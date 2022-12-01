https://ria.ru/20221201/mostoukladchiki-1835729111.html
Германия передала Украине три танковых мостоукладчика Biber
Германия передала Украине три танковых мостоукладчика Biber - РИА Новости, 01.12.2022
Германия передала Украине три танковых мостоукладчика Biber
Германия передала Украине танковые мостоукладчики Biber, надводные беспилотники, также она готовится передать еще семь зенитных самоходных установок Gepard,... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T21:30
2022-12-01T21:30
2022-12-01T21:30
специальная военная операция на украине
германия
украина
ми-24
вооруженные силы украины
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БЕРЛИН, 1 дек - РИА Новости. Германия передала Украине танковые мостоукладчики Biber, надводные беспилотники, также она готовится передать еще семь зенитных самоходных установок Gepard, следует из материалов министерства обороны ФРГ.Отмечается, что Германия на этой неделе оказала поддержку Украине, передав ей три танковых мостоукладчиков Biber, восемь надводных беспилотников, 12 пограничных автомобилей, 4 тысячи спальных мешков, запасные части для вертолетов Ми-24, 30 машин скорой помощи.Кроме того, по данным минобороны ФРГ, сейчас дополнительно в процессе передачи находятся семь немецких зенитных самоходных установок Gepard и 100 тысяч наборов для оказания первой помощи.
https://ria.ru/20221201/ukraina-1835720028.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, украина, ми-24, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Германия, Украина, Ми-24, Вооруженные силы Украины
Германия передала Украине три танковых мостоукладчика Biber
ФРГ передала Украине три танковых мостоукладчика Biber, готовится передать семь ЗСУ Gepard