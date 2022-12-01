Рейтинг@Mail.ru
Медведев предложил создать музей героев военной операции на Украине - РИА Новости, 01.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221201/operatsiya-1835516599.html
Медведев предложил создать музей героев военной операции на Украине
Медведев предложил создать музей героев военной операции на Украине - РИА Новости, 01.12.2022
Медведев предложил создать музей героев военной операции на Украине
Председатель "Единой России" и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает необходимым по окончанию спецоперации создать большой музей, посвященный ее героям. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T12:26
2022-12-01T14:22
специальная военная операция на украине
украина
общество
дмитрий медведев
россия
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/12/1832482469_0:279:2960:1944_1920x0_80_0_0_8de042bdf661aeda922f06c09622ee9e.jpg
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Председатель "Единой России" и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает необходимым по окончанию спецоперации создать большой музей, посвященный ее героям."По-хорошему, в будущем, по окончании специальной военной операции, нужно просто будет сделать большой, естественно, музей, посвященный героям специальной военной операции, включая и жителей обычных, гражданских героев", - сказал он в четверг в ходе приема граждан.При этом Медведев отметил, что там должны быть выставлены и все атрибуты военной культуры: "и положительные, и отрицательные". "История здесь должна быть объективной. Нужно показать все", - считает он. Медведев поручил "Молодой Гвардии Единой России" заняться организацией такой выставки.Как рассказали в МГЕР, в мае был открыт музей в школе №5 Мариуполя, а в сентябре любой желающий мог посетить его экспозицию в ДК "Трехгорка". По словам председателя МГЕР Антона Демидова, там были представлены вещи и атрибутика нацбатальона "Азов"* (запрещен в РФ), "доказывающие нацистскую политику, на которую закрывал глаза официальный Киев"."Музей собирали в Мариуполе и его окрестностях. Некоторые из экспонатов вывезли из базы нацбатальона "Азов"*, а часть находок передали жители. Обязательно проработаем создание передвижной экспозиции в регионах страны", - приводит слова Демидова пресс-служба "Молодой Гвардии". Он добавил, что работа музея-экспозиции в регионах России будет организована в кратчайшие сроки.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20221125/spetsoperatsiya-1834239394.html
https://ria.ru/20221125/putin-1834342963.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/12/1832482469_229:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_5437d2272b5e2f636d015d2a752a8c54.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, общество, дмитрий медведев, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Общество, Дмитрий Медведев, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:26 01.12.2022 (обновлено: 14:22 01.12.2022)
 
Медведев предложил создать музей героев военной операции на Украине

Медведев предложил после окончания военной операции создать большой музей ее героев

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкЗампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Председатель "Единой России" и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает необходимым по окончанию спецоперации создать большой музей, посвященный ее героям.
"По-хорошему, в будущем, по окончании специальной военной операции, нужно просто будет сделать большой, естественно, музей, посвященный героям специальной военной операции, включая и жителей обычных, гражданских героев", - сказал он в четверг в ходе приема граждан.
Военнослужащие Южного военного округа во время выполнения боевых задач в ходе специальной военной операции на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
25 ноября, 15:24Специальная военная операция на Украине
Путин назвал всех участников военной операции на Украине героями
При этом Медведев отметил, что там должны быть выставлены и все атрибуты военной культуры: "и положительные, и отрицательные". "История здесь должна быть объективной. Нужно показать все", - считает он. Медведев поручил "Молодой Гвардии Единой России" заняться организацией такой выставки.
Как рассказали в МГЕР, в мае был открыт музей в школе №5 Мариуполя, а в сентябре любой желающий мог посетить его экспозицию в ДК "Трехгорка". По словам председателя МГЕР Антона Демидова, там были представлены вещи и атрибутика нацбатальона "Азов"* (запрещен в РФ), "доказывающие нацистскую политику, на которую закрывал глаза официальный Киев".
"Музей собирали в Мариуполе и его окрестностях. Некоторые из экспонатов вывезли из базы нацбатальона "Азов"*, а часть находок передали жители. Обязательно проработаем создание передвижной экспозиции в регионах страны", - приводит слова Демидова пресс-служба "Молодой Гвардии". Он добавил, что работа музея-экспозиции в регионах России будет организована в кратчайшие сроки.
* Запрещенная в России террористическая организация
Нина Пшеничкина (третья слева) во время встречи Владимира Путина с матерями военнослужащих - участников СВО - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
25 ноября, 19:36Специальная военная операция на Украине
Путин выразил соболезнование матери погибшего в спецоперации бойца
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаОбществоДмитрий МедведевРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала