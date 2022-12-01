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Россию не интересует, каким будет потолок цен на нефть, заявил Лавров
Россию не интересует, каким будет потолок цен на нефть, заявил Лавров - РИА Новости, 01.12.2022
Россию не интересует, каким будет потолок цен на нефть, заявил Лавров
Россию не интересует, каким будет потолок цен на нефть, договоренности будут заключаться с партнерами напрямую, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T13:07
2022-12-01T13:07
2022-12-01T13:17
россия
экономика
сергей лавров
брюссель
европа
владимир путин
александр новак
цены на нефть
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Россию не интересует, каким будет потолок цен на нефть, договоренности будут заключаться с партнерами напрямую, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Какой будет потолок цен, нас это не интересует – мы будем договариваться с нашими партнерами напрямую, и партнеры, которые продолжают с нами работать, они не будут озираться на эти потолки и не будут никаких давать гарантий тем, кто эти потолки незаконным образом вводит", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции.Ранее в среду источник РИА Новости в Брюсселе сообщил, что Европа, вероятнее всего, установит потолок цены на нефть из России на уровне 62 долларов за баррель, несмотря на призывы Польши и стран Балтии снизить его. Предложением Варшавы был лимит в 30 долларов.Президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, не раз заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее интересам. Вице-премьер Александр Новак также говорил, что Россия будет работать только на рыночных условиях и не станет поставлять нефть странам, которые будут вводить потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости.
https://ria.ru/20221124/gaz-1833889079.html
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россия, экономика, сергей лавров, брюссель, европа, владимир путин, александр новак, цены на нефть
Россия, Экономика, Сергей Лавров, Брюссель, Европа, Владимир Путин, Александр Новак, Цены на нефть
13:07 01.12.2022 (обновлено: 13:17 01.12.2022)
Россию не интересует, каким будет потолок цен на нефть, заявил Лавров
Лавров заявил, что Россия будет работать с партнерами независимо от потолка цен на нефть