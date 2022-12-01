https://ria.ru/20221201/mi-8-1835467000.html

В Омской области Ми-8 вынужденно сел из-за отказа двигателя

В Омской области Ми-8 вынужденно сел из-за отказа двигателя - РИА Новости, 01.12.2022

В Омской области Ми-8 вынужденно сел из-за отказа двигателя

Вертолет Ми-8 с вахтовиками совершил вынужденную посадку в Тарском районе Омской области из-за отказа двигателя, люди не пострадали, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T10:11

2022-12-01T10:11

2022-12-01T10:44

происшествия

омская область

ми-8

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МОСКВА/ОМСК, 1 дек - РИА Новости. Вертолет Ми-8 с вахтовиками совершил вынужденную посадку в Тарском районе Омской области из-за отказа двигателя, люди не пострадали, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В районе деревни Киксы из-за отказа одного из двигателей аварийно приземлился вертолет Ми-8", - сказал собеседник агентства.По его словам, на борту воздушного судна находились вахтовики. По предварительной информации, люди в результате инцидента не пострадали.Позднее информацию об экстренной посадке РИА Новости подтвердили в пресс-службе восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ."Информации о пострадавших пока нет. Количество человек на борту и обстоятельства случившегося уточняются", - отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20221030/motodeltaplan-1827884813.html

омская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, омская область, ми-8