https://ria.ru/20221201/mobilizovannye-1835495641.html

Губернатор Приамурья провел встречу с мобилизованными жителями региона

Губернатор Приамурья провел встречу с мобилизованными жителями региона - РИА Новости, 01.12.2022

Губернатор Приамурья провел встречу с мобилизованными жителями региона

Губернатор Амурской области Василий Орлов встретился с мобилизованными гражданами, сообщает правительство региона. РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T11:39

2022-12-01T11:39

2022-12-01T11:39

амурская область

василий орлов (губернатор)

амурская область

частичная мобилизация в россии

россия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 дек - РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов встретился с мобилизованными гражданами, сообщает правительство региона.Военнослужащие мотострелкового полка, дислоцируемого в Амурской области, обратились к губернатору с просьбой помочь в решении ряда вопросов, в частности, касающихся региональных выплат мобилизованным и их семьям."Работа по выплатам завершается, более 90% мобилизованных средства получили. По линии минсоцзащиты предоставляется выплата на оплату коммунальных услуг в размере 18 тысяч рублей и по 10 тысяч - на каждого несовершеннолетнего ребенка. Есть решение и по освобождению от транспортного налога. Индивидуально работаем с семьями. В каждом муниципалитете организованы штабы помощи родственникам участников СВО", - цитирует Орлова его пресс-служба.Отмечается, что военнослужащие на встрече также просили содействия в предоставлении мест в детских садах или переводе из одного в другой, тот, что поближе к дому."Все ваши вопросы решаемы. Будет гораздо проще, если за помощью обратятся ваши родные. В муниципалитетах работают штабы, за каждой семьей закреплен куратор, есть телефон горячей линии 122, куда можно обратиться. Стесняться не нужно, пусть родные сообщают о своих затруднениях. Мы поможем во всем", - заключил губернатор.Кроме того, указал глава региона, в планах вручить детям мобилизованных новогодние подарки.

https://ria.ru/20221129/priamure-1834989725.html

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амурская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

василий орлов (губернатор), амурская область, частичная мобилизация в россии, россия