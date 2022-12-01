https://ria.ru/20221201/moshennikov-1835505800.html

ФСБ рассказала о телефонных мошенниках, выдающих себя за ее сотрудников

ФСБ рассказала о телефонных мошенниках, выдающих себя за ее сотрудников - РИА Новости, 01.12.2022

ФСБ рассказала о телефонных мошенниках, выдающих себя за ее сотрудников

Телефонные мошенники под видом сотрудников ФСБ звонят москвичам чаще всего с Украины, в последнее время звонки участились, говорится в сообщении УФСБ по Москве... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T12:03

2022-12-01T12:03

2022-12-01T12:21

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

технологии

москва

россия

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Телефонные мошенники под видом сотрудников ФСБ звонят москвичам чаще всего с Украины, в последнее время звонки участились, говорится в сообщении УФСБ по Москве и Московской области."В Московском регионе зафиксированы факты мошеннических действий, осуществляемых посредством телефонных звонков в целях завладения денежными средствами граждан, а также их склонения к совершению преступлений, в том числе террористической направленности... В большинстве случаев звонки осуществляются с Украины путем подмены абонентских номеров на телефоны доверия российских правоохранительных структур", - говорится в релизе.Представляясь сотрудниками ФСБ России и службы безопасности банков, аферисты предлагают доверчивым россиянам "поучаствовать в поимке преступников". Для чего нужно лишь оформить кредит либо продать имущество и перечислить деньги на "защищенные банковские счета"."В продолжение преступного замысла, получив денежные переводы, телефонные мошенники склоняют доверчивых граждан к поджогам объектов социальной инфраструктуры, а также автомобилей в местах массового скопления людей, что формирует состав статьи 205 УК РФ "Террористический акт", - добавляется в сообщении.На деле, напоминают в УФСБ, ни по телефону, ни в при личной беседе силовики не имеют права требовать перевода денег на какие-либо счета или сделок по продаже имущества.

https://ria.ru/20221127/obman-1834515679.html

https://ria.ru/20221110/moshenniki-1830525248.html

украина

москва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, технологии, москва, россия