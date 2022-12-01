https://ria.ru/20221201/obse-1835712501.html

НАТО привнесла конфронтационную модель отношений в ОБСЕ, заявил Лукашевич

НАТО привнесла конфронтационную модель отношений в ОБСЕ, заявил Лукашевич - РИА Новости, 01.12.2022

НАТО привнесла конфронтационную модель отношений в ОБСЕ, заявил Лукашевич

Евросоюз и НАТО привнесли конфронтационную модель отношений и в ОБСЕ, это чувствуется на протяжении последних лет, заявил, выступая в среду на 29-м заседании... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T19:48

2022-12-01T19:48

2022-12-01T19:48

в мире

александр лукашевич

россия

обсе

нато

евросоюз

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ВЕНА, 1 дек - РИА Новости. Евросоюз и НАТО привнесли конфронтационную модель отношений и в ОБСЕ, это чувствуется на протяжении последних лет, заявил, выступая в среду на 29-м заседании СМИД ОБСЕ в польском Лодзе, глава российской делегации, постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич."К сожалению, ЕС и НАТО привнесли конфронтационную модель отношений и в ОБСЕ. Пользуясь численным превосходством, Запад пытается осуществить своего рода "рейдерский" захват организации, приватизировать единственную оставшуюся региональную площадку для диалога. Стараниями ЕС создаются параллельные форматы типа "Европейского политического сообщества", чья инаугурационная встреча состоялась 6 октября в Праге. В результате еще больше подрывается ОБСЕ, фрагментируется пространство безопасности в Европе, создаются новые линии напряжения", - сказал Лукашевич.Трансляция заседания идет на сайте ОБСЕ.

https://ria.ru/20221201/obse-1835578351.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, александр лукашевич, россия, обсе, нато, евросоюз