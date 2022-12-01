https://ria.ru/20221201/mozheyko-1835474334.html

Журналист "КП в Беларуси" Можейко не признал вину в оскорблении Лукашенко

Журналист "КП в Беларуси" Можейко не признал вину в оскорблении Лукашенко - РИА Новости, 01.12.2022

Журналист "КП в Беларуси" Можейко не признал вину в оскорблении Лукашенко

Журналист "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадий Можейко заявил в суде в Минске, что не признает себя виновным в оскорблении президента и разжигании вражды. РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T10:42

2022-12-01T10:42

2022-12-01T11:41

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МИНСК, 1 дек – РИА Новости. Журналист "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадий Можейко заявил в суде в Минске, что не признает себя виновным в оскорблении президента и разжигании вражды.Ранее в четверг Минский городской суд начал рассмотрение дела журналиста "Комсомольской правды в Беларуси". Мужчина обвиняется по статьям "оскорбление президента Республики Беларусь" и "разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни". Ему грозит до пяти лет лишения свободы."Нет, ни по одной из статей", - сказал журналист в суде, отвечая на вопрос судьи о том, признает ли он себя виновным в инкриминируемых преступлениях.Он заявил, что относительно озвученных гособвинителем событий не согласен не только с их интерпретацией, но и с утверждением прокурора, что ему принадлежит одна из приписываемых оскорбительных реплик.По словам гособвинителя, Можейко инкриминируются три эпизода - оскорбление президента Белоруссии в комментарии в Facebook* в 2020 году, публичное оскорбление президента в 2021 году на встрече одного из депутатов с гражданами, а также умышленные действия по возбуждению вражды по признаку социальной принадлежности путем публикации на интернет-ресурсе "КП в Беларуси" статьи о человеке, застрелившем сотрудника КГБ.Прокурор заявила, что комментарий журналиста в соцсети в открытом доступе являлся непристойной метафорой, сравнивающей главу государства с насекомым, переносящим заболевания. На это Можейко заявил, что комментарий был размещен к публикации его давней знакомой по фамилии Тараканова и был доступен ограниченном кругу людей - только ее друзьям. По его словам, это был "шуточный комментарий, подколка" в поддержку подруги, разместившей до этого серию пессимистичных постов, направленный на ее приободрение. Можейко заявил, что не имел умысла на оскорбление президента, а обыграл фамилию его знакомой и имел в виду, что "она борется с тараканами в ее голове".Касательно второго эпизода прокурор заявила, что Можейко на встрече депутата примерно с 180 гражданами выкрикнул "уничижительную оценку президента в неприличной форме". На это журналист заявил, что инкриминируемая реплика принадлежит не ему, а другому человеку, присутствовавшему на той встрече, что, по его словам, подтверждается видеозаписью, по ходатайству защиты приобщенной к материалам дела.По третьему эпизоду прокурор заявила, что Можейко умышленно, лоббируя собственные политические взгляды, игнорируя принципы этики журналиста, разместил в открытом доступе на сайте "Комсомольской правды" статью с воспоминаниями одноклассницы человека, убившего сотрудника КГБ. По словам гособвинителя, в заголовке статьи была оценка одноклассницы о том, что "Андрей был за правду". Можейко отметил, что заголовок был признан "неудачным, резковатым" и был изменен в течение нескольких минут. Он также отметил, что по требованию редакции на утро следующего дня, когда был заблокирован сайт газеты, писал объяснительную.Журналист также отверг обвинения прокурора в приверженности к оппозиционным и экстремистским взглядам, заявив, что не является членом партий и политических движений и "предпочитает сохранять нейтралитет".Белорус Можейко был задержан 1 октября прошлого года по подозрению в разжигании розни и оскорблении представителя власти, содержится в СИЗО. Можейко являлся автором статьи с воспоминаниями одноклассницы Андрея Зельцера, который осенью 2021 года смертельно ранил сотрудника КГБ во время спецмероприятия и был застрелен сам.Министерство информации Белоруссии заблокировало доступ к сайту kp.by после этой публикации: она была признана нарушающей белорусское законодательство. Вскоре "Комсомольская правда" заявила, что приняла решение закрыть в Минске свое представительство.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20221201/belorussiya-1835475919.html

https://ria.ru/20221201/belorussiya-1835461302.html

https://ria.ru/20221201/belorussiya-1835477889.html

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