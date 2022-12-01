Министр обороны Польши предложил обучать ВСУ работе с ЗРК Patriot
Министр обороны Польши Блащак предложил обучать украинских военных работе с ЗРК Patriot
© AP Photo / Mindaugas KulbisАмериканский ракетный комплекс Patriot во время учений НАТО в Литве
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Американский ракетный комплекс Patriot во время учений НАТО в Литве. Архивное фото
ВАРШАВА, 1 дек — РИА Новости. Варшава предлагает обучить украинских военных применять зенитно-ракетные комплексы Patriot, заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, выступая в сейме страны.
Ранее глава минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила о договоренности с польским коллегой о патрулировании польского воздушного пространства немецкими истребителями Eurofighter и размещении в стране ЗРК Patriot.
После этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, председатель правящей партии Польши "Право и Справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский и Блащак выступили с идеей разместить немецкие зенитно-ракетные комплексы Patriot на Украине, а не в Польше.
"Конечно, обслуживанием переданных (Украине – ред.) Patriot занимались бы украинские военные. Мы никогда не предлагали немецкой стороне передачи техники вместе с обслуживанием", - сказал Блащак.
"Я также не понимаю аргументов о невозможности обучения. Страны, поддерживающие Украину, постоянно обучают украинцев обслуживать множество современных систем вооружения, в том числе таких продвинутых, как HIMARS", - добавил он.