https://ria.ru/20221201/obse-1835712501.html
НАТО привнесла конфронтационную модель отношений в ОБСЕ, заявил Лукашевич
НАТО привнесла конфронтационную модель отношений в ОБСЕ, заявил Лукашевич - РИА Новости, 01.12.2022
НАТО привнесла конфронтационную модель отношений в ОБСЕ, заявил Лукашевич
Евросоюз и НАТО привнесли конфронтационную модель отношений и в ОБСЕ, это чувствуется на протяжении последних лет, заявил, выступая в среду на 29-м заседании... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T19:48
2022-12-01T19:48
2022-12-01T19:48
в мире
александр лукашевич
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обсе
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евросоюз
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ВЕНА, 1 дек - РИА Новости. Евросоюз и НАТО привнесли конфронтационную модель отношений и в ОБСЕ, это чувствуется на протяжении последних лет, заявил, выступая в среду на 29-м заседании СМИД ОБСЕ в польском Лодзе, глава российской делегации, постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич."К сожалению, ЕС и НАТО привнесли конфронтационную модель отношений и в ОБСЕ. Пользуясь численным превосходством, Запад пытается осуществить своего рода "рейдерский" захват организации, приватизировать единственную оставшуюся региональную площадку для диалога. Стараниями ЕС создаются параллельные форматы типа "Европейского политического сообщества", чья инаугурационная встреча состоялась 6 октября в Праге. В результате еще больше подрывается ОБСЕ, фрагментируется пространство безопасности в Европе, создаются новые линии напряжения", - сказал Лукашевич.Трансляция заседания идет на сайте ОБСЕ.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, александр лукашевич, россия, обсе, нато, евросоюз
В мире, Александр Лукашевич, Россия, ОБСЕ, НАТО, Евросоюз
НАТО привнесла конфронтационную модель отношений в ОБСЕ, заявил Лукашевич
Лукашевич: Евросоюз и НАТО привнесли конфронтационную модель отношений и в ОБСЕ