https://ria.ru/20221201/peregovory-1835519345.html
Россия не просила о переговорах с Украиной, заявил Лавров
Россия не просила о переговорах с Украиной, заявил Лавров - РИА Новости, 01.12.2022
Россия не просила о переговорах с Украиной, заявил Лавров
Москва не просила о переговорах с Украиной, но готова выслушать другую сторону, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по проблематике... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T12:33
2022-12-01T12:33
2022-12-01T13:07
в мире
сергей лавров
россия
украина
москва
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Москва не просила о переговорах с Украиной, но готова выслушать другую сторону, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по проблематике европейской безопасности."И когда нас обвиняют, что мы постоянно просим о каких-то переговорах, чтобы выиграть время для, так сказать, того, чтобы собрать силы дополнительные для проведения специальной военной операции, ну, это и смешно, и неприятно потому, что люди врут, врут откровенно. Никогда ни о каких переговорах мы не просили, но всегда говорили, что, если кто-то имеет интерес к переговорному решению, мы готовы выслушать", - рассказал глава российского МИД.
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Лавров: "Никогда ни о каких переговорах мы не просили, но всегда готовы выслушать"
Москва не просила о переговорах с Украиной, но готова выслушать другую сторону, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по проблематике европейской безопасности. "И когда нас обвиняют, что мы постоянно просим о каких-то переговорах, чтобы выиграть время для, так сказать, того, чтобы собрать силы дополнительные для проведения специальной военной операции, ну, это и смешно, и неприятно потому, что люди врут, врут откровенно. Никогда ни о каких переговорах мы не просили, но всегда говорили, что, если кто-то имеет интерес к переговорному решению, мы готовы выслушать", – рассказал глава российского МИД.
2022-12-01T12:33
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PT0M43S
РИА Новости
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в мире, сергей лавров, россия, украина, москва
В мире, Сергей Лавров, Россия, Украина, Москва
12:33 01.12.2022 (обновлено: 13:07 01.12.2022)
Россия не просила о переговорах с Украиной, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: Москва никогда не просила о переговорах с Киевом