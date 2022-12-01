https://ria.ru/20221201/patriot-1835529447.html

Министр обороны Польши предложил обучать ВСУ работе с ЗРК Patriot

Министр обороны Польши предложил обучать ВСУ работе с ЗРК Patriot - РИА Новости, 01.12.2022

Министр обороны Польши предложил обучать ВСУ работе с ЗРК Patriot

Варшава предлагает обучить украинских военных применять зенитно-ракетные комплексы Patriot, заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, выступая в РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T12:48

2022-12-01T12:48

2022-12-01T12:48

специальная военная операция на украине

в мире

мариуш блащак

польша

украина

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ВАРШАВА, 1 дек — РИА Новости. Варшава предлагает обучить украинских военных применять зенитно-ракетные комплексы Patriot, заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, выступая в сейме страны.Ранее глава минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила о договоренности с польским коллегой о патрулировании польского воздушного пространства немецкими истребителями Eurofighter и размещении в стране ЗРК Patriot.После этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, председатель правящей партии Польши "Право и Справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский и Блащак выступили с идеей разместить немецкие зенитно-ракетные комплексы Patriot на Украине, а не в Польше."Конечно, обслуживанием переданных (Украине – ред.) Patriot занимались бы украинские военные. Мы никогда не предлагали немецкой стороне передачи техники вместе с обслуживанием", - сказал Блащак."Я также не понимаю аргументов о невозможности обучения. Страны, поддерживающие Украину, постоянно обучают украинцев обслуживать множество современных систем вооружения, в том числе таких продвинутых, как HIMARS", - добавил он.

https://ria.ru/20221201/pomosch-1835526357.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, мариуш блащак, польша, украина