https://ria.ru/20221201/neft-1835596483.html

СМИ: ЕК призвала утвердить потолок цен на нефть на уровне 60 долларов

СМИ: ЕК призвала утвердить потолок цен на нефть на уровне 60 долларов - РИА Новости, 01.12.2022

СМИ: ЕК призвала утвердить потолок цен на нефть на уровне 60 долларов

Европейская комиссия обратилась к странам-членам ЕС с просьбой утвердить предельную цену на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель, сообщила газета... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T15:50

2022-12-01T15:50

2022-12-01T18:05

экономика

владимир путин

александр новак

европа

брюссель

россия

евросоюз

еврокомиссия

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Европейская комиссия обратилась к странам-членам ЕС с просьбой утвердить предельную цену на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.Ранее в четверг представитель Еврокомиссии Тим Макфи заявил на брифинге в Брюсселе, что соглашения по потолку цен на российскую нефть пока достигнуть не удалось.Отмечается, что высокопоставленные чиновники стран Евросоюза начали обсуждать это предложение в четверг днем, при этом переговоры все еще могут продолжиться и может быть согласован другой уровень. Тем не менее, по словам собеседников газеты, пока страны-члены ЕС настолько "объединились вокруг" предельной цены в 60 долларов за баррель, что ЕК считает достижение соглашения возможным.Источник РИА Новости в Брюсселе в среду сообщил, что Европа, вероятнее всего, установит потолок цены на нефть из России на уровне 62 долларов за баррель, несмотря на призывы Польши и стран Балтии снизить его. Предложением Варшавы был лимит в 30 долларов.Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, не раз заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее интересам. Вице-премьер Александр Новак также говорил, что Россия будет работать только на рыночных условиях и не станет поставлять нефть странам, которые будут вводить потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости.

https://ria.ru/20221201/neft-1835537518.html

европа

брюссель

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, владимир путин, александр новак, европа, брюссель, россия, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии