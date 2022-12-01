https://ria.ru/20221201/neft-1835643813.html

СМИ: страны ЕС предварительно согласовали лимит цен на нефть из России

СМИ: страны ЕС предварительно согласовали лимит цен на нефть из России - РИА Новости, 01.12.2022

СМИ: страны ЕС предварительно согласовали лимит цен на нефть из России

Страны ЕС предварительно согласовали лимит цен на нефть из России на уровне 60 долларов за баррель, ожидают согласия Польши, которая ранее выступала за более... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T16:57

2022-12-01T16:57

2022-12-01T17:07

экономика

россия

евросоюз

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

нефть

в мире

цены

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833568269_0:86:3084:1821_1920x0_80_0_0_69ff606bc2d493a4ecc9ea22a6e5e3ac.jpg

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Страны ЕС предварительно согласовали лимит цен на нефть из России на уровне 60 долларов за баррель, ожидают согласия Польши, которая ранее выступала за более низкий уровень, до 18.00 мск, передает агентство Рейтер со ссылкой на европейского дипломата.Кроме того, европейские страны изучают возможность пересмотра лимита цен на нефть в будущем при условии, что этот уровень будет как минимум на 5% ниже рыночных цен.Как сообщило в свою очередь агентство Блумберг, оценка и пересмотр уровня цены на российскую нефть могут проходить каждые два месяца, начиная с января 2023 года.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что дешевые и надежные российские энергоресурсы были конкурентным преимуществом Европы, и даже частичный отказ от них уже негативно сказывается на ее экономике и жителях. А США, продавливая полный отказ ЕС от российских энергоносителей и других ресурсов, ведут к деиндустриализации Европы, говорил он.Президент РФ, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам. Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, указал, что РФ не станет поставлять нефть странам, которые будут устанавливать потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать с теми потребителями, которые готовы работать на рыночных условиях.В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20221201/urals-1835572713.html

https://ria.ru/20221201/potolok-1835594871.html

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, евросоюз, нефть, в мире, цены, санкции в отношении россии, санкции, европа