной, заявил Лавров - РИА Новости, 01.12.2022

Россия не просила о переговорах с Украиной, заявил Лавров

Москва не просила о переговорах с Украиной, но готова выслушать другую сторону, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по проблематике... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T12:33

2022-12-01T12:33

2022-12-01T13:07

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Москва не просила о переговорах с Украиной, но готова выслушать другую сторону, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по проблематике европейской безопасности."И когда нас обвиняют, что мы постоянно просим о каких-то переговорах, чтобы выиграть время для, так сказать, того, чтобы собрать силы дополнительные для проведения специальной военной операции, ну, это и смешно, и неприятно потому, что люди врут, врут откровенно. Никогда ни о каких переговорах мы не просили, но всегда говорили, что, если кто-то имеет интерес к переговорному решению, мы готовы выслушать", - рассказал глава российского МИД.

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Лавров: "Никогда ни о каких переговорах мы не просили, но всегда готовы выслушать" Москва не просила о переговорах с Украиной, но готова выслушать другую сторону, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по проблематике европейской безопасности. "И когда нас обвиняют, что мы постоянно просим о каких-то переговорах, чтобы выиграть время для, так сказать, того, чтобы собрать силы дополнительные для проведения специальной военной операции, ну, это и смешно, и неприятно потому, что люди врут, врут откровенно. Никогда ни о каких переговорах мы не просили, но всегда говорили, что, если кто-то имеет интерес к переговорному решению, мы готовы выслушать", – рассказал глава российского МИД. 2022-12-01T12:33 true PT0M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сергей лавров, россия, украина, москва