https://ria.ru/20221201/moldaviya-1835597416.html
Большинство жителей Молдавии против вступления страны в НАТО, показал опрос
Большинство жителей Молдавии против вступления страны в НАТО, показал опрос - РИА Новости, 01.12.2022
Большинство жителей Молдавии против вступления страны в НАТО, показал опрос
Более 50% жителей Молдавии выступают против вступления республики в Североатлантический альянс, свидетельствуют представленные в четверг данные социологического РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T15:55
2022-12-01T15:55
2022-12-01T15:55
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КИШИНЕВ, 1 дек - РИА Новости. Более 50% жителей Молдавии выступают против вступления республики в Североатлантический альянс, свидетельствуют представленные в четверг данные социологического опроса, проведенного центром социологических исследований CBS-Research.Если бы в следующее воскресенье состоялся референдум по вопросу вступления Молдавии в НАТО, то членство в альянсе поддержали бы 22,4% местных жителей (30,4% опрошенных в октябре). В то же время 54,5% опрошенных (59,9% ранее) считают, что страна не должна присоединяться к этому военно-политическому блоку. Еще 23,1% (9,9% ранее) не стали отвечать или не определились.Опрос проводился с 29 октября по 10 ноября компанией CBS-Research по заказу Института общественной политики. В нем приняли участие 1132 человека, погрешность составляет 3%.Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В столице Молдавии действует информационный центр альянса. В декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям НАТО.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, нато
Большинство жителей Молдавии против вступления страны в НАТО, показал опрос
CBS-Research: 54,5 процента жителей Молдавии выступают против вступления страны в НАТО