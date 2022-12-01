https://ria.ru/20221201/moshennikov-1835505800.html
ФСБ рассказала о телефонных мошенниках, выдающих себя за ее сотрудников
ФСБ рассказала о телефонных мошенниках, выдающих себя за ее сотрудников - РИА Новости, 01.12.2022
ФСБ рассказала о телефонных мошенниках, выдающих себя за ее сотрудников
Телефонные мошенники под видом сотрудников ФСБ звонят москвичам чаще всего с Украины, в последнее время звонки участились, говорится в сообщении УФСБ по Москве... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T12:03
2022-12-01T12:03
2022-12-01T12:21
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
технологии
москва
россия
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Телефонные мошенники под видом сотрудников ФСБ звонят москвичам чаще всего с Украины, в последнее время звонки участились, говорится в сообщении УФСБ по Москве и Московской области."В Московском регионе зафиксированы факты мошеннических действий, осуществляемых посредством телефонных звонков в целях завладения денежными средствами граждан, а также их склонения к совершению преступлений, в том числе террористической направленности... В большинстве случаев звонки осуществляются с Украины путем подмены абонентских номеров на телефоны доверия российских правоохранительных структур", - говорится в релизе.Представляясь сотрудниками ФСБ России и службы безопасности банков, аферисты предлагают доверчивым россиянам "поучаствовать в поимке преступников". Для чего нужно лишь оформить кредит либо продать имущество и перечислить деньги на "защищенные банковские счета"."В продолжение преступного замысла, получив денежные переводы, телефонные мошенники склоняют доверчивых граждан к поджогам объектов социальной инфраструктуры, а также автомобилей в местах массового скопления людей, что формирует состав статьи 205 УК РФ "Террористический акт", - добавляется в сообщении.На деле, напоминают в УФСБ, ни по телефону, ни в при личной беседе силовики не имеют права требовать перевода денег на какие-либо счета или сделок по продаже имущества.
https://ria.ru/20221127/obman-1834515679.html
https://ria.ru/20221110/moshenniki-1830525248.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, технологии, москва, россия
Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность, Технологии, Москва, Россия
12:03 01.12.2022 (обновлено: 12:21 01.12.2022)
ФСБ рассказала о телефонных мошенниках, выдающих себя за ее сотрудников
ФСБ: телефонные мошенники под видом сотрудников спецслужб звонят чаще всего с Украины
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Телефонные мошенники под видом сотрудников ФСБ звонят москвичам чаще всего с Украины, в последнее время звонки участились, говорится в сообщении УФСБ по Москве и Московской области.
"В Московском регионе зафиксированы факты мошеннических действий, осуществляемых посредством телефонных звонков в целях завладения денежными средствами граждан, а также их склонения к совершению преступлений, в том числе террористической направленности... В большинстве случаев звонки осуществляются с Украины путем подмены абонентских номеров на телефоны доверия российских правоохранительных структур", - говорится в релизе.
Представляясь сотрудниками ФСБ России
и службы безопасности банков, аферисты предлагают доверчивым россиянам "поучаствовать в поимке преступников". Для чего нужно лишь оформить кредит либо продать имущество и перечислить деньги на "защищенные банковские счета".
"В продолжение преступного замысла, получив денежные переводы, телефонные мошенники склоняют доверчивых граждан к поджогам объектов социальной инфраструктуры, а также автомобилей в местах массового скопления людей, что формирует состав статьи 205 УК РФ "Террористический акт", - добавляется в сообщении.
На деле, напоминают в УФСБ, ни по телефону, ни в при личной беседе силовики не имеют права требовать перевода денег на какие-либо счета или сделок по продаже имущества.