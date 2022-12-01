https://ria.ru/20221201/nato-1835508895.html

Игры НАТО с огнем у берегов Китая несут риски и для России, заявил Лавров

Игры НАТО с огнем у берегов Китая несут риски и для России, заявил Лавров - РИА Новости, 01.12.2022

Игры НАТО с огнем у берегов Китая несут риски и для России, заявил Лавров

НАТО пытаются нагнетать напряженность в регионе Южно-Китайского моря, а это создает риски и для безопасности России, поэтому Москва развивает военное... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T12:12

2022-12-01T12:12

2022-12-01T12:28

китай

россия

в мире

сергей лавров

нато

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. НАТО пытаются нагнетать напряженность в регионе Южно-Китайского моря, а это создает риски и для безопасности России, поэтому Москва развивает военное сотрудничество с Пекином, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Линия обороны, - от кого непонятно, - натовцы передвигают еще дальше на восток и, наверное, она будет проходить где-то в районе Южно-Китайского моря. Учитывая ту риторику, которая звучит из Вашингтона, Брюсселя, Австралии, Канады, Лондона, Южно-Китайское море сейчас становится одним из регионов, где натовцы не прочь, как они когда-то сделали на Украине, нагнетать напряженность", - заявил Лавров на пресс-конференции."Мы знаем, насколько серьезно КНР относится к такого рода провокациям, не говоря уже о Тайване и Тайваньском проливе. Мы понимаем, что подобные натовские игры с огнем в тех краях несут угрозу и риски для Российской Федерации - это так же близко к нашим берегам и к нашим морям, как и китайской территории. Поэтому у нас развивается военное сотрудничество с КНР", - добавил министр.

https://ria.ru/20221130/nato-1835274526.html

китай

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

китай, россия, в мире, сергей лавров, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)