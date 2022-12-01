https://ria.ru/20221201/nato-1835545049.html
США будут опираться в развитии НАТО на Польшу и Прибалтику, заявил Лавров
США будут опираться в развитии НАТО на Польшу и Прибалтику, заявил Лавров - РИА Новости, 01.12.2022
США будут опираться в развитии НАТО на Польшу и Прибалтику, заявил Лавров
США в дальнейшем развитии НАТО будут ориентироваться на Польшу и страны Прибалтики, занимающие наиболее русофобские, даже расистские позиции, заявил министр... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T13:24
2022-12-01T13:24
2022-12-01T13:31
в мире
сша
польша
прибалтика
нато
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:522:2048:1674_1920x0_80_0_0_ae337d0cdf5adf4c68c306818ed49d5b.jpg
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. США в дальнейшем развитии НАТО будут ориентироваться на Польшу и страны Прибалтики, занимающие наиболее русофобские, даже расистские позиции, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Американцы в дальнейшем развитии Североатлантического альянса полагаются на такие страны, как Польша и страны Прибалтики, которые занимают наиболее русофобские, расистские позиции", - сказал Лавров на пресс-конференции в четверг в ответ на вопрос о высказывании госсекретаря США Энтони Блинкена, заявившего о необходимости расширения структуры НАТО в регионе от Черного до Балтийского морей. При этом такие страны, как Франция и Германия, уже отходят на второй план.Он отметил, что в Польше еще до начала СВО продвигалась концепция трехморья и показательно то, что Блинкен подобную логику подхватил."То, что сказал Энтони Блинкен, - это очень показательно с точки зрения того, кто в НАТО заказывает музыку. Эта идея трехморья, от Черного до Балтийского выстраивать кордон против РФ - она изначально польская, активно поддержанная прибалтами и продвигаемая в качестве концепции возрождения польского величия", - подчеркнул Лавров.
https://ria.ru/20220912/nato-1816017971.html
сша
польша
прибалтика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:330:2048:1866_1920x0_80_0_0_15acd90062650e9a445ad44ae4998111.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, польша, прибалтика, нато, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, США, Польша, Прибалтика, НАТО, Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
13:24 01.12.2022 (обновлено: 13:31 01.12.2022)
США будут опираться в развитии НАТО на Польшу и Прибалтику, заявил Лавров
Лавров заявил, что США будут опираться в развитии НАТО на русофобские Польшу и Прибалтику