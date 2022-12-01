https://ria.ru/20221201/niderlandy-1835411037.html

Нидерланды грозят Европе голодом

Нидерланды грозят Европе голодом - РИА Новости, 01.12.2022

Нидерланды грозят Европе голодом

The Telegraph со ссылкой на министра природы и азота Нидерландов сообщает, что правительство этой страны в ближайшее время начнет принудительный выкуп тысяч... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T08:00

2022-12-01T08:00

2022-12-01T08:07

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экономика

нидерланды

европа

амстердам

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The Telegraph со ссылкой на министра природы и азота Нидерландов сообщает, что правительство этой страны в ближайшее время начнет принудительный выкуп тысяч голландских ферм.Если верить заявлению Христианы ван дер Вал, речь идет об одновременной покупке более чем трех тысяч фермерских хозяйств, что в масштабе не самой крупной страны Европы свидетельствует о глубочайшем кризисе — с какой точки зрения ни взгляни.Чтобы успокоить широкую и легковозбудимую общественность, в ход пустили проверенный козырь. Как утверждают местные политики, решиться на подобное попрание норм свободного рынка и святой частной собственности Амстердам смог после получения данных неких исследований, из которых следует, что тысячи ферм находятся в пределах зон повышенной экологической чувствительности, более того — они категорически не соблюдают природоохранные требования ЕС. Единственный способ сберечь природу и удержать экологический баланс — это уже упомянутая покупка ферм. Вне зависимости от желания текущих владельцев.Здесь нужно сделать отступление, чтобы масштаб происходящего стал более понятен.Нидерланды — это один из редчайших случаев, когда страна имеет настолько мощный агропромышленный комплекс, что он является столпом национальной экономики, явно поддерживающим государство, будь то наполнение бюджета, создание рабочих мест или обеспечение продовольственной безопасности. Кстати, именно голландским примером в свое время вдохновляли Украину, обещая вылепить из нее впоследствии мировую агроимперию и житницу.Сельское хозяйство в Нидерландах — это гораздо больше, чем просто отрасль. В агропромышленном комплексе задействована изрядная часть населения, которое кровно заинтересовано в сохранении рабочих мест и уровня достатка. Потому правительство, чтобы на корню зарубить любые возможные протесты, пообещало заплатить владельцам ферм даже больше оценочной стоимости их предприятий. Кулуарно называлась цифра в 120 процентов, но официального подтверждения она так и не получила.Оговоримся, что голландские сельхозпроизводители совершенно не верят медовым речам своего правительства. Так, например, еще в 2019 году Государственный совет принял постановление, согласно которому любое фермерское хозяйство, чья деятельность подразумевает выбросы в атмосферу азота, должно получать специальную лицензию. В списке в числе первых значились производители молочной продукции, мяса птицы и свинины, что тут же до предела усложнило жизнь профильных хозяйств и привело к череде банкротств. Население среагировало вполне ожидаемо: по стране до сих пор катятся систематические забастовки, крупнейшая из которых произошла в октябре этого года. Тогда тысячи тракторов выехали на дороги страны, полностью перекрыв движение, в результате чего образовались титанические пробки совокупной протяженностью более 700 километров. Если все застрявшие тогда автомобили выстроить в одну колонну, она бы дважды пересекла страну с юга на север, то есть по самой протяженной географической оси.Текущую инициативу фермеры также восприняли в штыки. Профильное объединение LTO Netherlands установило, что нынешний уровень доверия сельхозпроизводителей к своему правительству находится на низшей точке в истории. Аграрии считают: принудительная покупка фермерских хозяйств якобы в целях сохранения экологии — это не что иное, как прямое вмешательство в частный бизнес и лишение его любых перспектив развития.Перейдем на официальный сайт правительства Нидерландов, чтобы понять, почему же власть и фермеры вошли в столь непримиримый клинч.