https://ria.ru/20221201/obse-1835537207.html

Необходимость сохранения ОБСЕ не обсуждается, заявил глава МИД Польши

Необходимость сохранения ОБСЕ не обсуждается, заявил глава МИД Польши - РИА Новости, 01.12.2022

Необходимость сохранения ОБСЕ не обсуждается, заявил глава МИД Польши

Необходимость сохранения Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ ) не обсуждается, заявил председатель организации, министр иностранных дел... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T13:06

2022-12-01T13:06

2022-12-01T13:23

в мире

польша

обсе

збигнев рау

россия

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ВАРШАВА, 1 дек - РИА Новости. Необходимость сохранения Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ ) не обсуждается, заявил председатель организации, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау."Необходимость сохранения… ОБСЕ для нас не обсуждается", - добавил он.При этом глава ОБСЕ отметил отсутствие доверия между членами организации. "Доверие сгорело. Поэтому так важно, чтобы все страны-члены восстановили нормы доверия на сильном фундаменте", - сказал он."Мы передаем председательство в ОБСЕ в совершенно другой форме, которая нам была передана 1 января", - добавил Рау и обвинил в проблемах организации Россию. "Это не вопрос философии или приоритетов организации, а действий России, которая держит ОБСЕ в заложниках". – сказал польский министр.Он признал, что в настоящее время организация работает "в чрезвычайном режиме". "Хочу ясно сказать, что мы не поддерживаем в долгосрочной перспективе работу ОБСЕ в чрезвычайном режиме. Нас заставили в 2022 году. Но не будет возвращения к business as usual", - заключил Рау.

https://ria.ru/20221201/obse-1835498394.html

https://ria.ru/20221130/obse-1835364578.html

польша

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, польша, обсе, збигнев рау, россия