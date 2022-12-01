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Германия передала Украине три танковых мостоукладчика Biber - РИА Новости, 01.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221201/mostoukladchiki-1835729111.html
Германия передала Украине три танковых мостоукладчика Biber
Германия передала Украине три танковых мостоукладчика Biber - РИА Новости, 01.12.2022
Германия передала Украине три танковых мостоукладчика Biber
Германия передала Украине танковые мостоукладчики Biber, надводные беспилотники, также она готовится передать еще семь зенитных самоходных установок Gepard,... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T21:30
2022-12-01T21:30
специальная военная операция на украине
германия
украина
ми-24
вооруженные силы украины
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БЕРЛИН, 1 дек - РИА Новости. Германия передала Украине танковые мостоукладчики Biber, надводные беспилотники, также она готовится передать еще семь зенитных самоходных установок Gepard, следует из материалов министерства обороны ФРГ.Отмечается, что Германия на этой неделе оказала поддержку Украине, передав ей три танковых мостоукладчиков Biber, восемь надводных беспилотников, 12 пограничных автомобилей, 4 тысячи спальных мешков, запасные части для вертолетов Ми-24, 30 машин скорой помощи.Кроме того, по данным минобороны ФРГ, сейчас дополнительно в процессе передачи находятся семь немецких зенитных самоходных установок Gepard и 100 тысяч наборов для оказания первой помощи.
https://ria.ru/20221201/ukraina-1835720028.html
германия
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германия, украина, ми-24, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Германия, Украина, Ми-24, Вооруженные силы Украины
21:30 01.12.2022
 
Германия передала Украине три танковых мостоукладчика Biber

ФРГ передала Украине три танковых мостоукладчика Biber, готовится передать семь ЗСУ Gepard

© AP Photo / LibkosУкраинские военные ведут огонь из американской гаубицы М777
Украинские военные ведут огонь из американской гаубицы М777 - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© AP Photo / Libkos
Украинские военные ведут огонь из американской гаубицы М777. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 1 дек - РИА Новости. Германия передала Украине танковые мостоукладчики Biber, надводные беспилотники, также она готовится передать еще семь зенитных самоходных установок Gepard, следует из материалов министерства обороны ФРГ.
Отмечается, что Германия на этой неделе оказала поддержку Украине, передав ей три танковых мостоукладчиков Biber, восемь надводных беспилотников, 12 пограничных автомобилей, 4 тысячи спальных мешков, запасные части для вертолетов Ми-24, 30 машин скорой помощи.
Кроме того, по данным минобороны ФРГ, сейчас дополнительно в процессе передачи находятся семь немецких зенитных самоходных установок Gepard и 100 тысяч наборов для оказания первой помощи.
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