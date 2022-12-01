https://ria.ru/20221201/moroz-1835449998.html

В Подмосковье ударили 20-градусные морозы

В Подмосковье ударили 20-градусные морозы - РИА Новости, 01.12.2022

В Подмосковье ударили 20-градусные морозы

Зима в столичном регионе стартовала с 20-градусных морозов, в Подмосковье ночью температура опустилась до минус 20 градусов, в Москве до минус 13, сообщил РИА... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T08:19

2022-12-01T08:19

2022-12-01T08:25

общество

евгений тишковец

московская область (подмосковье)

москва

электросталь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1b/1834575897_0:375:2972:2047_1920x0_80_0_0_21ca5090b82325a15c37e07437491498.jpg

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Зима в столичном регионе стартовала с 20-градусных морозов, в Подмосковье ночью температура опустилась до минус 20 градусов, в Москве до минус 13, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Первая зимняя ночь началась в столичном регионе с 20-градусных морозов. Самыми студеными традиционно оказались восточные районы Подмосковья. Так, минимальная температура воздуха на полюсе холода, в Черустях, составила минус 20,1 градуса, а в Электростали мороз окреп до минус 20,3 градуса", - рассказал Тишковец.Синоптик отметил, что в Москве на базовой метеостанции к 06.00 воздух остыл до минус 13,3 градуса, что на 5 градусов ниже нормы декабря, и на 1 градус холоднее, чем положено по климату в январе.

https://radiosputnik.ria.ru/20221201/dacha-1835310300.html

московская область (подмосковье)

москва

электросталь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, евгений тишковец, московская область (подмосковье), москва, электросталь