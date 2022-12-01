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Губернатор Приамурья провел встречу с мобилизованными жителями региона - РИА Новости, 01.12.2022
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Амурская область
https://ria.ru/20221201/mobilizovannye-1835495641.html
Губернатор Приамурья провел встречу с мобилизованными жителями региона
Губернатор Приамурья провел встречу с мобилизованными жителями региона - РИА Новости, 01.12.2022
Губернатор Приамурья провел встречу с мобилизованными жителями региона
Губернатор Амурской области Василий Орлов встретился с мобилизованными гражданами, сообщает правительство региона. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T11:39
2022-12-01T11:39
амурская область
василий орлов (губернатор)
амурская область
частичная мобилизация в россии
россия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 дек - РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов встретился с мобилизованными гражданами, сообщает правительство региона.Военнослужащие мотострелкового полка, дислоцируемого в Амурской области, обратились к губернатору с просьбой помочь в решении ряда вопросов, в частности, касающихся региональных выплат мобилизованным и их семьям."Работа по выплатам завершается, более 90% мобилизованных средства получили. По линии минсоцзащиты предоставляется выплата на оплату коммунальных услуг в размере 18 тысяч рублей и по 10 тысяч - на каждого несовершеннолетнего ребенка. Есть решение и по освобождению от транспортного налога. Индивидуально работаем с семьями. В каждом муниципалитете организованы штабы помощи родственникам участников СВО", - цитирует Орлова его пресс-служба.Отмечается, что военнослужащие на встрече также просили содействия в предоставлении мест в детских садах или переводе из одного в другой, тот, что поближе к дому."Все ваши вопросы решаемы. Будет гораздо проще, если за помощью обратятся ваши родные. В муниципалитетах работают штабы, за каждой семьей закреплен куратор, есть телефон горячей линии 122, куда можно обратиться. Стесняться не нужно, пусть родные сообщают о своих затруднениях. Мы поможем во всем", - заключил губернатор.Кроме того, указал глава региона, в планах вручить детям мобилизованных новогодние подарки.
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василий орлов (губернатор), амурская область, частичная мобилизация в россии, россия
Амурская область, Василий Орлов (губернатор), Амурская область, Частичная мобилизация в России, Россия
11:39 01.12.2022
 
Губернатор Приамурья провел встречу с мобилизованными жителями региона

Губернатор Амурской области Орлов провел встречу с мобилизованными жителями региона

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкГубернатор Амурской области Василий Орлов
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Губернатор Амурской области Василий Орлов. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 дек - РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов встретился с мобилизованными гражданами, сообщает правительство региона.
Военнослужащие мотострелкового полка, дислоцируемого в Амурской области, обратились к губернатору с просьбой помочь в решении ряда вопросов, в частности, касающихся региональных выплат мобилизованным и их семьям.
Губернатор Амурской области Василий Орлов встретился с представительницами с Амурского регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации Союз женщин России - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
29 ноября, 12:56Амурская область
Членов союза женщин в Приамурье включат в штабы помощи мобилизованным
"Работа по выплатам завершается, более 90% мобилизованных средства получили. По линии минсоцзащиты предоставляется выплата на оплату коммунальных услуг в размере 18 тысяч рублей и по 10 тысяч - на каждого несовершеннолетнего ребенка. Есть решение и по освобождению от транспортного налога. Индивидуально работаем с семьями. В каждом муниципалитете организованы штабы помощи родственникам участников СВО", - цитирует Орлова его пресс-служба.
Отмечается, что военнослужащие на встрече также просили содействия в предоставлении мест в детских садах или переводе из одного в другой, тот, что поближе к дому.
"Все ваши вопросы решаемы. Будет гораздо проще, если за помощью обратятся ваши родные. В муниципалитетах работают штабы, за каждой семьей закреплен куратор, есть телефон горячей линии 122, куда можно обратиться. Стесняться не нужно, пусть родные сообщают о своих затруднениях. Мы поможем во всем", - заключил губернатор.
Кроме того, указал глава региона, в планах вручить детям мобилизованных новогодние подарки.
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Вчера, 07:43Амурская область
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Амурская областьВасилий Орлов (губернатор)Амурская областьЧастичная мобилизация в РоссииРоссия
 
 
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