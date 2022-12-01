Рейтинг@Mail.ru
Игры НАТО с огнем у берегов Китая несут риски и для России, заявил Лавров - РИА Новости, 01.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221201/nato-1835508895.html
Игры НАТО с огнем у берегов Китая несут риски и для России, заявил Лавров
Игры НАТО с огнем у берегов Китая несут риски и для России, заявил Лавров - РИА Новости, 01.12.2022
Игры НАТО с огнем у берегов Китая несут риски и для России, заявил Лавров
НАТО пытаются нагнетать напряженность в регионе Южно-Китайского моря, а это создает риски и для безопасности России, поэтому Москва развивает военное... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T12:12
2022-12-01T12:28
китай
россия
в мире
сергей лавров
нато
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:522:2048:1674_1920x0_80_0_0_ae337d0cdf5adf4c68c306818ed49d5b.jpg
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. НАТО пытаются нагнетать напряженность в регионе Южно-Китайского моря, а это создает риски и для безопасности России, поэтому Москва развивает военное сотрудничество с Пекином, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Линия обороны, - от кого непонятно, - натовцы передвигают еще дальше на восток и, наверное, она будет проходить где-то в районе Южно-Китайского моря. Учитывая ту риторику, которая звучит из Вашингтона, Брюсселя, Австралии, Канады, Лондона, Южно-Китайское море сейчас становится одним из регионов, где натовцы не прочь, как они когда-то сделали на Украине, нагнетать напряженность", - заявил Лавров на пресс-конференции."Мы знаем, насколько серьезно КНР относится к такого рода провокациям, не говоря уже о Тайване и Тайваньском проливе. Мы понимаем, что подобные натовские игры с огнем в тех краях несут угрозу и риски для Российской Федерации - это так же близко к нашим берегам и к нашим морям, как и китайской территории. Поэтому у нас развивается военное сотрудничество с КНР", - добавил министр.
https://ria.ru/20221130/nato-1835274526.html
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:330:2048:1866_1920x0_80_0_0_15acd90062650e9a445ad44ae4998111.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, россия, в мире, сергей лавров, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Китай, Россия, В мире, Сергей Лавров, НАТО, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
12:12 01.12.2022 (обновлено: 12:28 01.12.2022)
 
Игры НАТО с огнем у берегов Китая несут риски и для России, заявил Лавров

Лавров: Россия развивает военное сотрудничество с КНР из-за "игр с огнем" НАТО в регионе

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. НАТО пытаются нагнетать напряженность в регионе Южно-Китайского моря, а это создает риски и для безопасности России, поэтому Москва развивает военное сотрудничество с Пекином, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Линия обороны, - от кого непонятно, - натовцы передвигают еще дальше на восток и, наверное, она будет проходить где-то в районе Южно-Китайского моря. Учитывая ту риторику, которая звучит из Вашингтона, Брюсселя, Австралии, Канады, Лондона, Южно-Китайское море сейчас становится одним из регионов, где натовцы не прочь, как они когда-то сделали на Украине, нагнетать напряженность", - заявил Лавров на пресс-конференции.
"Мы знаем, насколько серьезно КНР относится к такого рода провокациям, не говоря уже о Тайване и Тайваньском проливе. Мы понимаем, что подобные натовские игры с огнем в тех краях несут угрозу и риски для Российской Федерации - это так же близко к нашим берегам и к нашим морям, как и китайской территории. Поэтому у нас развивается военное сотрудничество с КНР", - добавил министр.
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
Вчера, 14:10
В Европе раскрыли тайную цель продвижения НАТО на Восток
 
КитайРоссияВ миреСергей ЛавровНАТОМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала