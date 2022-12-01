https://ria.ru/20221201/neft-1835596483.html
СМИ: ЕК призвала утвердить потолок цен на нефть на уровне 60 долларов
СМИ: ЕК призвала утвердить потолок цен на нефть на уровне 60 долларов - РИА Новости, 01.12.2022
СМИ: ЕК призвала утвердить потолок цен на нефть на уровне 60 долларов
Европейская комиссия обратилась к странам-членам ЕС с просьбой утвердить предельную цену на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель, сообщила газета... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T15:50
2022-12-01T15:50
2022-12-01T18:05
экономика
владимир путин
александр новак
европа
брюссель
россия
евросоюз
еврокомиссия
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Европейская комиссия обратилась к странам-членам ЕС с просьбой утвердить предельную цену на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.Ранее в четверг представитель Еврокомиссии Тим Макфи заявил на брифинге в Брюсселе, что соглашения по потолку цен на российскую нефть пока достигнуть не удалось.Отмечается, что высокопоставленные чиновники стран Евросоюза начали обсуждать это предложение в четверг днем, при этом переговоры все еще могут продолжиться и может быть согласован другой уровень. Тем не менее, по словам собеседников газеты, пока страны-члены ЕС настолько "объединились вокруг" предельной цены в 60 долларов за баррель, что ЕК считает достижение соглашения возможным.Источник РИА Новости в Брюсселе в среду сообщил, что Европа, вероятнее всего, установит потолок цены на нефть из России на уровне 62 долларов за баррель, несмотря на призывы Польши и стран Балтии снизить его. Предложением Варшавы был лимит в 30 долларов.Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, не раз заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее интересам. Вице-премьер Александр Новак также говорил, что Россия будет работать только на рыночных условиях и не станет поставлять нефть странам, которые будут вводить потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости.
https://ria.ru/20221201/neft-1835537518.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, александр новак, европа, брюссель, россия, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии
Экономика, Владимир Путин, Александр Новак, Европа, Брюссель, Россия, Евросоюз, Еврокомиссия, Санкции в отношении России
15:50 01.12.2022 (обновлено: 18:05 01.12.2022)
СМИ: ЕК призвала утвердить потолок цен на нефть на уровне 60 долларов
WSJ: ЕК предложила странам ЕС согласовать потолок цен на нефть из России в $60 за баррель