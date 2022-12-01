https://ria.ru/20221201/obse-1835495948.html

ОБСЕ становится маргинальным образованием, заявил Лавров

ОБСЕ становится маргинальным образованием, заявил Лавров - РИА Новости, 01.12.2022

ОБСЕ становится маргинальным образованием, заявил Лавров

ОБСЕ превращается в маргинальную организацию, а Польша как нынешний председатель выкапывает ей могилу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T11:39

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2022-12-01T12:53

обсе

в мире

россия

сергей лавров

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. ОБСЕ превращается в маргинальную организацию, а Польша как нынешний председатель выкапывает ей могилу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Пространство безопасности в Европе окончательно фрагментируется, а сама ОБСЕ становится, мягко говоря, маргинальным образованием", - сказал Лавров на пресс-конференции."Действующие председатели ОБСЕ за последние годы совсем не горели желанием эту негативную тенденцию поломать. Шведы были председателями в прошлом году и уже тогда перестали действовать как честные брокеры, а как активные участники западной политики в ОБСЕ. По сути, именно шведы начали готовить похороны ОБСЕ. А наши польские соседи весь нынешний год усердно выкапывали могилу для этой организации, разрушая остатки культуры консенсуса", - добавил министр.Заседание Совета министров ОБСЕ в четверг и пятницу проходит в польской Лодзи. Организатор встречи и уходящий председатель ОБСЕ - Польша – решила не допускать на мероприятие министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

https://ria.ru/20221201/obse-1835498394.html

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Лавров о стремлении Запада "похоронить" ОБСЕ Запад специально роет разделительные линии, пытаясь "похоронить" ОБСЕ, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. "Запад делает именно то, против чего создавалось ОБСЕ – он роет разделительные линии. Там, где копают и кого-то можно похоронить. Опасаюсь, что это делается специально для ОБСЕ", – сказал он в ходе пресс-конференции в четверг. 2022-12-01T11:39 true PT0M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

обсе, в мире, россия, сергей лавров