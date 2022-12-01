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OilPrice: Россия обернет в свою пользу потолок цен на нефть - РИА Новости, 01.12.2022
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OilPrice: Россия обернет в свою пользу потолок цен на нефть
OilPrice: Россия обернет в свою пользу потолок цен на нефть - РИА Новости, 01.12.2022
OilPrice: Россия обернет в свою пользу потолок цен на нефть
Если Запад во главе с США введет ограничения цен на нефть из России, это не лишит ее сырьевых доходов, а приумножит их, заявила обозреватель Oil Price Ирина... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T20:40
2022-12-01T23:21
экономика
санкции в отношении россии
g7
россия
евросоюз
сша
владимир путин
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Если Запад во главе с США введет ограничения цен на нефть из России, это не лишит ее сырьевых доходов, а приумножит их, заявила обозреватель Oil Price Ирина Слав.Автор напомнила, что Москва предостерегла от введения ценового потолка и предупредила о прекращении поставок в страны, поддержавшие эту меру. Слав назвала такой ответ предсказуемым.В Евросоюзе продолжаются споры об уровне потолка. Обозреватель поставила под сомнение целесообразность планки в 65-70 долларов за баррель. В G7 эту отметку считают оптимальной, чтобы избежать дефицита, сохранив российский экспорт, однако это утверждение идет вразрез с заявлениями Москвы.При этом на такую планку не все согласны: Польша и страны Балтии настаивают на цене, максимально приближенной к себестоимости добычи, — около 30 долларов за баррель."Аналитики сходятся во мнении, что ценовые ограничения — это довольно беззубая мера", — отметила Слав.Потолок цен в 65 долларов сопоставим с нынешними ценами на российскую нефть и не окажет существенного воздействия на Москву, привела она мнение экспертов. По мнению автора, эта мера просто бессмысленна при подобных параметрах.Также Слав выразила мнение, что ЕС не сможет договориться об уровне потолка: Польша будет настаивать на снижении, а Греция и Кипр потребуют защитить свои морские перевозки и не опускать предельную цену. В результате союзу придется ввести эмбарго, что поднимет цены на нефть, а продолжение экспорта по всему миру может даже увеличить российские доходы.Министры финансов стран "Большой семерки" (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) в сентябре подтвердили намерение ввести ценовые ограничения на поставки из России. Планируется, что для нефти лимит введут 5 декабря, а для нефтепродуктов — 5 февраля 2023 года.Президент Владимир Путин, комментируя эту инициативу, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее интересам.Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, указал, что Москва не станет экспортировать нефть в страны, которые будут устанавливать потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости. По его словам, подобные ограничения означают вмешательство в рыночные инструменты и Россия будет сотрудничать с теми потребителями, которые готовы работать на условиях рынка.
https://ria.ru/20221201/tupik-1835679112.html
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экономика, санкции в отношении россии, g7, россия, евросоюз, сша, владимир путин, александр новак
Экономика, Санкции в отношении России, G7, Россия, Евросоюз, США, Владимир Путин, Александр Новак
20:40 01.12.2022 (обновлено: 23:21 01.12.2022)
 
OilPrice: Россия обернет в свою пользу потолок цен на нефть

Обозреватель OilPrice Слав: потолок цен на нефть может увеличить доходы России

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкНефтяные вышки
Нефтяные вышки - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяные вышки. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Если Запад во главе с США введет ограничения цен на нефть из России, это не лишит ее сырьевых доходов, а приумножит их, заявила обозреватель Oil Price Ирина Слав.
Автор напомнила, что Москва предостерегла от введения ценового потолка и предупредила о прекращении поставок в страны, поддержавшие эту меру. Слав назвала такой ответ предсказуемым.
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В Евросоюзе продолжаются споры об уровне потолка. Обозреватель поставила под сомнение целесообразность планки в 65-70 долларов за баррель. В G7 эту отметку считают оптимальной, чтобы избежать дефицита, сохранив российский экспорт, однако это утверждение идет вразрез с заявлениями Москвы.
При этом на такую планку не все согласны: Польша и страны Балтии настаивают на цене, максимально приближенной к себестоимости добычи, — около 30 долларов за баррель.
"Аналитики сходятся во мнении, что ценовые ограничения — это довольно беззубая мера", — отметила Слав.
Потолок цен в 65 долларов сопоставим с нынешними ценами на российскую нефть и не окажет существенного воздействия на Москву, привела она мнение экспертов. По мнению автора, эта мера просто бессмысленна при подобных параметрах.
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Также Слав выразила мнение, что ЕС не сможет договориться об уровне потолка: Польша будет настаивать на снижении, а Греция и Кипр потребуют защитить свои морские перевозки и не опускать предельную цену. В результате союзу придется ввести эмбарго, что поднимет цены на нефть, а продолжение экспорта по всему миру может даже увеличить российские доходы.
Министры финансов стран "Большой семерки" (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) в сентябре подтвердили намерение ввести ценовые ограничения на поставки из России. Планируется, что для нефти лимит введут 5 декабря, а для нефтепродуктов — 5 февраля 2023 года.
Президент Владимир Путин, комментируя эту инициативу, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее интересам.
Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, указал, что Москва не станет экспортировать нефть в страны, которые будут устанавливать потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости. По его словам, подобные ограничения означают вмешательство в рыночные инструменты и Россия будет сотрудничать с теми потребителями, которые готовы работать на условиях рынка.
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ЭкономикаСанкции в отношении РоссииG7РоссияЕвросоюзСШАВладимир ПутинАлександр Новак
 
 
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