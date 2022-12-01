https://ria.ru/20221201/nato-1835545049.html

США будут опираться в развитии НАТО на Польшу и Прибалтику, заявил Лавров

США будут опираться в развитии НАТО на Польшу и Прибалтику, заявил Лавров - РИА Новости, 01.12.2022

США будут опираться в развитии НАТО на Польшу и Прибалтику, заявил Лавров

США в дальнейшем развитии НАТО будут ориентироваться на Польшу и страны Прибалтики, занимающие наиболее русофобские, даже расистские позиции, заявил министр... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T13:24

2022-12-01T13:24

2022-12-01T13:31

в мире

сша

польша

прибалтика

нато

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. США в дальнейшем развитии НАТО будут ориентироваться на Польшу и страны Прибалтики, занимающие наиболее русофобские, даже расистские позиции, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Американцы в дальнейшем развитии Североатлантического альянса полагаются на такие страны, как Польша и страны Прибалтики, которые занимают наиболее русофобские, расистские позиции", - сказал Лавров на пресс-конференции в четверг в ответ на вопрос о высказывании госсекретаря США Энтони Блинкена, заявившего о необходимости расширения структуры НАТО в регионе от Черного до Балтийского морей. При этом такие страны, как Франция и Германия, уже отходят на второй план.Он отметил, что в Польше еще до начала СВО продвигалась концепция трехморья и показательно то, что Блинкен подобную логику подхватил."То, что сказал Энтони Блинкен, - это очень показательно с точки зрения того, кто в НАТО заказывает музыку. Эта идея трехморья, от Черного до Балтийского выстраивать кордон против РФ - она изначально польская, активно поддержанная прибалтами и продвигаемая в качестве концепции возрождения польского величия", - подчеркнул Лавров.

https://ria.ru/20220912/nato-1816017971.html

сша

польша

прибалтика

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, польша, прибалтика, нато, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)