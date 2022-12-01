https://ria.ru/20221201/muzyka-1835693612.html

В Госдуме призвали сократить количество западной музыки на радио

В Госдуме призвали сократить количество западной музыки на радио - РИА Новости, 01.12.2022

В Госдуме призвали сократить количество западной музыки на радио

Депутат Госдумы Елена Драпеко, комментируя слова губернатора Вадима Шумкова о том, что российская молодёжь недооценивает свою культуру, увлекаясь при этом... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T18:42

2022-12-01T18:42

2022-12-01T18:42

культура

культура

новости культуры

елена драпеко

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы Елена Драпеко, комментируя слова губернатора Вадима Шумкова о том, что российская молодёжь недооценивает свою культуру, увлекаясь при этом западной, заявила РИА Новости, что следует сократить количество западной музыки на радио в пользу российских исполнителей."Нужно сократить количество западной музыки на радиостанциях, предположим, и больше наших исполнителей выпускать в эфир", - сказала она.Парламентарий добавила, что не считает западную музыку депрессивной. "Она (музыка) бывает разной", - добавила Драпеко.Ранее курганский губернатор Вадим Шумков заявил, что российская молодежь недооценивает свою культуру и национальные традиции, увлекаясь "второсортной квазикультурной пошлятиной" с Запада. Он также отметил, что из-за этого наблюдается "рост откровенной духовной пустоты, депрессий, суицидов".

https://ria.ru/20221126/kultura-1834330320.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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