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В Подмосковье ударили 20-градусные морозы - РИА Новости, 01.12.2022
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В Подмосковье ударили 20-градусные морозы
В Подмосковье ударили 20-градусные морозы - РИА Новости, 01.12.2022
В Подмосковье ударили 20-градусные морозы
Зима в столичном регионе стартовала с 20-градусных морозов, в Подмосковье ночью температура опустилась до минус 20 градусов, в Москве до минус 13, сообщил РИА... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T08:19
2022-12-01T08:25
общество
евгений тишковец
московская область (подмосковье)
москва
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Зима в столичном регионе стартовала с 20-градусных морозов, в Подмосковье ночью температура опустилась до минус 20 градусов, в Москве до минус 13, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Первая зимняя ночь началась в столичном регионе с 20-градусных морозов. Самыми студеными традиционно оказались восточные районы Подмосковья. Так, минимальная температура воздуха на полюсе холода, в Черустях, составила минус 20,1 градуса, а в Электростали мороз окреп до минус 20,3 градуса", - рассказал Тишковец.Синоптик отметил, что в Москве на базовой метеостанции к 06.00 воздух остыл до минус 13,3 градуса, что на 5 градусов ниже нормы декабря, и на 1 градус холоднее, чем положено по климату в январе.
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московская область (подмосковье)
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общество, евгений тишковец, московская область (подмосковье), москва, электросталь
Общество, Евгений Тишковец, Московская область (Подмосковье), Москва, Электросталь
08:19 01.12.2022 (обновлено: 08:25 01.12.2022)
 
В Подмосковье ударили 20-градусные морозы

В Подмосковье в первый день зимы ударили 20-градусные морозы

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкЖенщина на улице зимой
Женщина на улице зимой - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Женщина на улице зимой. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Зима в столичном регионе стартовала с 20-градусных морозов, в Подмосковье ночью температура опустилась до минус 20 градусов, в Москве до минус 13, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Первая зимняя ночь началась в столичном регионе с 20-градусных морозов. Самыми студеными традиционно оказались восточные районы Подмосковья. Так, минимальная температура воздуха на полюсе холода, в Черустях, составила минус 20,1 градуса, а в Электростали мороз окреп до минус 20,3 градуса", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что в Москве на базовой метеостанции к 06.00 воздух остыл до минус 13,3 градуса, что на 5 градусов ниже нормы декабря, и на 1 градус холоднее, чем положено по климату в январе.
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ОбществоЕвгений ТишковецМосковская область (Подмосковье)МоскваЭлектросталь
 
 
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