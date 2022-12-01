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Министр обороны Польши предложил обучать ВСУ работе с ЗРК Patriot - РИА Новости, 01.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221201/patriot-1835529447.html
Министр обороны Польши предложил обучать ВСУ работе с ЗРК Patriot
Министр обороны Польши предложил обучать ВСУ работе с ЗРК Patriot - РИА Новости, 01.12.2022
Министр обороны Польши предложил обучать ВСУ работе с ЗРК Patriot
Варшава предлагает обучить украинских военных применять зенитно-ракетные комплексы Patriot, заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, выступая в РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T12:48
2022-12-01T12:48
специальная военная операция на украине
в мире
мариуш блащак
польша
украина
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ВАРШАВА, 1 дек — РИА Новости. Варшава предлагает обучить украинских военных применять зенитно-ракетные комплексы Patriot, заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, выступая в сейме страны.Ранее глава минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила о договоренности с польским коллегой о патрулировании польского воздушного пространства немецкими истребителями Eurofighter и размещении в стране ЗРК Patriot.После этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, председатель правящей партии Польши "Право и Справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский и Блащак выступили с идеей разместить немецкие зенитно-ракетные комплексы Patriot на Украине, а не в Польше."Конечно, обслуживанием переданных (Украине – ред.) Patriot занимались бы украинские военные. Мы никогда не предлагали немецкой стороне передачи техники вместе с обслуживанием", - сказал Блащак."Я также не понимаю аргументов о невозможности обучения. Страны, поддерживающие Украину, постоянно обучают украинцев обслуживать множество современных систем вооружения, в том числе таких продвинутых, как HIMARS", - добавил он.
https://ria.ru/20221201/pomosch-1835526357.html
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в мире, мариуш блащак, польша, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Мариуш Блащак, Польша, Украина
12:48 01.12.2022
 
Министр обороны Польши предложил обучать ВСУ работе с ЗРК Patriot

Министр обороны Польши Блащак предложил обучать украинских военных работе с ЗРК Patriot

© AP Photo / Mindaugas KulbisАмериканский ракетный комплекс Patriot во время учений НАТО в Литве
Американский ракетный комплекс Patriot во время учений НАТО в Литве - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Американский ракетный комплекс Patriot во время учений НАТО в Литве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 1 дек — РИА Новости. Варшава предлагает обучить украинских военных применять зенитно-ракетные комплексы Patriot, заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, выступая в сейме страны.
Ранее глава минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила о договоренности с польским коллегой о патрулировании польского воздушного пространства немецкими истребителями Eurofighter и размещении в стране ЗРК Patriot.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
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Блащак раскритиковал Германию за слабую военную помощь Украине
После этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, председатель правящей партии Польши "Право и Справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский и Блащак выступили с идеей разместить немецкие зенитно-ракетные комплексы Patriot на Украине, а не в Польше.
"Конечно, обслуживанием переданных (Украине – ред.) Patriot занимались бы украинские военные. Мы никогда не предлагали немецкой стороне передачи техники вместе с обслуживанием", - сказал Блащак.
"Я также не понимаю аргументов о невозможности обучения. Страны, поддерживающие Украину, постоянно обучают украинцев обслуживать множество современных систем вооружения, в том числе таких продвинутых, как HIMARS", - добавил он.
Зенитно-ракетный комплекс Patriot
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ФРГ предложила Польше разместить на границе с Украиной восемь ЗРК Patriot
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМариуш БлащакПольшаУкраина
 
 
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