12:26 01.12.2022 (обновлено: 14:22 01.12.2022)
Медведев предложил создать музей героев военной операции на Украине
Медведев предложил после окончания военной операции создать большой музей ее героев
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Председатель "Единой России" и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает необходимым по окончанию спецоперации создать большой музей, посвященный ее героям.
"По-хорошему, в будущем, по окончании специальной военной операции, нужно просто будет сделать большой, естественно, музей, посвященный героям специальной военной операции, включая и жителей обычных, гражданских героев", - сказал он в четверг в ходе приема граждан.
При этом Медведев отметил, что там должны быть выставлены и все атрибуты военной культуры: "и положительные, и отрицательные". "История здесь должна быть объективной. Нужно показать все", - считает он. Медведев поручил "Молодой Гвардии Единой России" заняться организацией такой выставки.
Как рассказали в МГЕР, в мае был открыт музей в школе №5 Мариуполя, а в сентябре любой желающий мог посетить его экспозицию в ДК "Трехгорка". По словам председателя МГЕР Антона Демидова, там были представлены вещи и атрибутика нацбатальона "Азов"* (запрещен в РФ), "доказывающие нацистскую политику, на которую закрывал глаза официальный Киев".
"Музей собирали в Мариуполе и его окрестностях. Некоторые из экспонатов вывезли из базы нацбатальона "Азов"*, а часть находок передали жители. Обязательно проработаем создание передвижной экспозиции в регионах страны", - приводит слова Демидова пресс-служба "Молодой Гвардии". Он добавил, что работа музея-экспозиции в регионах России будет организована в кратчайшие сроки.
* Запрещенная в России террористическая организация