https://ria.ru/20221201/nauka-1835641554.html

Путин считает "большой скачок" в российской науке возможным

Путин считает "большой скачок" в российской науке возможным - РИА Новости, 01.12.2022

Путин считает "большой скачок" в российской науке возможным

Скачок в российской науке возможен благодаря тем заделам, которые сделали предыдущие поколения, развалить все в 90-е не удалось, фундаментальные основы науки и... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T16:54

2022-12-01T16:54

2022-12-01T16:55

наука

владимир путин

россия

образовательный центр "сириус"

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СОЧИ, 1 дек - РИА Новости. Скачок в российской науке возможен благодаря тем заделам, которые сделали предыдущие поколения, развалить все в 90-е не удалось, фундаментальные основы науки и образования были слишком мощные, заявил президент РФ Владимир Путин."Возникает вопрос: вот этот "большой скачок", известно где и когда эта идея родилась, он возможен или нет, в науке и у нас, и сейчас? Думаю, что точно возможен, имея ввиду те фундаментальные заделы, которые сделаны предыдущими поколениями, а сделано немало. Да, конечно, многое утрачено за 90-е годы, все разваливалось, и наука разваливалась, образование, возникли проблемы, но тем не менее фундаментальные основы были такими мощными, что развалить все не удалось", - сказал Путин на встрече с молодыми учеными в центре "Сириус".По его словам, то, что сейчас здесь собираются молодые ученые и говорят о будущем науки - лишний раз подчеркивает, что фундаментальны базовые основы образования и науки в России очень мощные, и это дает право полагать, что переход к новому технологическому укладу в РФ здесь и сейчас возможен.

https://ria.ru/20221201/putin-1835620868.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, россия, образовательный центр "сириус"