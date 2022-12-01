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В Госдуме призвали сократить количество западной музыки на радио - РИА Новости, 01.12.2022
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Культура
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В Госдуме призвали сократить количество западной музыки на радио
В Госдуме призвали сократить количество западной музыки на радио - РИА Новости, 01.12.2022
В Госдуме призвали сократить количество западной музыки на радио
Депутат Госдумы Елена Драпеко, комментируя слова губернатора Вадима Шумкова о том, что российская молодёжь недооценивает свою культуру, увлекаясь при этом... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T18:42
2022-12-01T18:42
культура
культура
новости культуры
елена драпеко
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы Елена Драпеко, комментируя слова губернатора Вадима Шумкова о том, что российская молодёжь недооценивает свою культуру, увлекаясь при этом западной, заявила РИА Новости, что следует сократить количество западной музыки на радио в пользу российских исполнителей."Нужно сократить количество западной музыки на радиостанциях, предположим, и больше наших исполнителей выпускать в эфир", - сказала она.Парламентарий добавила, что не считает западную музыку депрессивной. "Она (музыка) бывает разной", - добавила Драпеко.Ранее курганский губернатор Вадим Шумков заявил, что российская молодежь недооценивает свою культуру и национальные традиции, увлекаясь "второсортной квазикультурной пошлятиной" с Запада. Он также отметил, что из-за этого наблюдается "рост откровенной духовной пустоты, депрессий, суицидов".
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культура, новости культуры, елена драпеко, госдума рф
Культура, Культура, Новости культуры, Елена Драпеко, Госдума РФ
18:42 01.12.2022
 
В Госдуме призвали сократить количество западной музыки на радио

Драпеко призвала сократить количество западной музыки на радио в пользу отечественной

© Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в медиабанкДепутат Государственной думы Елена Драпеко
Депутат Государственной думы Елена Драпеко
© Пресс-служба Госдумы РФ
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Депутат Государственной думы Елена Драпеко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы Елена Драпеко, комментируя слова губернатора Вадима Шумкова о том, что российская молодёжь недооценивает свою культуру, увлекаясь при этом западной, заявила РИА Новости, что следует сократить количество западной музыки на радио в пользу российских исполнителей.
"Нужно сократить количество западной музыки на радиостанциях, предположим, и больше наших исполнителей выпускать в эфир", - сказала она.
Парламентарий добавила, что не считает западную музыку депрессивной. "Она (музыка) бывает разной", - добавила Драпеко.
Ранее курганский губернатор Вадим Шумков заявил, что российская молодежь недооценивает свою культуру и национальные традиции, увлекаясь "второсортной квазикультурной пошлятиной" с Запада. Он также отметил, что из-за этого наблюдается "рост откровенной духовной пустоты, депрессий, суицидов".
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