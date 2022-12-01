https://ria.ru/20221201/mi-8-1835491092.html
В Омской области организовали проверку после аварийной посадки Ми-8
В Омской области организовали проверку после аварийной посадки Ми-8 - РИА Новости, 01.12.2022
В Омской области организовали проверку после аварийной посадки Ми-8
Следователи организовали проверку из-за вынужденной посадки вертолета в Тарском районе Омской области, сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T11:27
2022-12-01T11:27
2022-12-01T13:38
происшествия
омская область
тарский район
россия
следственный комитет россии (ск рф)
ми-8 амтш
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ОМСК, 1 дек - РИА Новости. Следователи организовали проверку из-за вынужденной посадки вертолета в Тарском районе Омской области, сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ ранее сообщило, что вертолет Ми-8 следовал из города Тара Омской области в сторону поселка Пионерный Томской области. На его борту находились 21 пассажир и 3 члена экипажа. В районе деревни Киксы Тарского района Омской области воздушному судну пришлось совершить вынужденную посадку."По данному факту Омским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального СУ на транспорте СК России проводится доследственная проверка по статье 263 УК РФ - нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта", - пояснили в пресс-службе ведомства.В результате инцидента пострадавших нет, судно повреждений не получило. На место происшествия направили следователей и криминалистов. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.
https://ria.ru/20221030/motodeltaplan-1827884813.html
омская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, омская область, тарский район, россия, следственный комитет россии (ск рф), ми-8 амтш
Происшествия, Омская область, Тарский район, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Ми-8 АМТШ
11:27 01.12.2022 (обновлено: 13:38 01.12.2022)
В Омской области организовали проверку после аварийной посадки Ми-8
СК организовали проверку после аварийной посадки Ми-8 в Омской области
ОМСК, 1 дек - РИА Новости. Следователи организовали проверку из-за вынужденной посадки вертолета в Тарском районе Омской области, сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ ранее сообщило, что вертолет Ми-8
следовал из города Тара Омской области в сторону поселка Пионерный Томской области. На его борту находились 21 пассажир и 3 члена экипажа. В районе деревни Киксы Тарского района Омской области воздушному судну пришлось совершить вынужденную посадку.
"По данному факту Омским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального СУ на транспорте СК России проводится доследственная проверка по статье 263 УК РФ - нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта", - пояснили в пресс-службе ведомства.
В результате инцидента пострадавших нет, судно повреждений не получило. На место происшествия направили следователей и криминалистов. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.