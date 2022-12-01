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ОБСЕ обсудит возможность конфискации замороженных российских средств - РИА Новости, 01.12.2022
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ОБСЕ обсудит возможность конфискации замороженных российских средств
ОБСЕ обсудит возможность конфискации замороженных российских средств - РИА Новости, 01.12.2022
ОБСЕ обсудит возможность конфискации замороженных российских средств
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что на заседании глав МИД ОБСЕ в Польше намерен обсудить "законные возможности" обеспечить оплату восстановления... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T14:15
2022-12-01T14:25
россия
украина
обсе
жозеп боррель
в мире
дидье рейндерс
владимир путин
польша
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БРЮССЕЛЬ, 1 дек – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что на заседании глав МИД ОБСЕ в Польше намерен обсудить "законные возможности" обеспечить оплату восстановления Украины за счет замороженных средств России.Двадцать девятое заседание совета министров иностранных дел ОБСЕ проходит в четверг в польском городе Лодзь.Накануне Европейская комиссия предложила создать специальную структуру для управления замороженными средствами РФ и их использования для восстановления Украины. По оценкам Еврокомиссии, потери Украины за период конфликта составили уже порядка 600 миллиардов евро."Эти средства должны быть использованы для восстановления Украины. Я встречусь сегодня с моими коллегами министрами иностранных дел, причем не только с министрами государств ЕС. Мы обсудим все законные возможности, чтобы обеспечить оплату со стороны России причиняемых разрушений на Украине", - говорится в заявлении Борреля перед началом заседаний в Польше. Заявление распространила пресс-служба главы евродипломатии.По его словам, пока российские средства заблокированы, но не конфискованы. "Необходимо изучить юридические процедуры (конфискации – ред.), но наше предложение уже на столе", - указал глава евродипломатии.Он пояснил, что "мы арестовали почти 20 миллиардов евро олигархов, лиц, поддерживающих Россию". "Мы также контролируем порядка 300 миллиардов евро финансовых ресурсов Центробанка России", - добавил он."Как я уже много раз говорил, Россия должна оплатить восстановление Украины. Восстановление Украины потребует немыслимых ресурсов из-за того, что страна разрушается систематически", - добавил он.Совет ЕС 28 ноября единогласно утвердил решение о включении обхода или нарушения европейских санкций в список уголовных преступлений в Евросоюзе. Еврокомиссия еще в мае этого года предложила внести обход санкций в список уголовных преступлений. Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявлял, что принятие такого решения откроет путь к конфискации активов российского бизнеса.Ожидается, что теперь Еврокомиссия должна представить предложение по директиве, которая содержит основные правила, касающиеся определения преступлений по обходу и нарушению санкций и наказанию за подобные нарушения. Эту директиву также должны утвердить в Совете ЕС и в Европарламенте.Ранее представители ЕС заявляли о возможной конфискации замороженных средств россиян в случае, если будет соответствующая законодательная база.Страны ЕС с конца февраля ввели уже восемь пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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россия, украина, обсе, жозеп боррель, в мире, дидье рейндерс, владимир путин, польша, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии
Россия, Украина, ОБСЕ, Жозеп Боррель, В мире, Дидье Рейндерс, Владимир Путин, Польша, Евросоюз, Еврокомиссия, Санкции в отношении России
14:15 01.12.2022 (обновлено: 14:25 01.12.2022)
 
ОБСЕ обсудит возможность конфискации замороженных российских средств

Боррель на заседании ОБСЕ планирует обсудить конфискацию замороженных российских средств

© Фото : OSCE/Mikhail EvstafievФлаги с логотипом ОБСЕ в Вене
Флаги с логотипом ОБСЕ в Вене - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© Фото : OSCE/Mikhail Evstafiev
Флаги с логотипом ОБСЕ в Вене. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 1 дек – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что на заседании глав МИД ОБСЕ в Польше намерен обсудить "законные возможности" обеспечить оплату восстановления Украины за счет замороженных средств России.
Двадцать девятое заседание совета министров иностранных дел ОБСЕ проходит в четверг в польском городе Лодзь.
Накануне Европейская комиссия предложила создать специальную структуру для управления замороженными средствами РФ и их использования для восстановления Украины. По оценкам Еврокомиссии, потери Украины за период конфликта составили уже порядка 600 миллиардов евро.
"Эти средства должны быть использованы для восстановления Украины. Я встречусь сегодня с моими коллегами министрами иностранных дел, причем не только с министрами государств ЕС. Мы обсудим все законные возможности, чтобы обеспечить оплату со стороны России причиняемых разрушений на Украине", - говорится в заявлении Борреля перед началом заседаний в Польше. Заявление распространила пресс-служба главы евродипломатии.
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По его словам, пока российские средства заблокированы, но не конфискованы. "Необходимо изучить юридические процедуры (конфискации – ред.), но наше предложение уже на столе", - указал глава евродипломатии.
Он пояснил, что "мы арестовали почти 20 миллиардов евро олигархов, лиц, поддерживающих Россию". "Мы также контролируем порядка 300 миллиардов евро финансовых ресурсов Центробанка России", - добавил он.
"Как я уже много раз говорил, Россия должна оплатить восстановление Украины. Восстановление Украины потребует немыслимых ресурсов из-за того, что страна разрушается систематически", - добавил он.
Совет ЕС 28 ноября единогласно утвердил решение о включении обхода или нарушения европейских санкций в список уголовных преступлений в Евросоюзе. Еврокомиссия еще в мае этого года предложила внести обход санкций в список уголовных преступлений. Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявлял, что принятие такого решения откроет путь к конфискации активов российского бизнеса.
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Ожидается, что теперь Еврокомиссия должна представить предложение по директиве, которая содержит основные правила, касающиеся определения преступлений по обходу и нарушению санкций и наказанию за подобные нарушения. Эту директиву также должны утвердить в Совете ЕС и в Европарламенте.
Ранее представители ЕС заявляли о возможной конфискации замороженных средств россиян в случае, если будет соответствующая законодательная база.
Страны ЕС с конца февраля ввели уже восемь пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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