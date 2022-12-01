https://ria.ru/20221201/oborona-1835564997.html

ВС России усилили оборону на участке фронта в Запорожской области

ВС России усилили оборону на участке фронта в Запорожской области - РИА Новости, 01.12.2022

ВС России усилили оборону на участке фронта в Запорожской области

Подразделения Вооруженных сил РФ усилили оборону на участках линии боевого соприкосновения в Запорожской области, заявил журналистам командир подразделения с... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T14:11

2022-12-01T14:11

2022-12-01T14:11

специальная военная операция на украине

запорожская область

вооруженные силы рф

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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 1 дек – РИА Новости. Подразделения Вооруженных сил РФ усилили оборону на участках линии боевого соприкосновения в Запорожской области, заявил журналистам командир подразделения с позывным "Курах"."Мобилизованные прошли дополнительную подготовку, изучили район… В настоящее время усиливается оборона как личным составом, так и средствами поражения противника", - сказал он.Командир добавил, что в целом подразделения в районе выполнения задач полка к предполагаемым действиям противника, в том числе и возможному использованию наемников, готовы.

https://ria.ru/20221201/andreevka-1835549500.html

запорожская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

запорожская область, вооруженные силы рф