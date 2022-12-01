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СМИ: страны ЕС предварительно согласовали лимит цен на нефть из России - РИА Новости, 01.12.2022
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20221201/neft-1835643813.html
СМИ: страны ЕС предварительно согласовали лимит цен на нефть из России
СМИ: страны ЕС предварительно согласовали лимит цен на нефть из России - РИА Новости, 01.12.2022
СМИ: страны ЕС предварительно согласовали лимит цен на нефть из России
Страны ЕС предварительно согласовали лимит цен на нефть из России на уровне 60 долларов за баррель, ожидают согласия Польши, которая ранее выступала за более... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T16:57
2022-12-01T17:07
экономика
россия
евросоюз
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
нефть
в мире
цены
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Страны ЕС предварительно согласовали лимит цен на нефть из России на уровне 60 долларов за баррель, ожидают согласия Польши, которая ранее выступала за более низкий уровень, до 18.00 мск, передает агентство Рейтер со ссылкой на европейского дипломата.Кроме того, европейские страны изучают возможность пересмотра лимита цен на нефть в будущем при условии, что этот уровень будет как минимум на 5% ниже рыночных цен.Как сообщило в свою очередь агентство Блумберг, оценка и пересмотр уровня цены на российскую нефть могут проходить каждые два месяца, начиная с января 2023 года.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что дешевые и надежные российские энергоресурсы были конкурентным преимуществом Европы, и даже частичный отказ от них уже негативно сказывается на ее экономике и жителях. А США, продавливая полный отказ ЕС от российских энергоносителей и других ресурсов, ведут к деиндустриализации Европы, говорил он.Президент РФ, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам. Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, указал, что РФ не станет поставлять нефть странам, которые будут устанавливать потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать с теми потребителями, которые готовы работать на рыночных условиях.В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20221201/urals-1835572713.html
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экономика, россия, евросоюз, нефть, в мире, цены, санкции в отношении россии, санкции, европа
Экономика, Россия, Евросоюз, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Нефть, В мире, Цены, Санкции в отношении России, Санкции, Европа
16:57 01.12.2022 (обновлено: 17:07 01.12.2022)
 
СМИ: страны ЕС предварительно согласовали лимит цен на нефть из России

Reuters: ЕС предварительно согласовал лимит цен на нефть из России на уровне 60 долларов

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкНефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан
Нефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Страны ЕС предварительно согласовали лимит цен на нефть из России на уровне 60 долларов за баррель, ожидают согласия Польши, которая ранее выступала за более низкий уровень, до 18.00 мск, передает агентство Рейтер со ссылкой на европейского дипломата.
Кроме того, европейские страны изучают возможность пересмотра лимита цен на нефть в будущем при условии, что этот уровень будет как минимум на 5% ниже рыночных цен.
Нефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
Вчера, 14:32Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Нефть Urals в ноябре подешевела до 66,5 доллара за баррель
Как сообщило в свою очередь агентство Блумберг, оценка и пересмотр уровня цены на российскую нефть могут проходить каждые два месяца, начиная с января 2023 года.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что дешевые и надежные российские энергоресурсы были конкурентным преимуществом Европы, и даже частичный отказ от них уже негативно сказывается на ее экономике и жителях. А США, продавливая полный отказ ЕС от российских энергоносителей и других ресурсов, ведут к деиндустриализации Европы, говорил он.
Президент РФ, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам. Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, указал, что РФ не станет поставлять нефть странам, которые будут устанавливать потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать с теми потребителями, которые готовы работать на рыночных условиях.
В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
Вчера, 15:45
СМИ: семь стран ЕС выступили за динамичный потолок цены на газ
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРоссияЕвросоюзНефтьВ миреЦеныСанкции в отношении РоссииСанкцииЕвропа
 
 
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