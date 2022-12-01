https://ria.ru/20221201/obstrel-1835733656.html

Курский поселок Теткино обстреляли со стороны Украины

Курский поселок Теткино обстреляли со стороны Украины - РИА Новости, 01.12.2022

Курский поселок Теткино обстреляли со стороны Украины

Украинские войска нанесли удар по поселку Теткино в Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram. РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T22:05

2022-12-01T22:05

2022-12-01T22:57

происшествия

роман старовойт

украина

курская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по поселку Теткино в Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram.Глава региона добавил, что аварийные бригады выехали на место происшествия.Позднее он сообщил, что украинские военные с помощью беспилотника сбросили в поселке взрывное устройство. В результате обстрела пострадавших нет. Электроснабжение в населенных пунктах Теткино и Попово-Лежачи намерены восстановить в ближайшее время.Украинские войска постоянно наносят удары по приграничным российским территориям. В Брянской, Курской, Белгородской областях и в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20221201/ranenyy-1835692496.html

украина

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, роман старовойт, украина, курская область, вооруженные силы украины