https://ria.ru/20221201/natsizm-1835538524.html

Медведев рассказал, для чего нужно сохранить нацистские символы с Украины

Медведев рассказал, для чего нужно сохранить нацистские символы с Украины - РИА Новости, 01.12.2022

Медведев рассказал, для чего нужно сохранить нацистские символы с Украины

Символы нацистской культуры из Украины надо сохранить для потомков, чтобы все видели, кто это такие, считает председатель ЕР Дмитрий Медведев. РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T13:10

2022-12-01T13:10

2022-12-01T13:10

специальная военная операция на украине

дмитрий медведев

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Символы нацистской культуры из Украины надо сохранить для потомков, чтобы все видели, кто это такие, считает председатель ЕР Дмитрий Медведев."Мы очень часто слышим из уст европейских чиновников, вообще западных должностных лиц о том, что "да что это за разговоры, какой нацизм, ну есть там какие-то отдельные отморозки, а так вообще все хорошо, это цивилизованные люди, которые стремятся в Европейский Союз" и так далее. Это все брехня. Вранье. Это убийцы", - сказал он в ходе приема граждан.Для того, чтобы это не повторилось, по словам Медведева, надо хранить "материальные предметы - носители соответствующей культуры нацистской". "Их тоже необходимо сохранить для потомков, чтобы они видели, кто это такие. Чтобы, извините, не отворачивали лица брезгливо и не говорили, что все это не существует, все это придумали русские, что это все пропаганда", - сказа он.

https://ria.ru/20221121/volodin-1832985468.html

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Кирилл Волков

дмитрий медведев, украина, в мире, единая россия, ситуация в днр и лнр, россия