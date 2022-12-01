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Потолок цен на российскую нефть начнется с 60 долларов за баррель

Потолок цен на российскую нефть начнется с 60 долларов за баррель - РИА Новости, 01.12.2022

Потолок цен на российскую нефть начнется с 60 долларов за баррель

Лимит цен на нефть из России начнется с 60 долларов за баррель, заявил заместитель главы Минфина США Уолли Адейемо на онлайн-конференции Reuters NEXT. РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T18:36

2022-12-01T18:36

2022-12-01T20:28

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ВАШИНГТОН, 1 дек — РИА Новости. Лимит цен на нефть из России начнется с 60 долларов за баррель, заявил заместитель главы Минфина США Уолли Адейемо на онлайн-конференции Reuters NEXT.По словам Адейемо, пересмотр уровня цены будет проводиться "время от времени". Он также подчеркнул, что Вашингтон вместе с союзниками успеют запустить механизм ограничения стоимости энергоресурса до 5 декабря. Министры финансов стран "Большой семерки" (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) в сентябре подтвердили намерение ввести ценовые ограничения на поставки из России. Планируется, что для нефти лимит введут 5 декабря, а для нефтепродуктов — 5 февраля 2023 года.Президент Владимир Путин, комментируя эту инициативу, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее интересам.Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, указал, что Москва не станет экспортировать нефть в страны, которые будут устанавливать потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости. По его словам, подобные ограничения означают вмешательство в рыночные инструменты и Россия будет работать с теми потребителями, которые готовы работать на условиях рынка.

https://ria.ru/20221201/urals-1835572713.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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