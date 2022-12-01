https://ria.ru/20221201/nauka-1835634310.html

Путин рассказал об интеграции Донбасса в российскую науку

Путин рассказал об интеграции Донбасса в российскую науку - РИА Новости, 01.12.2022

Путин рассказал об интеграции Донбасса в российскую науку

Период завершения интеграции Донбасса в российскую науку будет зависеть от темпов: чем быстрее, тем лучше, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T16:43

2022-12-01T16:43

2022-12-01T17:51

наука

донбасс

владимир путин

наука

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/01/1835672809_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2c2694654b88bae42a2c8a0c050e21fd.jpg

СОЧИ, 1 дек - РИА Новости. Период завершения интеграции Донбасса в российскую науку будет зависеть от темпов: чем быстрее, тем лучше, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с молодыми учеными в центре "Сириус".Одна из участниц встречи спросила у президента, какой период предусматривается для завершения интеграции в научное и образовательное пространство республик в РФ."Что касается периода завершения, то он, конечно, будет зависеть от темпов, которыми мы будем двигаться. Чем быстрее, тем лучше", - отметил Путин.Президент также напомнил, что уже было принято решение по поводу признания в РФ документов об образовании граждан новых территорий. "Мне кажется что уже было принято решение, что все те дипломы, документы об образовании в ДНР, ЛНР и других территорий, вошедших в состав России, признаются у нас", - отметил он.В случае каких-либо исключений или если каких-то решений будет недостаточно, то власти РФ это исправят, добавил он.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.Развитие в науке не делается "по щелчку", нужно настроить все общество, убедить его, что суверенитет и технологическое развитие может состояться только на научной базе, заявил президент РФ Владимир Путин.По словам президента, жизнь складывается таким образом, что и успех каждого отдельного государства, и объединения государств в значительной степени зависят от результатов научной деятельности, фундаментальных и используемых прикладных разработок во всех сферах жизни.

https://ria.ru/20221201/demobilizatsiya-1835630810.html

https://ria.ru/20221125/donbass-1834313331.html

https://ria.ru/20221201/vuz-1835639433.html

донбасс

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин об интеграции новых территорий России в научную среду С жителями новых регионов надо работать, чтобы они могли ощутить пользу от возвращения в Россию, заявил Владимир Путин. "Актуальная задача — это, конечно, интегрирование новых территорий России в научную среду, в образовательную среду", — сказал президент на встрече с молодыми учеными в центре "Сириус". 2022-12-01T16:43 true PT0M48S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донбасс, владимир путин, наука, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика