https://ria.ru/20221201/obstrel-1835738206.html

Жительница Донецка рассказала о массированном обстреле города

Жительница Донецка рассказала о массированном обстреле города - РИА Новости, 01.12.2022

Жительница Донецка рассказала о массированном обстреле города

Жительница Донецка рассказала РИА Новости, как спасалась в своей квартире в Ворошиловском районе от украинского обстрела, при котором погиб сотрудник МЧС ДНР. РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T22:48

2022-12-01T22:48

2022-12-01T22:48

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

донецкая народная республика

украина

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1c/1834694653_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_283b5607d1977b5af5e9011392afe8a3.jpg

ДОНЕЦК, 1 дек - РИА Новости. Жительница Донецка рассказала РИА Новости, как спасалась в своей квартире в Ворошиловском районе от украинского обстрела, при котором погиб сотрудник МЧС ДНР.Ранее в четверг представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что Ворошиловский и Куйбышевский районы Донецка подверглись обстрелу с применением РСЗО "Град", по городу было выпущено 12 ракет. Корреспондент РИА Новости сообщил, что в результате обстрела погиб сотрудник МЧС ДНР. В самом ведомстве заявили, что еще двое спасателей ранены. В Ворошиловском районе повреждено остекление жилых домов, разрушена остановка общественного транспорта."Я была дома возле окна... И вдруг как бахнуло, и (стёкла) посыпались! Я легла на пол, (затем) быстро побежала на кухню, а (обстрел продолжался) всё так же... Еле добежала до коридора", - рассказала жительница подвергшейся обстрелу многоэтажки.В квартирах многоэтажных домов коридор является одним из мест, где можно в относительной безопасности переждать обстрел.Также был обстрелян Киевский район Донецка - там "грады" легли рядом с отделом полиции. Там сгорели припаркованные автомобили и только по счастливой случайности обошлось без пострадавших.

https://ria.ru/20221201/obstrel-1835729589.html

донецк

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия обстрела в Донецке Украинские войска обстреляли центр Донецка из "Градов", под огнем оказался в том числе отель Ramada и детский сад, минимум два человека пострадали. Первые кадры РИА Новости с места событий. 2022-12-01T22:48 true PT1M19S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк, донецкая народная республика, украина, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины