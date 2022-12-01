https://ria.ru/20221201/mozheyko-1835474334.html
Журналист "КП в Беларуси" Можейко не признал вину в оскорблении Лукашенко
Журналист "КП в Беларуси" Можейко не признал вину в оскорблении Лукашенко - РИА Новости, 01.12.2022
Журналист "КП в Беларуси" Можейко не признал вину в оскорблении Лукашенко
Журналист "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадий Можейко заявил в суде в Минске, что не признает себя виновным в оскорблении президента и разжигании вражды. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T10:42
2022-12-01T10:42
2022-12-01T11:41
в мире
минск
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/01/1835476739_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5ba661df3ade5a6364149e38ed309c46.jpg
МИНСК, 1 дек – РИА Новости. Журналист "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадий Можейко заявил в суде в Минске, что не признает себя виновным в оскорблении президента и разжигании вражды.Ранее в четверг Минский городской суд начал рассмотрение дела журналиста "Комсомольской правды в Беларуси". Мужчина обвиняется по статьям "оскорбление президента Республики Беларусь" и "разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни". Ему грозит до пяти лет лишения свободы."Нет, ни по одной из статей", - сказал журналист в суде, отвечая на вопрос судьи о том, признает ли он себя виновным в инкриминируемых преступлениях.Он заявил, что относительно озвученных гособвинителем событий не согласен не только с их интерпретацией, но и с утверждением прокурора, что ему принадлежит одна из приписываемых оскорбительных реплик.По словам гособвинителя, Можейко инкриминируются три эпизода - оскорбление президента Белоруссии в комментарии в Facebook* в 2020 году, публичное оскорбление президента в 2021 году на встрече одного из депутатов с гражданами, а также умышленные действия по возбуждению вражды по признаку социальной принадлежности путем публикации на интернет-ресурсе "КП в Беларуси" статьи о человеке, застрелившем сотрудника КГБ.Прокурор заявила, что комментарий журналиста в соцсети в открытом доступе являлся непристойной метафорой, сравнивающей главу государства с насекомым, переносящим заболевания. На это Можейко заявил, что комментарий был размещен к публикации его давней знакомой по фамилии Тараканова и был доступен ограниченном кругу людей - только ее друзьям. По его словам, это был "шуточный комментарий, подколка" в поддержку подруги, разместившей до этого серию пессимистичных постов, направленный на ее приободрение. Можейко заявил, что не имел умысла на оскорбление президента, а обыграл фамилию его знакомой и имел в виду, что "она борется с тараканами в ее голове".Касательно второго эпизода прокурор заявила, что Можейко на встрече депутата примерно с 180 гражданами выкрикнул "уничижительную оценку президента в неприличной форме". На это журналист заявил, что инкриминируемая реплика принадлежит не ему, а другому человеку, присутствовавшему на той встрече, что, по его словам, подтверждается видеозаписью, по ходатайству защиты приобщенной к материалам дела.По третьему эпизоду прокурор заявила, что Можейко умышленно, лоббируя собственные политические взгляды, игнорируя принципы этики журналиста, разместил в открытом доступе на сайте "Комсомольской правды" статью с воспоминаниями одноклассницы человека, убившего сотрудника КГБ. По словам гособвинителя, в заголовке статьи была оценка одноклассницы о том, что "Андрей был за правду". Можейко отметил, что заголовок был признан "неудачным, резковатым" и был изменен в течение нескольких минут. Он также отметил, что по требованию редакции на утро следующего дня, когда был заблокирован сайт газеты, писал объяснительную.Журналист также отверг обвинения прокурора в приверженности к оппозиционным и экстремистским взглядам, заявив, что не является членом партий и политических движений и "предпочитает сохранять нейтралитет".Белорус Можейко был задержан 1 октября прошлого года по подозрению в разжигании розни и оскорблении представителя власти, содержится в СИЗО. Можейко являлся автором статьи с воспоминаниями одноклассницы Андрея Зельцера, который осенью 2021 года смертельно ранил сотрудника КГБ во время спецмероприятия и был застрелен сам.Министерство информации Белоруссии заблокировало доступ к сайту kp.by после этой публикации: она была признана нарушающей белорусское законодательство. Вскоре "Комсомольская правда" заявила, что приняла решение закрыть в Минске свое представительство.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20221201/belorussiya-1835475919.html
https://ria.ru/20221201/belorussiya-1835461302.html
https://ria.ru/20221201/belorussiya-1835477889.html
минск
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/01/1835476739_56:0:1193:853_1920x0_80_0_0_e6447d1218876b16692a00b7a17d9b7f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, минск, белоруссия
В мире, Минск, Белоруссия
10:42 01.12.2022 (обновлено: 11:41 01.12.2022)
Журналист "КП в Беларуси" Можейко не признал вину в оскорблении Лукашенко
Журналист "КП в Беларуси" Можейко не признал вину в оскорблении президента Лукашенко
МИНСК, 1 дек – РИА Новости. Журналист "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадий Можейко заявил в суде в Минске, что не признает себя виновным в оскорблении президента и разжигании вражды.
Ранее в четверг Минский городской суд начал рассмотрение дела журналиста "Комсомольской правды в Беларуси". Мужчина обвиняется по статьям "оскорбление президента Республики Беларусь" и "разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни". Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
"Нет, ни по одной из статей", - сказал журналист в суде, отвечая на вопрос судьи о том, признает ли он себя виновным в инкриминируемых преступлениях.
Он заявил, что относительно озвученных гособвинителем событий не согласен не только с их интерпретацией, но и с утверждением прокурора, что ему принадлежит одна из приписываемых оскорбительных реплик.
По словам гособвинителя, Можейко инкриминируются три эпизода - оскорбление президента Белоруссии
в комментарии в Facebook* в 2020 году, публичное оскорбление президента в 2021 году на встрече одного из депутатов с гражданами, а также умышленные действия по возбуждению вражды по признаку социальной принадлежности путем публикации на интернет-ресурсе "КП в Беларуси" статьи о человеке, застрелившем сотрудника КГБ.
Прокурор заявила, что комментарий журналиста в соцсети в открытом доступе являлся непристойной метафорой, сравнивающей главу государства с насекомым, переносящим заболевания. На это Можейко заявил, что комментарий был размещен к публикации его давней знакомой по фамилии Тараканова и был доступен ограниченном кругу людей - только ее друзьям. По его словам, это был "шуточный комментарий, подколка" в поддержку подруги, разместившей до этого серию пессимистичных постов, направленный на ее приободрение. Можейко заявил, что не имел умысла на оскорбление президента, а обыграл фамилию его знакомой и имел в виду, что "она борется с тараканами в ее голове".
Касательно второго эпизода прокурор заявила, что Можейко на встрече депутата примерно с 180 гражданами выкрикнул "уничижительную оценку президента в неприличной форме". На это журналист заявил, что инкриминируемая реплика принадлежит не ему, а другому человеку, присутствовавшему на той встрече, что, по его словам, подтверждается видеозаписью, по ходатайству защиты приобщенной к материалам дела.
По третьему эпизоду прокурор заявила, что Можейко умышленно, лоббируя собственные политические взгляды, игнорируя принципы этики журналиста, разместил в открытом доступе на сайте "Комсомольской правды" статью с воспоминаниями одноклассницы человека, убившего сотрудника КГБ. По словам гособвинителя, в заголовке статьи была оценка одноклассницы о том, что "Андрей был за правду". Можейко отметил, что заголовок был признан "неудачным, резковатым" и был изменен в течение нескольких минут. Он также отметил, что по требованию редакции на утро следующего дня, когда был заблокирован сайт газеты, писал объяснительную.
Журналист также отверг обвинения прокурора в приверженности к оппозиционным и экстремистским взглядам, заявив, что не является членом партий и политических движений и "предпочитает сохранять нейтралитет".
Белорус Можейко был задержан 1 октября прошлого года по подозрению в разжигании розни и оскорблении представителя власти, содержится в СИЗО. Можейко являлся автором статьи с воспоминаниями одноклассницы Андрея Зельцера, который осенью 2021 года смертельно ранил сотрудника КГБ во время спецмероприятия и был застрелен сам.
Министерство информации Белоруссии заблокировало доступ к сайту kp.by после этой публикации: она была признана нарушающей белорусское законодательство. Вскоре "Комсомольская правда" заявила, что приняла решение закрыть в Минске свое представительство.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.