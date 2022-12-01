https://ria.ru/20221201/obstrel-1835733656.html
Курский поселок Теткино обстреляли со стороны Украины
Курский поселок Теткино обстреляли со стороны Украины - РИА Новости, 01.12.2022
Курский поселок Теткино обстреляли со стороны Украины
Украинские войска нанесли удар по поселку Теткино в Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T22:05
2022-12-01T22:05
2022-12-01T22:57
происшествия
роман старовойт
украина
курская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по поселку Теткино в Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram.Глава региона добавил, что аварийные бригады выехали на место происшествия.Позднее он сообщил, что украинские военные с помощью беспилотника сбросили в поселке взрывное устройство. В результате обстрела пострадавших нет. Электроснабжение в населенных пунктах Теткино и Попово-Лежачи намерены восстановить в ближайшее время.Украинские войска постоянно наносят удары по приграничным российским территориям. В Брянской, Курской, Белгородской областях и в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, роман старовойт, украина, курская область, вооруженные силы украины
Происшествия, Роман Старовойт, Украина, Курская область, Вооруженные силы Украины
22:05 01.12.2022 (обновлено: 22:57 01.12.2022)
Курский поселок Теткино обстреляли со стороны Украины
Губернатор Старовойт: в Теткино очередной обстрел ВСУ, наблюдаются перебои со светом