https://ria.ru/20221201/nato-1835508895.html
Игры НАТО с огнем у берегов Китая несут риски и для России, заявил Лавров
Игры НАТО с огнем у берегов Китая несут риски и для России, заявил Лавров - РИА Новости, 01.12.2022
Игры НАТО с огнем у берегов Китая несут риски и для России, заявил Лавров
НАТО пытаются нагнетать напряженность в регионе Южно-Китайского моря, а это создает риски и для безопасности России, поэтому Москва развивает военное... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T12:12
2022-12-01T12:12
2022-12-01T12:28
китай
россия
в мире
сергей лавров
нато
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. НАТО пытаются нагнетать напряженность в регионе Южно-Китайского моря, а это создает риски и для безопасности России, поэтому Москва развивает военное сотрудничество с Пекином, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Линия обороны, - от кого непонятно, - натовцы передвигают еще дальше на восток и, наверное, она будет проходить где-то в районе Южно-Китайского моря. Учитывая ту риторику, которая звучит из Вашингтона, Брюсселя, Австралии, Канады, Лондона, Южно-Китайское море сейчас становится одним из регионов, где натовцы не прочь, как они когда-то сделали на Украине, нагнетать напряженность", - заявил Лавров на пресс-конференции."Мы знаем, насколько серьезно КНР относится к такого рода провокациям, не говоря уже о Тайване и Тайваньском проливе. Мы понимаем, что подобные натовские игры с огнем в тех краях несут угрозу и риски для Российской Федерации - это так же близко к нашим берегам и к нашим морям, как и китайской территории. Поэтому у нас развивается военное сотрудничество с КНР", - добавил министр.
https://ria.ru/20221130/nato-1835274526.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, россия, в мире, сергей лавров, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Китай, Россия, В мире, Сергей Лавров, НАТО, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
12:12 01.12.2022 (обновлено: 12:28 01.12.2022)
Игры НАТО с огнем у берегов Китая несут риски и для России, заявил Лавров
Лавров: Россия развивает военное сотрудничество с КНР из-за "игр с огнем" НАТО в регионе