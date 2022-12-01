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Путин считает "большой скачок" в российской науке возможным - РИА Новости, 01.12.2022
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Наука
https://ria.ru/20221201/nauka-1835641554.html
Путин считает "большой скачок" в российской науке возможным
Путин считает "большой скачок" в российской науке возможным - РИА Новости, 01.12.2022
Путин считает "большой скачок" в российской науке возможным
Скачок в российской науке возможен благодаря тем заделам, которые сделали предыдущие поколения, развалить все в 90-е не удалось, фундаментальные основы науки и... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T16:54
2022-12-01T16:55
наука
владимир путин
россия
образовательный центр "сириус"
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СОЧИ, 1 дек - РИА Новости. Скачок в российской науке возможен благодаря тем заделам, которые сделали предыдущие поколения, развалить все в 90-е не удалось, фундаментальные основы науки и образования были слишком мощные, заявил президент РФ Владимир Путин."Возникает вопрос: вот этот "большой скачок", известно где и когда эта идея родилась, он возможен или нет, в науке и у нас, и сейчас? Думаю, что точно возможен, имея ввиду те фундаментальные заделы, которые сделаны предыдущими поколениями, а сделано немало. Да, конечно, многое утрачено за 90-е годы, все разваливалось, и наука разваливалась, образование, возникли проблемы, но тем не менее фундаментальные основы были такими мощными, что развалить все не удалось", - сказал Путин на встрече с молодыми учеными в центре "Сириус".По его словам, то, что сейчас здесь собираются молодые ученые и говорят о будущем науки - лишний раз подчеркивает, что фундаментальны базовые основы образования и науки в России очень мощные, и это дает право полагать, что переход к новому технологическому укладу в РФ здесь и сейчас возможен.
https://ria.ru/20221201/putin-1835620868.html
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владимир путин, россия, образовательный центр "сириус"
Наука, Владимир Путин, Россия, Образовательный центр "Сириус"
16:54 01.12.2022 (обновлено: 16:55 01.12.2022)
 
Путин считает "большой скачок" в российской науке возможным

Путин: скачок в российской науке возможен, оставленные прошлыми поколениями заделы мощные

© Фотохост Конгресса молодых учёных / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече с участниками II Конгресса молодых ученых в Парке науки и искусства "Сириус"
Президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками II Конгресса молодых ученых в Парке науки и искусства Сириус
© Фотохост Конгресса молодых учёных
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками II Конгресса молодых ученых в Парке науки и искусства "Сириус"
Читать ria.ru в
СОЧИ, 1 дек - РИА Новости. Скачок в российской науке возможен благодаря тем заделам, которые сделали предыдущие поколения, развалить все в 90-е не удалось, фундаментальные основы науки и образования были слишком мощные, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Возникает вопрос: вот этот "большой скачок", известно где и когда эта идея родилась, он возможен или нет, в науке и у нас, и сейчас? Думаю, что точно возможен, имея ввиду те фундаментальные заделы, которые сделаны предыдущими поколениями, а сделано немало. Да, конечно, многое утрачено за 90-е годы, все разваливалось, и наука разваливалась, образование, возникли проблемы, но тем не менее фундаментальные основы были такими мощными, что развалить все не удалось", - сказал Путин на встрече с молодыми учеными в центре "Сириус".
По его словам, то, что сейчас здесь собираются молодые ученые и говорят о будущем науки - лишний раз подчеркивает, что фундаментальны базовые основы образования и науки в России очень мощные, и это дает право полагать, что переход к новому технологическому укладу в РФ здесь и сейчас возможен.
Президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками II Конгресса молодых ученых в Парке науки и искусства Сириус
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