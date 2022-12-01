https://ria.ru/20221201/obstrel-1835738206.html
Жительница Донецка рассказала о массированном обстреле города
Жительница Донецка рассказала о массированном обстреле города - РИА Новости, 01.12.2022
Жительница Донецка рассказала о массированном обстреле города
Жительница Донецка рассказала РИА Новости, как спасалась в своей квартире в Ворошиловском районе от украинского обстрела, при котором погиб сотрудник МЧС ДНР. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T22:48
2022-12-01T22:48
2022-12-01T22:48
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
украина
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 1 дек - РИА Новости. Жительница Донецка рассказала РИА Новости, как спасалась в своей квартире в Ворошиловском районе от украинского обстрела, при котором погиб сотрудник МЧС ДНР.Ранее в четверг представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что Ворошиловский и Куйбышевский районы Донецка подверглись обстрелу с применением РСЗО "Град", по городу было выпущено 12 ракет. Корреспондент РИА Новости сообщил, что в результате обстрела погиб сотрудник МЧС ДНР. В самом ведомстве заявили, что еще двое спасателей ранены. В Ворошиловском районе повреждено остекление жилых домов, разрушена остановка общественного транспорта."Я была дома возле окна... И вдруг как бахнуло, и (стёкла) посыпались! Я легла на пол, (затем) быстро побежала на кухню, а (обстрел продолжался) всё так же... Еле добежала до коридора", - рассказала жительница подвергшейся обстрелу многоэтажки.В квартирах многоэтажных домов коридор является одним из мест, где можно в относительной безопасности переждать обстрел.Также был обстрелян Киевский район Донецка - там "грады" легли рядом с отделом полиции. Там сгорели припаркованные автомобили и только по счастливой случайности обошлось без пострадавших.
https://ria.ru/20221201/obstrel-1835729589.html
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Последствия обстрела в Донецке
Украинские войска обстреляли центр Донецка из "Градов", под огнем оказался в том числе отель Ramada и детский сад, минимум два человека пострадали. Первые кадры РИА Новости с места событий.
2022-12-01T22:48
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PT1M19S
РИА Новости
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в мире, донецк, донецкая народная республика, украина, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины
Жительница Донецка рассказала о массированном обстреле города
Жительница Донецка рассказала о массированном обстреле города украинскими войсками