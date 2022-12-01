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На востоке Китая обнаружены монеты времен правления династий Тан и Сун
На востоке Китая обнаружены монеты времен правления династий Тан и Сун - РИА Новости, 01.12.2022
На востоке Китая обнаружены монеты времен правления династий Тан и Сун
В провинции Цзянсу на востоке Китая было обнаружено 1,5 тонны монет, относящихся ко временам правления династий Тан (618-907 гг.) и Сун (960-1279 гг.). РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T12:44
2022-12-01T12:44
2022-12-01T12:44
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МОСКВА, 1 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". В провинции Цзянсу на востоке Китая было обнаружено 1,5 тонны монет, относящихся ко временам правления династий Тан (618-907 гг.) и Сун (960-1279 гг.).Клад с монетами был найден в деревне Шуандунь уезда Цзяньху города Яньчэн. Он представляет собой квадратную яму длиной 1,63 метра, шириной 1,58 метра и глубиной 0,5 метра. Бронзовые монеты были аккуратно уложены слоями и перевязаны соломенными жгутами. Большинство из них датируются временем правления династии Сун.Обнаруженные монеты хорошо сохранились, и надписи на большинстве из них четкие, что представляет большую ценность для дальнейших исследований.По словам исследователей, в Древнем Китае, чтобы сохранить различные ценные вещи, включая изделия из форфора, монеты и металлические инструменты, их часто закапывали в землю.Вокруг клада с монетами также было обнаружено 70 колодцев. Поскольку в то время клад находился недалеко от линии фронта войск Сун и Цзинь, то, возможно, на этом месте располагалась небольшая казарма. Однако это предположение требует дальнейшего изучения.
https://ria.ru/20220914/kosmetika-1816720686.html
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китай, цзянсу
Россия-Китай: Главное, Китай, Цзянсу
МОСКВА, 1 дек - Проект "Россия-Китай: Главное".
В провинции Цзянсу на востоке Китая было обнаружено 1,5 тонны монет, относящихся ко временам правления династий Тан (618-907 гг.) и Сун (960-1279 гг.).
Клад с монетами был найден в деревне Шуандунь уезда Цзяньху города Яньчэн
. Он представляет собой квадратную яму длиной 1,63 метра, шириной 1,58 метра и глубиной 0,5 метра. Бронзовые монеты были аккуратно уложены слоями и перевязаны соломенными жгутами. Большинство из них датируются временем правления династии Сун.
Обнаруженные монеты хорошо сохранились, и надписи на большинстве из них четкие, что представляет большую ценность для дальнейших исследований.
По словам исследователей, в Древнем Китае, чтобы сохранить различные ценные вещи, включая изделия из форфора, монеты и металлические инструменты, их часто закапывали в землю.
Вокруг клада с монетами также было обнаружено 70 колодцев. Поскольку в то время клад находился недалеко от линии фронта войск Сун и Цзинь, то, возможно, на этом месте располагалась небольшая казарма. Однако это предположение требует дальнейшего изучения.