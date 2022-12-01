https://ria.ru/20221201/moldaviya-1835585077.html

В Молдавии перестанут печатать бюллетени на русском языке

В Молдавии перестанут печатать бюллетени на русском языке - РИА Новости, 01.12.2022

В Молдавии перестанут печатать бюллетени на русском языке

Парламент Молдавии на заседании в четверг одобрил в финальном чтении новый кодекс о выборах, согласно которому в стране больше не будут печатать избирательные... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T15:13

2022-12-01T15:13

2022-12-01T18:10

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молдавия

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КИШИНЕВ, 1 дек – РИА Новости. Парламент Молдавии на заседании в четверг одобрил в финальном чтении новый кодекс о выборах, согласно которому в стране больше не будут печатать избирательные бюллетени на русском языке, заявил спикер парламента Игорь Гросу.Власти Молдавии одобрили новый проект кодекса о выборах в первом чтении в июне. "Проект кодекса о выборах во втором (финальном чтении) одобрен голосами 55 депутатов", - заявил Гросу.Депутаты оппозиционного блока коммунистов и социалистов предлагали исключить рассмотрение проекта во втором чтении из повестки, чтобы сначала провести расширенные консультации с экспертами. Глава фракции блока Влад Батрынча заявил, что нынешняя версия проекта создает возможности для фальсификации, поэтому политсила не участвовала в голосовании.Главное изменение касается того, что впервые избирательные бюллетени будут оформляться исключительно на румынском языке (по конституции государственным языком в Молдавии является молдавский, но по решению Конституционного суда – румынский). По новым правилам, местные избирательные комиссии будут вправе обратиться к Центризбиркому с просьбой напечатать дополнительное количество бюллетеней на языке одного из национальных меньшинств.Число членов ЦИК сократится с девяти до семи. Выборы в отдельных регионах можно будет проводить в субботу и воскресенье. Меняются правила финансирования кампаний - коммерческие банки обяжут открывать бесплатные счета с пометкой "Избирательный фонд" для всех конкурентов без дискриминации. Также предлагается ограничить пожертвования граждан до 0,1% доходов, предусмотренных в законе о госбюджете на соответствующий год. Во время парламентских выборов в партийный список разрешат включать до 111 человек.Президент Майя Санду ранее отметила, что реформа избирательного права – это одно из условий на пути евроинтеграции республики. В 2023 году в Молдавии пройдут местные выборы.

https://ria.ru/20221127/moldaviya-1833692737.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, молдавия