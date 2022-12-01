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НАТО вернулась к приоритетам холодной войны, заявил Лавров - РИА Новости, 01.12.2022
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НАТО вернулась к приоритетам холодной войны, заявил Лавров
НАТО вернулась к приоритетам холодной войны, заявил Лавров - РИА Новости, 01.12.2022
НАТО вернулась к приоритетам холодной войны, заявил Лавров
НАТО вернулась к приоритетам холодной войны: русских хотят держать вне Европы, а американцев - в Европе, причем под контролем США сегодня держат уже весь... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T11:31
2022-12-01T12:42
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
нато
политика
россия
европа
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. НАТО вернулась к приоритетам холодной войны: русских хотят держать вне Европы, а американцев - в Европе, причем под контролем США сегодня держат уже весь Европейский союз, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Мы помним, как создавалось НАТО: когда первый генеральный секретарь альянса, господин Исмей, вывел формулу "Держать русских вне Европы, американцев в Европе, а немцев - под контролем". То, что происходит сейчас, абсолютно означает возвращение НАТО к тем концептуальным приоритетам, которые были выработаны 70 лет назад. ", - сказал Лавров на пресс-конференции в четверг.По его словам, сейчас НАТО по-прежнему хочет держать русских вне Европы, а США, в свою очередь, уже поработили всю Европу и держат под контролем не только немцев, но и весь Европейский союз.
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Лавров: "Русских хотят держать вне Европы"
НАТО вернулась к приоритетам холодной войны: русских хотят держать вне Европы, а американцев - в Европе, причем под контролем США сегодня держат уже весь Европейский союз, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Мы помним, как создавалось НАТО: когда первый генеральный секретарь альянса, господин Исмей, вывел формулу "Держать русских вне Европы, американцев в Европе, а немцев - под контролем". То, что происходит сейчас, абсолютно означает возвращение НАТО к тем концептуальным приоритетам, которые были выработаны 70 лет назад. ", - сказал Лавров на пресс-конференции в четверг.
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сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), нато, политика, россия, европа, сша
Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), НАТО, Политика, Россия, Европа, США
11:31 01.12.2022 (обновлено: 12:42 01.12.2022)
 
НАТО вернулась к приоритетам холодной войны, заявил Лавров

Лавров: НАТО вернулась к приоритетам холодной войны, русских хотят держать вне Европы

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. НАТО вернулась к приоритетам холодной войны: русских хотят держать вне Европы, а американцев - в Европе, причем под контролем США сегодня держат уже весь Европейский союз, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Мы помним, как создавалось НАТО: когда первый генеральный секретарь альянса, господин Исмей, вывел формулу "Держать русских вне Европы, американцев в Европе, а немцев - под контролем". То, что происходит сейчас, абсолютно означает возвращение НАТО к тем концептуальным приоритетам, которые были выработаны 70 лет назад. ", - сказал Лавров на пресс-конференции в четверг.
По его словам, сейчас НАТО по-прежнему хочет держать русских вне Европы, а США, в свою очередь, уже поработили всю Европу и держат под контролем не только немцев, но и весь Европейский союз.
Флаги США и Европейского совета в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
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"Договориться не выйдет". В ЕС поняли, кто наживается на украинском кризисе
 
Сергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)НАТОПолитикаРоссияЕвропаСША
 
 
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