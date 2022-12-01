https://ria.ru/20221201/nato-1835492901.html

НАТО вернулась к приоритетам холодной войны, заявил Лавров

НАТО вернулась к приоритетам холодной войны, заявил Лавров - РИА Новости, 01.12.2022

НАТО вернулась к приоритетам холодной войны, заявил Лавров

НАТО вернулась к приоритетам холодной войны: русских хотят держать вне Европы, а американцев - в Европе, причем под контролем США сегодня держат уже весь... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T11:31

2022-12-01T11:31

2022-12-01T12:42

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

нато

политика

россия

европа

сша

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. НАТО вернулась к приоритетам холодной войны: русских хотят держать вне Европы, а американцев - в Европе, причем под контролем США сегодня держат уже весь Европейский союз, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Мы помним, как создавалось НАТО: когда первый генеральный секретарь альянса, господин Исмей, вывел формулу "Держать русских вне Европы, американцев в Европе, а немцев - под контролем". То, что происходит сейчас, абсолютно означает возвращение НАТО к тем концептуальным приоритетам, которые были выработаны 70 лет назад. ", - сказал Лавров на пресс-конференции в четверг.По его словам, сейчас НАТО по-прежнему хочет держать русских вне Европы, а США, в свою очередь, уже поработили всю Европу и держат под контролем не только немцев, но и весь Европейский союз.

https://ria.ru/20221201/politika-1835259472.html

россия

европа

сша

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Лавров: "Русских хотят держать вне Европы" НАТО вернулась к приоритетам холодной войны: русских хотят держать вне Европы, а американцев - в Европе, причем под контролем США сегодня держат уже весь Европейский союз, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Мы помним, как создавалось НАТО: когда первый генеральный секретарь альянса, господин Исмей, вывел формулу "Держать русских вне Европы, американцев в Европе, а немцев - под контролем". То, что происходит сейчас, абсолютно означает возвращение НАТО к тем концептуальным приоритетам, которые были выработаны 70 лет назад. ", - сказал Лавров на пресс-конференции в четверг. 2022-12-01T11:31 true PT0M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), нато, политика, россия, европа, сша