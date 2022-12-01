https://ria.ru/20221201/mostoukladchiki-1835729111.html

Германия передала Украине три танковых мостоукладчика Biber

Германия передала Украине три танковых мостоукладчика Biber - РИА Новости, 01.12.2022

Германия передала Украине три танковых мостоукладчика Biber

Германия передала Украине танковые мостоукладчики Biber, надводные беспилотники, также она готовится передать еще семь зенитных самоходных установок Gepard,... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T21:30

2022-12-01T21:30

2022-12-01T21:30

специальная военная операция на украине

германия

украина

ми-24

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835341369_0:0:2852:1604_1920x0_80_0_0_c8fc5eb5830b60f426d42f7ba02aab66.jpg

БЕРЛИН, 1 дек - РИА Новости. Германия передала Украине танковые мостоукладчики Biber, надводные беспилотники, также она готовится передать еще семь зенитных самоходных установок Gepard, следует из материалов министерства обороны ФРГ.Отмечается, что Германия на этой неделе оказала поддержку Украине, передав ей три танковых мостоукладчиков Biber, восемь надводных беспилотников, 12 пограничных автомобилей, 4 тысячи спальных мешков, запасные части для вертолетов Ми-24, 30 машин скорой помощи.Кроме того, по данным минобороны ФРГ, сейчас дополнительно в процессе передачи находятся семь немецких зенитных самоходных установок Gepard и 100 тысяч наборов для оказания первой помощи.

https://ria.ru/20221201/ukraina-1835720028.html

германия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

германия, украина, ми-24, вооруженные силы украины