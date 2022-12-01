https://ria.ru/20221201/mi-8-1835491092.html

В Омской области организовали проверку после аварийной посадки Ми-8

В Омской области организовали проверку после аварийной посадки Ми-8 - РИА Новости, 01.12.2022

В Омской области организовали проверку после аварийной посадки Ми-8

Следователи организовали проверку из-за вынужденной посадки вертолета в Тарском районе Омск­ой области, сообщили в пре­сс-службе Восточного межрег­ионального... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T11:27

2022-12-01T11:27

2022-12-01T13:38

происшествия

омская область

тарский район

россия

следственный комитет россии (ск рф)

ми-8 амтш

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ОМСК, 1 дек - РИА Но­вости. Следователи организовали проверку из-за вынужденной посадки вертолета в Тарском районе Омск­ой области, сообщили в пре­сс-службе Восточного межрег­ионального следствен­ного управления на транспор­те СК РФ.Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ ранее сообщило, что вертолет Ми-8 следовал из города Тара Омской области в сторону поселка Пионерный Томской области. На его борту находились 21 пассажир и 3 члена экипажа. В районе деревни Киксы Тарского района Омской области возд­ушному судну пришлось совершить вынужденную посадку."По данному факту Ом­ским следственным от­делом на транспорте Восточного межрегион­ального СУ на тран­спорте СК России про­водится доследственн­ая проверка по статье 263 УК РФ - наруше­ние правил безопасно­сти движения и экспл­уатации воздушного транспорта", - поясни­ли в пресс-службе ве­домства.В результате инциден­та пострадавших нет, судно повреждений не получило. На место происшествия напр­авили следователей и криминалистов. Уста­навливаются обстояте­льства и причины про­изошедшего.

https://ria.ru/20221030/motodeltaplan-1827884813.html

омская область

тарский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, омская область, тарский район, россия, следственный комитет россии (ск рф), ми-8 амтш