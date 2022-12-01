20:40 01.12.2022 (обновлено: 23:21 01.12.2022)
OilPrice: Россия обернет в свою пользу потолок цен на нефть
Обозреватель OilPrice Слав: потолок цен на нефть может увеличить доходы России
Нефтяные вышки. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Если Запад во главе с США введет ограничения цен на нефть из России, это не лишит ее сырьевых доходов, а приумножит их, заявила обозреватель Oil Price Ирина Слав.
Автор напомнила, что Москва предостерегла от введения ценового потолка и предупредила о прекращении поставок в страны, поддержавшие эту меру. Слав назвала такой ответ предсказуемым.
В Евросоюзе продолжаются споры об уровне потолка. Обозреватель поставила под сомнение целесообразность планки в 65-70 долларов за баррель. В G7 эту отметку считают оптимальной, чтобы избежать дефицита, сохранив российский экспорт, однако это утверждение идет вразрез с заявлениями Москвы.
При этом на такую планку не все согласны: Польша и страны Балтии настаивают на цене, максимально приближенной к себестоимости добычи, — около 30 долларов за баррель.
"Аналитики сходятся во мнении, что ценовые ограничения — это довольно беззубая мера", — отметила Слав.
Потолок цен в 65 долларов сопоставим с нынешними ценами на российскую нефть и не окажет существенного воздействия на Москву, привела она мнение экспертов. По мнению автора, эта мера просто бессмысленна при подобных параметрах.
Также Слав выразила мнение, что ЕС не сможет договориться об уровне потолка: Польша будет настаивать на снижении, а Греция и Кипр потребуют защитить свои морские перевозки и не опускать предельную цену. В результате союзу придется ввести эмбарго, что поднимет цены на нефть, а продолжение экспорта по всему миру может даже увеличить российские доходы.
Президент Владимир Путин, комментируя эту инициативу, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее интересам.
Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, указал, что Москва не станет экспортировать нефть в страны, которые будут устанавливать потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости. По его словам, подобные ограничения означают вмешательство в рыночные инструменты и Россия будет сотрудничать с теми потребителями, которые готовы работать на условиях рынка.
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