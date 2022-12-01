https://ria.ru/20221201/mobilizovannye-1835495641.html
Губернатор Приамурья провел встречу с мобилизованными жителями региона
Губернатор Приамурья провел встречу с мобилизованными жителями региона - РИА Новости, 01.12.2022
Губернатор Приамурья провел встречу с мобилизованными жителями региона
Губернатор Амурской области Василий Орлов встретился с мобилизованными гражданами, сообщает правительство региона. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T11:39
2022-12-01T11:39
2022-12-01T11:39
амурская область
василий орлов (губернатор)
амурская область
частичная мобилизация в россии
россия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 дек - РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов встретился с мобилизованными гражданами, сообщает правительство региона.Военнослужащие мотострелкового полка, дислоцируемого в Амурской области, обратились к губернатору с просьбой помочь в решении ряда вопросов, в частности, касающихся региональных выплат мобилизованным и их семьям."Работа по выплатам завершается, более 90% мобилизованных средства получили. По линии минсоцзащиты предоставляется выплата на оплату коммунальных услуг в размере 18 тысяч рублей и по 10 тысяч - на каждого несовершеннолетнего ребенка. Есть решение и по освобождению от транспортного налога. Индивидуально работаем с семьями. В каждом муниципалитете организованы штабы помощи родственникам участников СВО", - цитирует Орлова его пресс-служба.Отмечается, что военнослужащие на встрече также просили содействия в предоставлении мест в детских садах или переводе из одного в другой, тот, что поближе к дому."Все ваши вопросы решаемы. Будет гораздо проще, если за помощью обратятся ваши родные. В муниципалитетах работают штабы, за каждой семьей закреплен куратор, есть телефон горячей линии 122, куда можно обратиться. Стесняться не нужно, пусть родные сообщают о своих затруднениях. Мы поможем во всем", - заключил губернатор.Кроме того, указал глава региона, в планах вручить детям мобилизованных новогодние подарки.
https://ria.ru/20221129/priamure-1834989725.html
https://ria.ru/20221130/vyplaty-1835168692.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
василий орлов (губернатор), амурская область, частичная мобилизация в россии, россия
Амурская область, Василий Орлов (губернатор), Амурская область, Частичная мобилизация в России, Россия
Губернатор Приамурья провел встречу с мобилизованными жителями региона
Губернатор Амурской области Орлов провел встречу с мобилизованными жителями региона
БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 дек - РИА Новости.
Губернатор Амурской области Василий Орлов встретился с мобилизованными гражданами, сообщает
правительство региона.
Военнослужащие мотострелкового полка, дислоцируемого в Амурской области, обратились к губернатору с просьбой помочь в решении ряда вопросов, в частности, касающихся региональных выплат мобилизованным и их семьям.
"Работа по выплатам завершается, более 90% мобилизованных средства получили. По линии минсоцзащиты предоставляется выплата на оплату коммунальных услуг в размере 18 тысяч рублей и по 10 тысяч - на каждого несовершеннолетнего ребенка. Есть решение и по освобождению от транспортного налога. Индивидуально работаем с семьями. В каждом муниципалитете организованы штабы помощи родственникам участников СВО", - цитирует Орлова его пресс-служба.
Отмечается, что военнослужащие на встрече также просили содействия в предоставлении мест в детских садах или переводе из одного в другой, тот, что поближе к дому.
"Все ваши вопросы решаемы. Будет гораздо проще, если за помощью обратятся ваши родные. В муниципалитетах работают штабы, за каждой семьей закреплен куратор, есть телефон горячей линии 122, куда можно обратиться. Стесняться не нужно, пусть родные сообщают о своих затруднениях. Мы поможем во всем", - заключил губернатор.
Кроме того, указал глава региона, в планах вручить детям мобилизованных новогодние подарки.