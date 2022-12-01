https://ria.ru/20221201/obse-1835495948.html
ОБСЕ становится маргинальным образованием, заявил Лавров
ОБСЕ становится маргинальным образованием, заявил Лавров - РИА Новости, 01.12.2022
ОБСЕ становится маргинальным образованием, заявил Лавров
ОБСЕ превращается в маргинальную организацию, а Польша как нынешний председатель выкапывает ей могилу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T11:39
2022-12-01T11:39
2022-12-01T12:53
обсе
в мире
россия
сергей лавров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/01/1835529488_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6e1b1543eb292974fb7456c639112007.jpg
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. ОБСЕ превращается в маргинальную организацию, а Польша как нынешний председатель выкапывает ей могилу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Пространство безопасности в Европе окончательно фрагментируется, а сама ОБСЕ становится, мягко говоря, маргинальным образованием", - сказал Лавров на пресс-конференции."Действующие председатели ОБСЕ за последние годы совсем не горели желанием эту негативную тенденцию поломать. Шведы были председателями в прошлом году и уже тогда перестали действовать как честные брокеры, а как активные участники западной политики в ОБСЕ. По сути, именно шведы начали готовить похороны ОБСЕ. А наши польские соседи весь нынешний год усердно выкапывали могилу для этой организации, разрушая остатки культуры консенсуса", - добавил министр.Заседание Совета министров ОБСЕ в четверг и пятницу проходит в польской Лодзи. Организатор встречи и уходящий председатель ОБСЕ - Польша – решила не допускать на мероприятие министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
https://ria.ru/20221201/obse-1835498394.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/01/1835529488_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_4975684921266828879de42f2c9e1ab2.jpg
Лавров о стремлении Запада "похоронить" ОБСЕ
Запад специально роет разделительные линии, пытаясь "похоронить" ОБСЕ, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. "Запад делает именно то, против чего создавалось ОБСЕ – он роет разделительные линии. Там, где копают и кого-то можно похоронить. Опасаюсь, что это делается специально для ОБСЕ", – сказал он в ходе пресс-конференции в четверг.
2022-12-01T11:39
true
PT0M15S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обсе, в мире, россия, сергей лавров
ОБСЕ, В мире, Россия, Сергей Лавров
11:39 01.12.2022 (обновлено: 12:53 01.12.2022)
ОБСЕ становится маргинальным образованием, заявил Лавров
Лавров: ОБСЕ становится маргинальным образованием, а Польша выкапывает для нее могилу