https://ria.ru/20221201/pereboi-1835442346.html

Экс-замглавы МЧС: перебои с газом грозят коллапсом энергосистемы Украины

Экс-замглавы МЧС: перебои с газом грозят коллапсом энергосистемы Украины - РИА Новости, 01.12.2022

Экс-замглавы МЧС: перебои с газом грозят коллапсом энергосистемы Украины

Возможные перебои в работе газотранспортной системы Украины из-за боевых действий или ухудшения поставок газа могут представлять серьезную опасность для... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T04:15

2022-12-01T04:15

2022-12-01T09:29

специальная военная операция на украине

михаил фалеев

юрий витренко

денис шмыгаль

украина

вооруженные силы рф

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Возможные перебои в работе газотранспортной системы Украины из-за боевых действий или ухудшения поставок газа могут представлять серьезную опасность для устойчивого функционирования энергетических объектов этой страны, заявил РИА Новости бывший замглавы МЧС России, лауреат премии правительства РФ в области науки и техники Михаил Фалеев."Если принять во внимание возможные перебои или ухудшение поставок газа, то это очень большая опасность", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.Многие украинские тепловые электростанции используют в качестве топлива природный газ. В начале октября бывший глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко сообщил, что в уже следующем отопительном сезоне планируется полностью отказаться от газа для централизованного отопления и перейти на отопление биомассой и мусором.Он отмечал, что в Житомире идет строительство ТЭЦ, которые будут работать на биомассе, твердом вторичном топливе и щепе. Их общая мощность должна составить 50 мегаватт. Витренко отметил, что "Нафтогазу" экономически выгоднее сейчас запустить такие проекты, чем импортировать газ даже на этот отопительный сезон.Ранее Фалеев заявлял РИА Новости, что массированные ракетные удары по критически важным объектам Украины в перспективе могут привести к каскадному обрушению всей энергетической системы. По его мнению, тактика нанесения ударов по объектам украинской энергетики правильная - в итоге она должна привести к полной потере управления войсками.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.

https://ria.ru/20221129/ukraina-1834957451.html

https://ria.ru/20221123/kiev-1833672933.html

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михаил фалеев, юрий витренко, денис шмыгаль, украина, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр