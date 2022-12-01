https://ria.ru/20221201/neft-1835722020.html

OilPrice: Россия обернет в свою пользу потолок цен на нефть

OilPrice: Россия обернет в свою пользу потолок цен на нефть - РИА Новости, 01.12.2022

OilPrice: Россия обернет в свою пользу потолок цен на нефть

Если Запад во главе с США введет ограничения цен на нефть из России, это не лишит ее сырьевых доходов, а приумножит их, заявила обозреватель Oil Price Ирина... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T20:40

2022-12-01T20:40

2022-12-01T23:21

экономика

санкции в отношении россии

g7

россия

евросоюз

сша

владимир путин

александр новак

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Если Запад во главе с США введет ограничения цен на нефть из России, это не лишит ее сырьевых доходов, а приумножит их, заявила обозреватель Oil Price Ирина Слав.Автор напомнила, что Москва предостерегла от введения ценового потолка и предупредила о прекращении поставок в страны, поддержавшие эту меру. Слав назвала такой ответ предсказуемым.В Евросоюзе продолжаются споры об уровне потолка. Обозреватель поставила под сомнение целесообразность планки в 65-70 долларов за баррель. В G7 эту отметку считают оптимальной, чтобы избежать дефицита, сохранив российский экспорт, однако это утверждение идет вразрез с заявлениями Москвы.При этом на такую планку не все согласны: Польша и страны Балтии настаивают на цене, максимально приближенной к себестоимости добычи, — около 30 долларов за баррель."Аналитики сходятся во мнении, что ценовые ограничения — это довольно беззубая мера", — отметила Слав.Потолок цен в 65 долларов сопоставим с нынешними ценами на российскую нефть и не окажет существенного воздействия на Москву, привела она мнение экспертов. По мнению автора, эта мера просто бессмысленна при подобных параметрах.Также Слав выразила мнение, что ЕС не сможет договориться об уровне потолка: Польша будет настаивать на снижении, а Греция и Кипр потребуют защитить свои морские перевозки и не опускать предельную цену. В результате союзу придется ввести эмбарго, что поднимет цены на нефть, а продолжение экспорта по всему миру может даже увеличить российские доходы.Министры финансов стран "Большой семерки" (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) в сентябре подтвердили намерение ввести ценовые ограничения на поставки из России. Планируется, что для нефти лимит введут 5 декабря, а для нефтепродуктов — 5 февраля 2023 года.Президент Владимир Путин, комментируя эту инициативу, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее интересам.Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, указал, что Москва не станет экспортировать нефть в страны, которые будут устанавливать потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости. По его словам, подобные ограничения означают вмешательство в рыночные инструменты и Россия будет сотрудничать с теми потребителями, которые готовы работать на условиях рынка.

https://ria.ru/20221201/tupik-1835679112.html

https://ria.ru/20221201/neft-1835537518.html

https://ria.ru/20221130/neft-1835054778.html

россия

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экономика, санкции в отношении россии, g7, россия, евросоюз, сша, владимир путин, александр новак