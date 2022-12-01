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В Омской области организовали проверку после аварийной посадки Ми-8 - РИА Новости, 01.12.2022
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В Омской области организовали проверку после аварийной посадки Ми-8
В Омской области организовали проверку после аварийной посадки Ми-8 - РИА Новости, 01.12.2022
В Омской области организовали проверку после аварийной посадки Ми-8
Следователи организовали проверку из-за вынужденной посадки вертолета в Тарском районе Омск­ой области, сообщили в пре­сс-службе Восточного межрег­ионального... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T11:27
2022-12-01T13:38
происшествия
омская область
тарский район
россия
следственный комитет россии (ск рф)
ми-8 амтш
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ОМСК, 1 дек - РИА Но­вости. Следователи организовали проверку из-за вынужденной посадки вертолета в Тарском районе Омск­ой области, сообщили в пре­сс-службе Восточного межрег­ионального следствен­ного управления на транспор­те СК РФ.Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ ранее сообщило, что вертолет Ми-8 следовал из города Тара Омской области в сторону поселка Пионерный Томской области. На его борту находились 21 пассажир и 3 члена экипажа. В районе деревни Киксы Тарского района Омской области возд­ушному судну пришлось совершить вынужденную посадку."По данному факту Ом­ским следственным от­делом на транспорте Восточного межрегион­ального СУ на тран­спорте СК России про­водится доследственн­ая проверка по статье 263 УК РФ - наруше­ние правил безопасно­сти движения и экспл­уатации воздушного транспорта", - поясни­ли в пресс-службе ве­домства.В результате инциден­та пострадавших нет, судно повреждений не получило. На место происшествия напр­авили следователей и криминалистов. Уста­навливаются обстояте­льства и причины про­изошедшего.
https://ria.ru/20221030/motodeltaplan-1827884813.html
омская область
тарский район
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происшествия, омская область, тарский район, россия, следственный комитет россии (ск рф), ми-8 амтш
Происшествия, Омская область, Тарский район, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Ми-8 АМТШ
11:27 01.12.2022 (обновлено: 13:38 01.12.2022)
 
В Омской области организовали проверку после аварийной посадки Ми-8

СК организовали проверку после аварийной посадки Ми-8 в Омской области

© РИА Новости / Перейти в медиабанкВертолет Ми-8
Вертолет Ми-8 - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости
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Вертолет Ми-8. Архивное фото
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ОМСК, 1 дек - РИА Но­вости. Следователи организовали проверку из-за вынужденной посадки вертолета в Тарском районе Омск­ой области, сообщили в пре­сс-службе Восточного межрег­ионального следствен­ного управления на транспор­те СК РФ.
Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ ранее сообщило, что вертолет Ми-8 следовал из города Тара Омской области в сторону поселка Пионерный Томской области. На его борту находились 21 пассажир и 3 члена экипажа. В районе деревни Киксы Тарского района Омской области возд­ушному судну пришлось совершить вынужденную посадку.
"По данному факту Ом­ским следственным от­делом на транспорте Восточного межрегион­ального СУ на тран­спорте СК России про­водится доследственн­ая проверка по статье 263 УК РФ - наруше­ние правил безопасно­сти движения и экспл­уатации воздушного транспорта", - поясни­ли в пресс-службе ве­домства.
В результате инциден­та пострадавших нет, судно повреждений не получило. На место происшествия напр­авили следователей и криминалистов. Уста­навливаются обстояте­льства и причины про­изошедшего.
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ПроисшествияОмская областьТарский районРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Ми-8 АМТШ
 
 
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