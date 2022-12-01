https://ria.ru/20221201/mi-8-1835467000.html
В Омской области Ми-8 вынужденно сел из-за отказа двигателя
В Омской области Ми-8 вынужденно сел из-за отказа двигателя - РИА Новости, 01.12.2022
В Омской области Ми-8 вынужденно сел из-за отказа двигателя
Вертолет Ми-8 с вахтовиками совершил вынужденную посадку в Тарском районе Омской области из-за отказа двигателя, люди не пострадали, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T10:11
2022-12-01T10:11
2022-12-01T10:44
происшествия
омская область
ми-8
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830230418_0:61:3424:1987_1920x0_80_0_0_bf6576be2080d65f99089cc95be59440.jpg
МОСКВА/ОМСК, 1 дек - РИА Новости. Вертолет Ми-8 с вахтовиками совершил вынужденную посадку в Тарском районе Омской области из-за отказа двигателя, люди не пострадали, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В районе деревни Киксы из-за отказа одного из двигателей аварийно приземлился вертолет Ми-8", - сказал собеседник агентства.По его словам, на борту воздушного судна находились вахтовики. По предварительной информации, люди в результате инцидента не пострадали.Позднее информацию об экстренной посадке РИА Новости подтвердили в пресс-службе восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ."Информации о пострадавших пока нет. Количество человек на борту и обстоятельства случившегося уточняются", - отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20221030/motodeltaplan-1827884813.html
омская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830230418_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_585b63da3ad7f06a45059a8e9cba81c1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, омская область, ми-8
Происшествия, Омская область, Ми-8
10:11 01.12.2022 (обновлено: 10:44 01.12.2022)
В Омской области Ми-8 вынужденно сел из-за отказа двигателя
В Омской области Ми-8 с вахтовиками вынужденно сел из-за отказа двигателя
МОСКВА/ОМСК, 1 дек - РИА Новости. Вертолет Ми-8 с вахтовиками совершил вынужденную посадку в Тарском районе Омской области из-за отказа двигателя, люди не пострадали, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"В районе деревни Киксы из-за отказа одного из двигателей аварийно приземлился вертолет Ми-8
", - сказал собеседник агентства.
По его словам, на борту воздушного судна находились вахтовики. По предварительной информации, люди в результате инцидента не пострадали.
Позднее информацию об экстренной посадке РИА Новости подтвердили в пресс-службе восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
"Информации о пострадавших пока нет. Количество человек на борту и обстоятельства случившегося уточняются", - отметили в пресс-службе.