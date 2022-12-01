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ОБСЕ становится маргинальным образованием, заявил Лавров - РИА Новости, 01.12.2022
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ОБСЕ становится маргинальным образованием, заявил Лавров
ОБСЕ становится маргинальным образованием, заявил Лавров - РИА Новости, 01.12.2022
ОБСЕ становится маргинальным образованием, заявил Лавров
ОБСЕ превращается в маргинальную организацию, а Польша как нынешний председатель выкапывает ей могилу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T11:39
2022-12-01T12:53
обсе
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россия
сергей лавров
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. ОБСЕ превращается в маргинальную организацию, а Польша как нынешний председатель выкапывает ей могилу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Пространство безопасности в Европе окончательно фрагментируется, а сама ОБСЕ становится, мягко говоря, маргинальным образованием", - сказал Лавров на пресс-конференции."Действующие председатели ОБСЕ за последние годы совсем не горели желанием эту негативную тенденцию поломать. Шведы были председателями в прошлом году и уже тогда перестали действовать как честные брокеры, а как активные участники западной политики в ОБСЕ. По сути, именно шведы начали готовить похороны ОБСЕ. А наши польские соседи весь нынешний год усердно выкапывали могилу для этой организации, разрушая остатки культуры консенсуса", - добавил министр.Заседание Совета министров ОБСЕ в четверг и пятницу проходит в польской Лодзи. Организатор встречи и уходящий председатель ОБСЕ - Польша – решила не допускать на мероприятие министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
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Лавров о стремлении Запада "похоронить" ОБСЕ
Запад специально роет разделительные линии, пытаясь "похоронить" ОБСЕ, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. "Запад делает именно то, против чего создавалось ОБСЕ – он роет разделительные линии. Там, где копают и кого-то можно похоронить. Опасаюсь, что это делается специально для ОБСЕ", – сказал он в ходе пресс-конференции в четверг.
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обсе, в мире, россия, сергей лавров
ОБСЕ, В мире, Россия, Сергей Лавров
11:39 01.12.2022 (обновлено: 12:53 01.12.2022)
 
ОБСЕ становится маргинальным образованием, заявил Лавров

Лавров: ОБСЕ становится маргинальным образованием, а Польша выкапывает для нее могилу

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. ОБСЕ превращается в маргинальную организацию, а Польша как нынешний председатель выкапывает ей могилу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Пространство безопасности в Европе окончательно фрагментируется, а сама ОБСЕ становится, мягко говоря, маргинальным образованием", - сказал Лавров на пресс-конференции.
"Действующие председатели ОБСЕ за последние годы совсем не горели желанием эту негативную тенденцию поломать. Шведы были председателями в прошлом году и уже тогда перестали действовать как честные брокеры, а как активные участники западной политики в ОБСЕ. По сути, именно шведы начали готовить похороны ОБСЕ. А наши польские соседи весь нынешний год усердно выкапывали могилу для этой организации, разрушая остатки культуры консенсуса", - добавил министр.
Заседание Совета министров ОБСЕ в четверг и пятницу проходит в польской Лодзи. Организатор встречи и уходящий председатель ОБСЕ - Польша – решила не допускать на мероприятие министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
Логотип ОБСЕ - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
11:45
Лавров обвинил Запад в попытках осуществить рейдерский захват ОБСЕ
 
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