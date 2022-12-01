https://ria.ru/20221201/nauka-1835634310.html
Путин рассказал об интеграции Донбасса в российскую науку
Путин рассказал об интеграции Донбасса в российскую науку - РИА Новости, 01.12.2022
Путин рассказал об интеграции Донбасса в российскую науку
Период завершения интеграции Донбасса в российскую науку будет зависеть от темпов: чем быстрее, тем лучше, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T16:43
2022-12-01T16:43
2022-12-01T17:51
наука
донбасс
владимир путин
наука
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
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СОЧИ, 1 дек - РИА Новости. Период завершения интеграции Донбасса в российскую науку будет зависеть от темпов: чем быстрее, тем лучше, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с молодыми учеными в центре "Сириус".Одна из участниц встречи спросила у президента, какой период предусматривается для завершения интеграции в научное и образовательное пространство республик в РФ."Что касается периода завершения, то он, конечно, будет зависеть от темпов, которыми мы будем двигаться. Чем быстрее, тем лучше", - отметил Путин.Президент также напомнил, что уже было принято решение по поводу признания в РФ документов об образовании граждан новых территорий. "Мне кажется что уже было принято решение, что все те дипломы, документы об образовании в ДНР, ЛНР и других территорий, вошедших в состав России, признаются у нас", - отметил он.В случае каких-либо исключений или если каких-то решений будет недостаточно, то власти РФ это исправят, добавил он.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.Развитие в науке не делается "по щелчку", нужно настроить все общество, убедить его, что суверенитет и технологическое развитие может состояться только на научной базе, заявил президент РФ Владимир Путин.По словам президента, жизнь складывается таким образом, что и успех каждого отдельного государства, и объединения государств в значительной степени зависят от результатов научной деятельности, фундаментальных и используемых прикладных разработок во всех сферах жизни.
https://ria.ru/20221201/demobilizatsiya-1835630810.html
https://ria.ru/20221125/donbass-1834313331.html
https://ria.ru/20221201/vuz-1835639433.html
донбасс
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донецкая народная республика
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Путин об интеграции новых территорий России в научную среду
С жителями новых регионов надо работать, чтобы они могли ощутить пользу от возвращения в Россию, заявил Владимир Путин. "Актуальная задача — это, конечно, интегрирование новых территорий России в научную среду, в образовательную среду", — сказал президент на встрече с молодыми учеными в центре "Сириус".
2022-12-01T16:43
true
PT0M48S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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донбасс, владимир путин, наука, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика
Наука, Донбасс, Владимир Путин, Наука, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика
16:43 01.12.2022 (обновлено: 17:51 01.12.2022)
Путин рассказал об интеграции Донбасса в российскую науку
Президент Путин: чем быстрее Донбасс интегрируется в российскую науку, тем лучше
СОЧИ, 1 дек - РИА Новости. Период завершения интеграции Донбасса в российскую науку будет зависеть от темпов: чем быстрее, тем лучше, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с молодыми учеными в центре "Сириус".
Одна из участниц встречи спросила у президента, какой период предусматривается для завершения интеграции в научное и образовательное пространство республик в РФ.
"Что касается периода завершения, то он, конечно, будет зависеть от темпов, которыми мы будем двигаться. Чем быстрее, тем лучше", - отметил Путин.
Президент также напомнил, что уже было принято решение по поводу признания в РФ документов об образовании граждан новых территорий. "Мне кажется что уже было принято решение, что все те дипломы, документы об образовании в ДНР
, ЛНР
и других территорий, вошедших в состав России, признаются у нас", - отметил он.
В случае каких-либо исключений или если каких-то решений будет недостаточно, то власти РФ это исправят, добавил он.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей
в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области
– 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
Развитие в науке не делается "по щелчку", нужно настроить все общество, убедить его, что суверенитет и технологическое развитие может состояться только на научной базе, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Для того чтобы все это произошло, это "по щелчку" не делается, на это должно быть настроено все общество, это вторая наша задача, общая задача. Нужно настроить и все органы государственной власти, все структуры, все общественные организации, всех граждан настроить на то, чтобы убедить все общество в том, что суверенитет, будущее технологического развития, технологический суверенитет, промышленный, даже ценностный суверенитет может быть основан и может состояться только на базе фундаментальной и прикладной науки", - сказал Путин на встрече с молодыми учеными в центре "Сириус".
По словам президента, жизнь складывается таким образом, что и успех каждого отдельного государства, и объединения государств в значительной степени зависят от результатов научной деятельности, фундаментальных и используемых прикладных разработок во всех сферах жизни.