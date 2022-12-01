16:54 01.12.2022 (обновлено: 16:55 01.12.2022)
Путин считает "большой скачок" в российской науке возможным
Путин: скачок в российской науке возможен, оставленные прошлыми поколениями заделы мощные
© Фотохост Конгресса молодых учёных / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече с участниками II Конгресса молодых ученых в Парке науки и искусства "Сириус"
© Фотохост Конгресса молодых учёных
Президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками II Конгресса молодых ученых в Парке науки и искусства "Сириус"
СОЧИ, 1 дек - РИА Новости. Скачок в российской науке возможен благодаря тем заделам, которые сделали предыдущие поколения, развалить все в 90-е не удалось, фундаментальные основы науки и образования были слишком мощные, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Возникает вопрос: вот этот "большой скачок", известно где и когда эта идея родилась, он возможен или нет, в науке и у нас, и сейчас? Думаю, что точно возможен, имея ввиду те фундаментальные заделы, которые сделаны предыдущими поколениями, а сделано немало. Да, конечно, многое утрачено за 90-е годы, все разваливалось, и наука разваливалась, образование, возникли проблемы, но тем не менее фундаментальные основы были такими мощными, что развалить все не удалось", - сказал Путин на встрече с молодыми учеными в центре "Сириус".
По его словам, то, что сейчас здесь собираются молодые ученые и говорят о будущем науки - лишний раз подчеркивает, что фундаментальны базовые основы образования и науки в России очень мощные, и это дает право полагать, что переход к новому технологическому укладу в РФ здесь и сейчас возможен.