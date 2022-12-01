https://ria.ru/20221201/obse-1835537207.html
Необходимость сохранения ОБСЕ не обсуждается, заявил глава МИД Польши
Необходимость сохранения ОБСЕ не обсуждается, заявил глава МИД Польши - РИА Новости, 01.12.2022
Необходимость сохранения ОБСЕ не обсуждается, заявил глава МИД Польши
Необходимость сохранения Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ ) не обсуждается, заявил председатель организации, министр иностранных дел... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T13:06
2022-12-01T13:06
2022-12-01T13:23
в мире
польша
обсе
збигнев рау
россия
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ВАРШАВА, 1 дек - РИА Новости. Необходимость сохранения Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ ) не обсуждается, заявил председатель организации, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау."Необходимость сохранения… ОБСЕ для нас не обсуждается", - добавил он.При этом глава ОБСЕ отметил отсутствие доверия между членами организации. "Доверие сгорело. Поэтому так важно, чтобы все страны-члены восстановили нормы доверия на сильном фундаменте", - сказал он."Мы передаем председательство в ОБСЕ в совершенно другой форме, которая нам была передана 1 января", - добавил Рау и обвинил в проблемах организации Россию. "Это не вопрос философии или приоритетов организации, а действий России, которая держит ОБСЕ в заложниках". – сказал польский министр.Он признал, что в настоящее время организация работает "в чрезвычайном режиме". "Хочу ясно сказать, что мы не поддерживаем в долгосрочной перспективе работу ОБСЕ в чрезвычайном режиме. Нас заставили в 2022 году. Но не будет возвращения к business as usual", - заключил Рау.
https://ria.ru/20221201/obse-1835498394.html
https://ria.ru/20221130/obse-1835364578.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, обсе, збигнев рау, россия
В мире, Польша, ОБСЕ, Збигнев Рау, Россия
13:06 01.12.2022 (обновлено: 13:23 01.12.2022)
Необходимость сохранения ОБСЕ не обсуждается, заявил глава МИД Польши
Глава МИД Польши Рау заявил, что необходимость сохранения ОБСЕ не обсуждается
ВАРШАВА, 1 дек - РИА Новости. Необходимость сохранения Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ ) не обсуждается, заявил председатель организации, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.
"ОБСЕ остается по-прежнему нужной и эффективной организацией, но сейчас ее возможности ограничены. Я считаю, что в будущем она снова станет важным комплексным институтом", - сказал Рау.
"Необходимость сохранения… ОБСЕ для нас не обсуждается", - добавил он.
При этом глава ОБСЕ отметил отсутствие доверия между членами организации. "Доверие сгорело. Поэтому так важно, чтобы все страны-члены восстановили нормы доверия на сильном фундаменте", - сказал он.
"Мы передаем председательство в ОБСЕ в совершенно другой форме, которая нам была передана 1 января", - добавил Рау и обвинил в проблемах организации Россию
. "Это не вопрос философии или приоритетов организации, а действий России, которая держит ОБСЕ в заложниках". – сказал польский министр.
Он признал, что в настоящее время организация работает "в чрезвычайном режиме". "Хочу ясно сказать, что мы не поддерживаем в долгосрочной перспективе работу ОБСЕ в чрезвычайном режиме. Нас заставили в 2022 году. Но не будет возвращения к business as usual", - заключил Рау.