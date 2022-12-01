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Потолок цен на российскую нефть начнется с 60 долларов за баррель
Потолок цен на российскую нефть начнется с 60 долларов за баррель - РИА Новости, 01.12.2022
Потолок цен на российскую нефть начнется с 60 долларов за баррель
Лимит цен на нефть из России начнется с 60 долларов за баррель, заявил заместитель главы Минфина США Уолли Адейемо на онлайн-конференции Reuters NEXT. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T18:36
2022-12-01T18:36
2022-12-01T20:28
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ВАШИНГТОН, 1 дек — РИА Новости. Лимит цен на нефть из России начнется с 60 долларов за баррель, заявил заместитель главы Минфина США Уолли Адейемо на онлайн-конференции Reuters NEXT.По словам Адейемо, пересмотр уровня цены будет проводиться "время от времени". Он также подчеркнул, что Вашингтон вместе с союзниками успеют запустить механизм ограничения стоимости энергоресурса до 5 декабря. Министры финансов стран "Большой семерки" (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) в сентябре подтвердили намерение ввести ценовые ограничения на поставки из России. Планируется, что для нефти лимит введут 5 декабря, а для нефтепродуктов — 5 февраля 2023 года.Президент Владимир Путин, комментируя эту инициативу, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее интересам.Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, указал, что Москва не станет экспортировать нефть в страны, которые будут устанавливать потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости. По его словам, подобные ограничения означают вмешательство в рыночные инструменты и Россия будет работать с теми потребителями, которые готовы работать на условиях рынка.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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18:36 01.12.2022 (обновлено: 20:28 01.12.2022)
Потолок цен на российскую нефть начнется с 60 долларов за баррель
Минфин США: потолок цен на российскую нефть начнется с $60 и может быть пересмотрен