https://ria.ru/20221201/operatsiya-1835516599.html

Медведев предложил создать музей героев военной операции на Украине

Медведев предложил создать музей героев военной операции на Украине - РИА Новости, 01.12.2022

Медведев предложил создать музей героев военной операции на Украине

Председатель "Единой России" и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает необходимым по окончанию спецоперации создать большой музей, посвященный ее героям. РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T12:26

2022-12-01T12:26

2022-12-01T14:22

специальная военная операция на украине

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общество

дмитрий медведев

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Председатель "Единой России" и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает необходимым по окончанию спецоперации создать большой музей, посвященный ее героям."По-хорошему, в будущем, по окончании специальной военной операции, нужно просто будет сделать большой, естественно, музей, посвященный героям специальной военной операции, включая и жителей обычных, гражданских героев", - сказал он в четверг в ходе приема граждан.При этом Медведев отметил, что там должны быть выставлены и все атрибуты военной культуры: "и положительные, и отрицательные". "История здесь должна быть объективной. Нужно показать все", - считает он. Медведев поручил "Молодой Гвардии Единой России" заняться организацией такой выставки.Как рассказали в МГЕР, в мае был открыт музей в школе №5 Мариуполя, а в сентябре любой желающий мог посетить его экспозицию в ДК "Трехгорка". По словам председателя МГЕР Антона Демидова, там были представлены вещи и атрибутика нацбатальона "Азов"* (запрещен в РФ), "доказывающие нацистскую политику, на которую закрывал глаза официальный Киев"."Музей собирали в Мариуполе и его окрестностях. Некоторые из экспонатов вывезли из базы нацбатальона "Азов"*, а часть находок передали жители. Обязательно проработаем создание передвижной экспозиции в регионах страны", - приводит слова Демидова пресс-служба "Молодой Гвардии". Он добавил, что работа музея-экспозиции в регионах России будет организована в кратчайшие сроки.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20221125/spetsoperatsiya-1834239394.html

https://ria.ru/20221125/putin-1834342963.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, общество, дмитрий медведев, россия, ситуация в днр и лнр