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ВС России усилили оборону на участке фронта в Запорожской области - РИА Новости, 01.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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ВС России усилили оборону на участке фронта в Запорожской области
ВС России усилили оборону на участке фронта в Запорожской области - РИА Новости, 01.12.2022
ВС России усилили оборону на участке фронта в Запорожской области
Подразделения Вооруженных сил РФ усилили оборону на участках линии боевого соприкосновения в Запорожской области, заявил журналистам командир подразделения с... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T14:11
2022-12-01T14:11
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы рф
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 1 дек – РИА Новости. Подразделения Вооруженных сил РФ усилили оборону на участках линии боевого соприкосновения в Запорожской области, заявил журналистам командир подразделения с позывным "Курах"."Мобилизованные прошли дополнительную подготовку, изучили район… В настоящее время усиливается оборона как личным составом, так и средствами поражения противника", - сказал он.Командир добавил, что в целом подразделения в районе выполнения задач полка к предполагаемым действиям противника, в том числе и возможному использованию наемников, готовы.
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запорожская область
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запорожская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы РФ
14:11 01.12.2022
 
ВС России усилили оборону на участке фронта в Запорожской области

Командир подразделения "Курах" сообщил об усилении обороны в Запорожской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащие добровольческого батальона имени Судоплатова в Запорожской области
Военнослужащие добровольческого батальона имени Судоплатова в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие добровольческого батальона имени Судоплатова в Запорожской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 1 дек – РИА Новости. Подразделения Вооруженных сил РФ усилили оборону на участках линии боевого соприкосновения в Запорожской области, заявил журналистам командир подразделения с позывным "Курах".
"Мобилизованные прошли дополнительную подготовку, изучили район… В настоящее время усиливается оборона как личным составом, так и средствами поражения противника", - сказал он.
Командир добавил, что в целом подразделения в районе выполнения задач полка к предполагаемым действиям противника, в том числе и возможному использованию наемников, готовы.
Военнослужащие Народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы РФ
 
 
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