Рейтинг@Mail.ru
Необходимость сохранения ОБСЕ не обсуждается, заявил глава МИД Польши - РИА Новости, 01.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221201/obse-1835537207.html
Необходимость сохранения ОБСЕ не обсуждается, заявил глава МИД Польши
Необходимость сохранения ОБСЕ не обсуждается, заявил глава МИД Польши - РИА Новости, 01.12.2022
Необходимость сохранения ОБСЕ не обсуждается, заявил глава МИД Польши
Необходимость сохранения Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ ) не обсуждается, заявил председатель организации, министр иностранных дел... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T13:06
2022-12-01T13:23
в мире
польша
обсе
збигнев рау
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100318/01/1003180133_0:49:940:578_1920x0_80_0_0_9e18dd6f5d749d942c21a6c36c1dbf0d.jpg
ВАРШАВА, 1 дек - РИА Новости. Необходимость сохранения Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ ) не обсуждается, заявил председатель организации, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау."Необходимость сохранения… ОБСЕ для нас не обсуждается", - добавил он.При этом глава ОБСЕ отметил отсутствие доверия между членами организации. "Доверие сгорело. Поэтому так важно, чтобы все страны-члены восстановили нормы доверия на сильном фундаменте", - сказал он."Мы передаем председательство в ОБСЕ в совершенно другой форме, которая нам была передана 1 января", - добавил Рау и обвинил в проблемах организации Россию. "Это не вопрос философии или приоритетов организации, а действий России, которая держит ОБСЕ в заложниках". – сказал польский министр.Он признал, что в настоящее время организация работает "в чрезвычайном режиме". "Хочу ясно сказать, что мы не поддерживаем в долгосрочной перспективе работу ОБСЕ в чрезвычайном режиме. Нас заставили в 2022 году. Но не будет возвращения к business as usual", - заключил Рау.
https://ria.ru/20221201/obse-1835498394.html
https://ria.ru/20221130/obse-1835364578.html
польша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100318/01/1003180133_53:0:889:627_1920x0_80_0_0_6368d4e37637b053dd9c49cbff9f810b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, обсе, збигнев рау, россия
В мире, Польша, ОБСЕ, Збигнев Рау, Россия
13:06 01.12.2022 (обновлено: 13:23 01.12.2022)
 
Необходимость сохранения ОБСЕ не обсуждается, заявил глава МИД Польши

Глава МИД Польши Рау заявил, что необходимость сохранения ОБСЕ не обсуждается

© Фото : OSCE/Mikhail EvstafievФлаги с логотипом ОБСЕ в Вене
Флаги с логотипом ОБСЕ в Вене - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© Фото : OSCE/Mikhail Evstafiev
Флаги с логотипом ОБСЕ в Вене. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 1 дек - РИА Новости. Необходимость сохранения Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ ) не обсуждается, заявил председатель организации, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.
"ОБСЕ остается по-прежнему нужной и эффективной организацией, но сейчас ее возможности ограничены. Я считаю, что в будущем она снова станет важным комплексным институтом", - сказал Рау.
"Необходимость сохранения… ОБСЕ для нас не обсуждается", - добавил он.
При этом глава ОБСЕ отметил отсутствие доверия между членами организации. "Доверие сгорело. Поэтому так важно, чтобы все страны-члены восстановили нормы доверия на сильном фундаменте", - сказал он.
Логотип ОБСЕ - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
11:45
Лавров обвинил Запад в попытках осуществить рейдерский захват ОБСЕ
"Мы передаем председательство в ОБСЕ в совершенно другой форме, которая нам была передана 1 января", - добавил Рау и обвинил в проблемах организации Россию. "Это не вопрос философии или приоритетов организации, а действий России, которая держит ОБСЕ в заложниках". – сказал польский министр.
Он признал, что в настоящее время организация работает "в чрезвычайном режиме". "Хочу ясно сказать, что мы не поддерживаем в долгосрочной перспективе работу ОБСЕ в чрезвычайном режиме. Нас заставили в 2022 году. Но не будет возвращения к business as usual", - заключил Рау.
Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве
Вчера, 17:30
Глава ОБСЕ назвал 2022 год самым тяжелым в истории организации
 
В миреПольшаОБСЕЗбигнев РауРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала