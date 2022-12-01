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В Омской области Ми-8 вынужденно сел из-за отказа двигателя - РИА Новости, 01.12.2022
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В Омской области Ми-8 вынужденно сел из-за отказа двигателя
В Омской области Ми-8 вынужденно сел из-за отказа двигателя - РИА Новости, 01.12.2022
В Омской области Ми-8 вынужденно сел из-за отказа двигателя
Вертолет Ми-8 с вахтовиками совершил вынужденную посадку в Тарском районе Омской области из-за отказа двигателя, люди не пострадали, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T10:11
2022-12-01T10:44
происшествия
омская область
ми-8
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МОСКВА/ОМСК, 1 дек - РИА Новости. Вертолет Ми-8 с вахтовиками совершил вынужденную посадку в Тарском районе Омской области из-за отказа двигателя, люди не пострадали, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В районе деревни Киксы из-за отказа одного из двигателей аварийно приземлился вертолет Ми-8", - сказал собеседник агентства.По его словам, на борту воздушного судна находились вахтовики. По предварительной информации, люди в результате инцидента не пострадали.Позднее информацию об экстренной посадке РИА Новости подтвердили в пресс-службе восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ."Информации о пострадавших пока нет. Количество человек на борту и обстоятельства случившегося уточняются", - отметили в пресс-службе.
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происшествия, омская область, ми-8
Происшествия, Омская область, Ми-8
10:11 01.12.2022 (обновлено: 10:44 01.12.2022)
 
В Омской области Ми-8 вынужденно сел из-за отказа двигателя

В Омской области Ми-8 с вахтовиками вынужденно сел из-за отказа двигателя

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкВертолет Ми-8
Вертолет Ми-8 - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Вертолет Ми-8. Архивное фото
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МОСКВА/ОМСК, 1 дек - РИА Новости. Вертолет Ми-8 с вахтовиками совершил вынужденную посадку в Тарском районе Омской области из-за отказа двигателя, люди не пострадали, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"В районе деревни Киксы из-за отказа одного из двигателей аварийно приземлился вертолет Ми-8", - сказал собеседник агентства.
По его словам, на борту воздушного судна находились вахтовики. По предварительной информации, люди в результате инцидента не пострадали.
Позднее информацию об экстренной посадке РИА Новости подтвердили в пресс-службе восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
"Информации о пострадавших пока нет. Количество человек на борту и обстоятельства случившегося уточняются", - отметили в пресс-службе.
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ПроисшествияОмская областьМи-8
 
 
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