По состоянию на конец прошлого года в Голландии числилось 11,2 тысячи земледельческих хозяйств, то есть переход в государственную собственность заявленного количества ферм будет означать национализацию трети сектора. Основной промышленной сельхозкультурой являются зерновые, в частности пшеница и различные кормовые, например кукуруза. Также широко выращиваются картофель, различные овощи и цветочные луковицы. Именно благодаря последним, в частности культивации тюльпанов, Нидерланды и стали своеобразной европейской аграрной витриной.Воевать действительно есть за что.Мало кто знает, но Нидерланды являются вторым в мире крупнейшим экспортером агропродукции, уступая пальму первенства лишь мировому гегемону — Соединенным Штатам. Ежегодный объем сельскохозяйственного экспорта составляет более чем внушительные 65 миллиардов евро, что сопоставимо с прибылью, которую некоторые ведущие рыночные игроки получают от продажи нефти и газа. В общегосударственной внешней торговле аграрии удерживают нишу почти в 18 процентов, каждый десятый евро в бюджете родом с полей и грядок, здесь же работает каждый десятый голландец.Оценивая происходящее, проще всего было бы сказать, что текущие потрясения станут причиной ухудшения ситуации с продуктами питания внутри Европы, уменьшения их объемов и роста стоимости. Последний фактор вполне возможен, но, подозреваем, что правительство Нидерландов руководствуется вовсе не бескорыстным желанием накормить соседей.Выше уже упоминался 2019 год, когда были введены текущие экологические ограничения, но это также и временная черта, за которой началась глобальная пандемия, что привело к финансовому и энергетическому кризисам. Стоимость энергоносителей пустилась в неуправляемый галоп, который и вовсе перешел в крутое пике с началом СВО. Голландские фермеры, помимо прочего, третий год требуют у правительства предоставить им льготы на покупку дизельного топлива и электричества, без которых не вспахать поле под тюльпаны и не вырастить сладкий перец в теплице. Политики просьбы стойко игнорировали — аграрии зверели. Попутно, что вполне логично, вместе с дорожающей электроэнергией росли цены на продукцию с местных грядок. В результате в бюджет потекли внеплановые миллиарды евро, а ситуация в российско-европейских отношениях прозрачно намекает, что в следующем году дешевого газа и зерна тоже ждать не стоит. То есть пшеница, картофель и все прочие товарные позиции будут приносить гарантированный сверхдоход.Гаагские ловкачи немного подумали и придумали гениальную в своей простоте и прибыльности схему.Государство самостоятельно определяет, какие фермы сильнее всего вредят экологии, и выкупает их, не оставляя текущим владельцам шанса оспорить подобную операцию в суде. В результате массовой внутренней экспансии под центральное управление переходит сразу треть сектора, то есть около 20 миллиардов евро изымаются из личных карманов фермеров и перекочевывают в казну. Дополнительный бонус в том, что, поскольку выкупленные предприятия отныне будут государственными, это самое государство может безгранично субсидировать их, поставляя энергоносители по сниженным ценам, тем самым еще более повышая маржинальность бизнеса.Правда, при подобном развитии событий продукция прочих оставшихся в частном владении ферм становится менее конкурентной. Впрочем, вряд ли этот факт сильно опечалит местное правительство. Чем больше хозяйств разорится, тем дешевле их скупит центральная власть, тем больше денег попадет в бюджет, тем крепче будет рычаг воздействия на соседей. Ничего личного: тюльпаны рубят — лепестки летят.

https://ria.ru/20220727/niderlandy-1805339033.html

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

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Колонны из грузовиков и тракторов: фермеры протестуют в Нидерландах Фермеры в Нидерландах заблокировали доступ к десяткам распределительных центров различных супермаркетов в знак протеста против экологической политики правительства. Протестующие также перекрыли несколько дорожных магистралей. Полиция останавливала фермеров на тракторах и штрафовала. В результате скоординированных акций в супермаркетах страны появились пустые полки: не хватает хлебобулочных и кондитерских изделий, овощей и мороженого. Ранее правительство Нидерландов сообщило о введении более жестких мер по ограничению выбросов азота в окружающую среду. Фермеры вышли на протесты, заявив, что такая политика приведет к разорению многих сельских домохозяйств, так как именно скот и удобрения являются основными источниками выброса азота. 2022-12-01T08:00 true PT0M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

авторы, экономика, нидерланды, европа, амстердам, евросоюз