https://ria.ru/20221201/obse-1835566514.html

ОБСЕ обсудит возможность конфискации замороженных российских средств

ОБСЕ обсудит возможность конфискации замороженных российских средств - РИА Новости, 01.12.2022

ОБСЕ обсудит возможность конфискации замороженных российских средств

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что на заседании глав МИД ОБСЕ в Польше намерен обсудить "законные возможности" обеспечить оплату восстановления... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T14:15

2022-12-01T14:15

2022-12-01T14:25

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БРЮССЕЛЬ, 1 дек – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что на заседании глав МИД ОБСЕ в Польше намерен обсудить "законные возможности" обеспечить оплату восстановления Украины за счет замороженных средств России.Двадцать девятое заседание совета министров иностранных дел ОБСЕ проходит в четверг в польском городе Лодзь.Накануне Европейская комиссия предложила создать специальную структуру для управления замороженными средствами РФ и их использования для восстановления Украины. По оценкам Еврокомиссии, потери Украины за период конфликта составили уже порядка 600 миллиардов евро."Эти средства должны быть использованы для восстановления Украины. Я встречусь сегодня с моими коллегами министрами иностранных дел, причем не только с министрами государств ЕС. Мы обсудим все законные возможности, чтобы обеспечить оплату со стороны России причиняемых разрушений на Украине", - говорится в заявлении Борреля перед началом заседаний в Польше. Заявление распространила пресс-служба главы евродипломатии.По его словам, пока российские средства заблокированы, но не конфискованы. "Необходимо изучить юридические процедуры (конфискации – ред.), но наше предложение уже на столе", - указал глава евродипломатии.Он пояснил, что "мы арестовали почти 20 миллиардов евро олигархов, лиц, поддерживающих Россию". "Мы также контролируем порядка 300 миллиардов евро финансовых ресурсов Центробанка России", - добавил он."Как я уже много раз говорил, Россия должна оплатить восстановление Украины. Восстановление Украины потребует немыслимых ресурсов из-за того, что страна разрушается систематически", - добавил он.Совет ЕС 28 ноября единогласно утвердил решение о включении обхода или нарушения европейских санкций в список уголовных преступлений в Евросоюзе. Еврокомиссия еще в мае этого года предложила внести обход санкций в список уголовных преступлений. Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявлял, что принятие такого решения откроет путь к конфискации активов российского бизнеса.Ожидается, что теперь Еврокомиссия должна представить предложение по директиве, которая содержит основные правила, касающиеся определения преступлений по обходу и нарушению санкций и наказанию за подобные нарушения. Эту директиву также должны утвердить в Совете ЕС и в Европарламенте.Ранее представители ЕС заявляли о возможной конфискации замороженных средств россиян в случае, если будет соответствующая законодательная база.Страны ЕС с конца февраля ввели уже восемь пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

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https://ria.ru/20221201/shveytsariya-1835500759.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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