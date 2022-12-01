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Курский поселок Теткино обстреляли со стороны Украины - РИА Новости, 01.12.2022
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Курский поселок Теткино обстреляли со стороны Украины
Курский поселок Теткино обстреляли со стороны Украины - РИА Новости, 01.12.2022
Курский поселок Теткино обстреляли со стороны Украины
Украинские войска нанесли удар по поселку Теткино в Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T22:05
2022-12-01T22:57
происшествия
роман старовойт
украина
курская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по поселку Теткино в Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram.Глава региона добавил, что аварийные бригады выехали на место происшествия.Позднее он сообщил, что украинские военные с помощью беспилотника сбросили в поселке взрывное устройство. В результате обстрела пострадавших нет. Электроснабжение в населенных пунктах Теткино и Попово-Лежачи намерены восстановить в ближайшее время.Украинские войска постоянно наносят удары по приграничным российским территориям. В Брянской, Курской, Белгородской областях и в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
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украина
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происшествия, роман старовойт, украина, курская область, вооруженные силы украины
Происшествия, Роман Старовойт, Украина, Курская область, Вооруженные силы Украины
22:05 01.12.2022 (обновлено: 22:57 01.12.2022)
 
Курский поселок Теткино обстреляли со стороны Украины

Губернатор Старовойт: в Теткино очередной обстрел ВСУ, наблюдаются перебои со светом

© Фото : Роман Старовойт/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ села Теткино в Курской области
Последствия обстрела со стороны ВСУ села Теткино в Курской области - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© Фото : Роман Старовойт/Telegram
Последствия обстрела со стороны ВСУ села Теткино в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по поселку Теткино в Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram.

"В поселке Теткино очередной обстрел ВСУ. В результате наблюдаются перебои с электричеством в Теткино и соседнем селе Попово-Лежачи", — уточнил он.

Глава региона добавил, что аварийные бригады выехали на место происшествия.
Позднее он сообщил, что украинские военные с помощью беспилотника сбросили в поселке взрывное устройство. В результате обстрела пострадавших нет. Электроснабжение в населенных пунктах Теткино и Попово-Лежачи намерены восстановить в ближайшее время.
Украинские войска постоянно наносят удары по приграничным российским территориям. В Брянской, Курской, Белгородской областях и в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
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ПроисшествияРоман СтаровойтУкраинаКурская областьВооруженные силы Украины
 
 
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